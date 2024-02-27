Sosyal medya fenomeni sahte para ve silah paylaşımı yapan A.D. gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sosyal medya fenomeni sahte para ve silah paylaşımı yapan A.D. gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya fenomeni A.D.'nin lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığını tespit etti. A.D., Maltepe'deki evi ve işyerlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda sahte para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca A.D.'nin, D.P. isimli şahsın dosyasındaki diğer fenomenlerle iletişim halinde olduğu belirlendi.

27.02.2024 14:39  Güncelleme: 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada lüks bir araç üzerinde sahte para sayarak silah paylaşımı yapan fenomen A.D., Maltepe'de gözaltına alındı. A.D.'nin D.P. isimli şahsın dosyasındaki diğer fenomenlerle iletişim halinde olduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜLER SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni A.D. isimli kadının lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli şahsın yakalanması için harekete geçildi.

EVDEN NELER ÇIKTI NELER

Şüphelinin Maltepe'deki evi ile aracı ve 2 işyerine dün operasyon düzenlendi. Operasyonda A.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 euro para, 1 adet para sayma makinesi, 1 adet sahte emniyet araç giriş kartı, 1 adet kelepçe, 2 adet sahte olabileceği değerlendirilen plaka, 2 adet dijital materyal ele geçirildi.

DİĞER FENOMENLERLE İLETİŞİM HALİNDEYMİŞ

Ayrıca A.D.'nin, D.P. isimli şahsın dosyasındaki diğer fenomenlerle iletişim halinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs hakkındaki işlemlere devam edildiği belirtildi.

Sosyal medya fenomeni sahte para ve silah paylaşımı yapan A.D. gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Maltepe, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medya fenomeni sahte para ve silah paylaşımı yapan A.D. gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 15:16:27. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni sahte para ve silah paylaşımı yapan A.D. gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement