Sosyal medya fenomeni sahte para ve silah paylaşımı yapan A.D. gözaltına alındı

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Sosyal medyada lüks bir araç üzerinde sahte para sayarak silah paylaşımı yapan fenomen A.D., Maltepe'de gözaltına alındı. A.D.'nin D.P. isimli şahsın dosyasındaki diğer fenomenlerle iletişim halinde olduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜLER SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni A.D. isimli kadının lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli şahsın yakalanması için harekete geçildi.

EVDEN NELER ÇIKTI NELER

Şüphelinin Maltepe'deki evi ile aracı ve 2 işyerine dün operasyon düzenlendi. Operasyonda A.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 euro para, 1 adet para sayma makinesi, 1 adet sahte emniyet araç giriş kartı, 1 adet kelepçe, 2 adet sahte olabileceği değerlendirilen plaka, 2 adet dijital materyal ele geçirildi.

DİĞER FENOMENLERLE İLETİŞİM HALİNDEYMİŞ

Ayrıca A.D.'nin, D.P. isimli şahsın dosyasındaki diğer fenomenlerle iletişim halinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs hakkındaki işlemlere devam edildiği belirtildi.