Şoförünün bayıldığı otobüsü durduran yolcu: "Ölüyoruz, Allah'ım sana geliyorum" dedim - Son Dakika
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Şoförünün bayıldığı otobüsü durduran yolcu: "Ölüyoruz, Allah'ım sana geliyorum" dedim

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Kocaeli'nde şoförü direksiyon başında bayılan otobüsü uzun uğraşlar sonucu durdurmayı başaran yolcu o anları anlattı. Yolcu, "'Ölüyoruz, Allah'ım sana geliyorum' dedim. Çünkü gerçekten ölüyorduk. Benlik bir durum yok Allah bize yardım etti." diye konuştu.

14.02.2025 17:18  Güncelleme: 17:49
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100 kara yolunun Serdar Mahallesi mevkiinde dün saat 10.30 sıralarında seyir halindeki bir özel halk otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. İstanbul yönüne doğru ilerleyen 41 J 0270 plakalı özel halk otobüsünün şoförü M.Y., direksiyon başında rahatsızlanıp, bayıldı.

YOLCUNUN MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Kontrolden çıkan otobüs, önce B.K. idaresindeki 41 BR 428 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne ardından da bariyere çarptı. Kara yolunda bulunan araçlara şans eseri çarpmadan kontrolsüz ilerleyen otobüs, araçta yolculuk eden Erkan Macak'ın (45) müdahalesiyle yaklaşık 1,5 kilometre sonra durduruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs şoförleri M.Y. ve B.K., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dehşet anları otobüsün iç ve dış kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otobüs şoförü M.Y'nin bir süre sonra direksiyonu tutmakta zorlandığı, daha sonra bayıldığı görüldü. Kontrolün kaybolduğu otobüsün şerit değiştirerek duraktan çıkış yapan otobüse çarpmasıyla şoförün ve yolcunun savrulduğu, daha sonra Macak'ın "ağabey ağabey" diye seslendiği anlar otobüsün kamerasına yansıdı. Macak'ın yanına gittiği şoförü, "Kendine gel ağabey" deyip ayıltmaya ve otobüsün kontrolünü sağlamaya çalıştığı görüldü.

"ARABA DURMUYORDU ÇÜNKÜ AYAĞI SIKIŞMIŞTI"

Şoföre müdahale edip otobüsü kontrol etmeye çalışan inşaat ustası Erkan Macak o anları anlattı. Macak, Orduevi mevkiinde otobüse bindiğini söyleyerek, "Şoför bey ile biraz muhabbet ettik; 'Mideyi biraz üşütmüşüm' dedi. Biraz ilerledik, durağa varmadan köşeden belediye otobüsü çıktı, duramadı. Belediye otobüsüne vurduk; sonrasında sarsıldık. Şoför bey kendinden geçmiş, arabayı bariyere vurdu. Ben de kendinde, toparlayacak zannediyorum. Sonuçta kaza yaptık. Baktım, kendine gelmiyor. Arabanın içerisinde 'Ağabey ağabey' diye bağırdım, ses yok. Gidip şoför beyi uyandırmaya, kaldırmaya çalıştım. Bir elle direksiyonu tuttum, diğer elimle şoför beyi uyandırmaya çalıştım, uyanamadı. Bir süre sürüklendik; nereden bakarsan bin, bin 500 metre yol gittik. Araba dursun diye bariyerlere vurdum. Araba durmuyor çünkü ayağı sıkışmış. Bariyerden arabayı kurtardık, normal yöne döndük, hafif zıpladığı zaman ayağı gazdan çekildi. Araba biraz yavaşlayınca kontağı kapattık. Ondan sonra itfaiye, polis, ambulans geldi" diye konuştu.

"ÖLÜYORDUK, BUNUN ÖTESİ YOKTU"

Yaşanılanlar sırasında neler hissettiğini de paylaşan Macak, "'Ölüyoruz, Allah'ım sana geliyorum' dedim. Çünkü gerçekten ölüyorduk. Benlik bir durum yok Allah bize yardım etti. Benim elimden bir şey gelmedi. Sadece direksiyonu tutmaya çalıştım, şoförü kaldırmaya çalıştım. Başka bir şey yapacak halim kalmamıştı ki. Araçta ben ve şoför vardık. Mucize bir şey. Olacak iş değil. Normalde 10-15 kişiden aşağı olmuyor. O anda denk gelmedi, sadece ikimizdik. Basit gelebilir herkese ama o anda ben de kendimi kaybettim. Direksiyonu mu tutayım, el frenini mi çekeyim, şoförü mü uyandırayım? Kendimi mi tutayım? Sürekli bariyere çarpıyoruz, hangisini yapacağım? Herkes 'El freni çek' diyebiliyor. Birisi sosyal medyada bana 'Abi abi diyeceğine kadar el frenini çek' diyor. Öyle basit değil. Allah kimsenin başına vermesin. Ölüyorduk, bunun ötesi yoktu" ifadelerini kullandı.

"ŞUURU GİTTİ ADAMIN"

Yaralı şoförü hastanede ziyaret ettiğini de söyleyen Macak, "Ertesi gün şoför beyin yanına hastaneye gittim. Adam bayağı hırpalanmış. Büyük bir kaza geçirdik. Belki önümüzde herhangi bir araba, tır ya da herhangi bir şey olsaydı zaten paramparça olurduk. Şoför beyin ayağı kırılmış, çenesi zarar görmüş. O da çok zor durumda. Öndeki cam patladı, parçalar hep adamın yüzüne gelmiş. Çok basit değil bu işler; gerçekten ölme ihtimalimiz yüzde yüzdü. Allah bizi kurtardı. Adam ne yaptığını bilmiyor ki. Nasıl kaza yaptığını bile söyleyemez. Çünkü araba vurduğu zaman şoförün kafası kendi tarafındaki kaputa vurdu, ondan sonra bariyerlere çarpınca kafası direksiyona denk geldi; şuuru gitti adamın" diye konuştu. Öte yandan B.K.'nin taburcu edildiği, yolda rahatsızlanan şoför M.Y.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şoförünün bayıldığı otobüsü durduran yolcu: "Ölüyoruz, Allah\'ım sana geliyorum" dedim
Kaynak: DHA

Kocaeli, Kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şoförünün bayıldığı otobüsü durduran yolcu: 'Ölüyoruz, Allah'ım sana geliyorum' dedim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emir Arslan:
    Geçmiş olsun ALLAH korusun 9 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Allah Yardımcıları Olsun 6 0 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    geçmiş olsun … haberin video su da olaydı iyiydi.. 2 0 Yanıtla
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