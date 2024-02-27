Sosyal medyada lüks bir araç üzerinde sahte para sayarak silah paylaşımı yapan fenomen A.D., Maltepe'de gözaltına alındı. A.D.'nin D.P. isimli şahsın dosyasındaki diğer fenomenlerle iletişim halinde olduğu tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni A.D. isimli kadının lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli şahsın yakalanması için harekete geçildi.
Şüphelinin Maltepe'deki evi ile aracı ve 2 işyerine dün operasyon düzenlendi. Operasyonda A.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 euro para, 1 adet para sayma makinesi, 1 adet sahte emniyet araç giriş kartı, 1 adet kelepçe, 2 adet sahte olabileceği değerlendirilen plaka, 2 adet dijital materyal ele geçirildi.
Ayrıca A.D.'nin, D.P. isimli şahsın dosyasındaki diğer fenomenlerle iletişim halinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs hakkındaki işlemlere devam edildiği belirtildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sosyal medya fenomeni sahte para ve silah paylaşımı yapan A.D. gözaltına alındı - Son Dakika
ABD'li çift Kathy Brandel ve Ralph Hendry'nin yatı, Grenada'da cezaevinden firar eden mahkumlar tarafından kaçırıldı. 3 firari suçluyu yakalayan polis, çiftin muhtemelen okyanusa atıldığını ve öldüğünü söyledi.
Yerel seçim için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in memleketinde vatandaşlara seslendi. Alanda 45 bin kişinin olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasının önemli bölümünde muhalefete yüklendi. Erdoğan, "Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek, boynuna vurulan prangalarından kurtaracağız" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in Gazze'deki katliama isyan ederek kendini yakarak feci şekilde can vermesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. ABD'li askerin kendisini yakmadan önce bir arkadaşıyla telefonda fedakarlık ve anarşi üzerine konuştuğunu belirten Washington Post, kan donduran olaydan tam 12 dakika önce ise arkadaşına "Umarım anlarsın, seni seviyorum" mesajını attığını ortaya çıkardı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Rizespor ile İstanbulspor-Kasımpaşa maçlarının günü ve saati değişti.
Bursa'da kavgalı oldukları öğrenilen küçük yaştaki çocukların olduğu 2 grup sokak ortasında birbirine girdi. Olayda 13 yaşındaki Abdullah A., aynı yaştaki akranı tarafından kalbinden ve böbreğinden bıçaklanarak öldürüldü.
Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor başkanlığından ayrıldığını duyuran Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa nedenini açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, yüzde 25'lik kira zam tavanının uzatılıp uzatılmayacağının Meclis tarafından belirleneceğini ifade etti. Bakan Tunç, enflasyon hedefinin tutturulmasının öncelik olduğunu ve pandemi, deprem gibi etkenlerin ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtti. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattıklarını da sözlerine ekledi.
İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda, DEM Partili vekil Çiçek Otlu'nun evinde MLKP üyesi Sıtkı Güngör gözaltına alındı. Güngör'ün, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı olduğu ve daha önce sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 10 yıla hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında Fenerbahçe'ye göndermede bulunarak, rakip takımın söylemlerini proje olarak nitelendirdi ve şike iddialarına atıfta bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?