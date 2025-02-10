Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay - Son Dakika
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Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok Dereci, evde bulunan 3 çocuğunun bileklerini kesti. Olay sonucu çocuklardan Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci hayatını kaybetti, A.B.D. ağır yaralandı. Olay yerinde gözaltına alınan anne hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor. Ailenin yakınları ve komşuları büyük üzüntü yaşadı.

10.02.2025 15:03
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde cinnet geçiren ve şizofreni hastası olduğu ifade edilen anne, 3 çocuğunun bileklerini kesti. Çocuklardan 2'si hayatını kaybederken 1'i ise ağır yaralandı. Anne ise gözaltına alındı.

ANNE ŞİZOFRENİ HASTASI ÇIKTI

Şizofreni hastası olduğu ifade edilen ve cinnet getiren Serpil Altınok Dereci, evde bulunan çocukları Afra Sümeyye Dereci (10), Muhammet Ali Dereci (7) ve A.B.D.'nin (12), bileklerini kesti. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Afra Sümeyye Dereci ve Muhammet Ali Dereci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuklarının bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

YARALI ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralı olan A.B.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan A.B.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

"İLAÇLARINI KESMİŞ"

Evde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Afra Sümeyye Dereci ile Muhammet Ali Dereci'nin cansız bedenleri, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Serpil Altınok Dereci'nin kız kardeşinin eşi Mehmet Altuğ, annenin rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığını söyleyerek, "İlaçlarını kesmiş, bizim de haberimiz yok. Gayet mutlulardı, çocuklarına düşkündü. Cinnet geçirmiş. Kendisiyle de görüştük şu an bilinci yerinde değil. Kendini dahi tanımıyor. Çocuklarından biri bedensel engelli. Eşi olay yaşandığında iş yerindeymiş. Hastanede olan büyük kızı önce babasını arıyor. Babası da benim oğlumu arıyor. Oğlum buraya yakınlarda çalışıyor. İlk o gelip olayı görüyor. Anneyi elinde bıçakla görüyor. Bıçağı elinden alıp fırlatıyor. Hastanedeki çocuğun da durumu iyi değil diyorlar, yoğun bakıma almışlar" dedi.

Çocuklarının bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Öte yandan olayla ilgili çocukların babasının da ifadesine başvurulduğu belirtildi.

AİLE YAKINLARI YIKILDI

Serpil Altınok Dereci, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ekibi evde ve çevresinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında eve gelen ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Çocuklarının bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

"KADIN NE YAPACAĞINI BİLMİYORDU"

Ailenin komşusu Nevzat Çetin, sesleri duyup dışarı çıktığını söyleyerek "Birileri kavga ediyor sandım. Kırmızı montlu bir çocuk, 'Abi bu katil, öldürdü' dedi. O esnada komşularla eve çıktık. Kapıda çocuğun birini gördük, bileği kesilmiş. İki çocuk yatıyordu. Görünce kendimi kaybettim. Elinde bıçak vardı. Buraya yeni taşındılar, 3-4 aylık kiracılar. Biz fazla tanımıyoruz ama mazlumlardı. Kocası çok iyi bir insandı. Hayatta düşünmem böyle bir şey olacağını. Anneyi götürdüler, kadın ne yaptığını bilmiyordu. Babaları markette muhasebe müdürlüğü yapıyordu. Sessiz, çocuklarına düşkün biriydi" dedi.


Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Beni boş ver:
    Almanya bizi kıskanıyor gayet başarılı bir ülkeyiz 23 15 Yanıtla
  • Mehmet Pektazel:
    ülkemizin geldiği hale bakya 8 2 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    BİR TOPLUMDA KÖTÜ OLAYLAR VE SUÇ ARTMIŞSA ALTINDA YATAN GİZLİ SEBEB EKONOMİDİR.k.marks 1 2 Yanıtla
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