Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler - Son Dakika
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Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler

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İstanbul Şişli'deki bir apart dairede hamile bir kadın ve yanındaki adam silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası 4 şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.

07.04.2025 20:58  Güncelleme: 21:48
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Şişli'de 5 katlı Trump Apart'ın zemin katındaki dairede hamile kadın ile yanındaki adam silahla vurularak öldürülürken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 4 şüphelinin ise güvenlik kameralarına yakalandığı belirlendi.

Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler

HAMİLE KADIN İLE YANINDAKİ ADAM SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, maskeli saldırganlar 5 katlı Trump Apart'ın zemin katındaki daireye girdi. Saldırganlar Gültekin Gezer'i (23) kurşun yağmuruna tuttu. Ardından hamile olan Kader Küçük Coşkun'u da vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler

4 ŞÜPHELİ KAMERAYA YAKALANDI

Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürerken, olayın gerçekleştiği apartın yakınındaki sokaktan geçen 4 şüphelinin ise güvenlik kamerasına yakalandığı belirlendi. Görüntüde olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 şüphelinin hızla uzaklaştığı görülüyor.

Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler

Yağmur isimli kadın ise "Sabah saatlerine karşı biz kavga sesine uyandık. Sabah polisler vardı. Çok tanımıyorum. Hamileymiş. Çok üzüldüm. Eşini tanımıyorum" dedi. Başka bir mahalle sakini ise "Camdan baktığımızda ambulansla polisi gördük. Bir kadının bağırmasını duydum. Birileri vardı aşağıda. Bir feryat vardı" diye konuştu.

Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler
Kaynak: İHA

Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Polis, Şişli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Güngör:
    cildirmis insanoglu 4 0 Yanıtla
  • Sinan Gokdeir:
    Sonu bekliyoruz 0 0 Yanıtla
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