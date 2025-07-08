Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti

Fransa'nın Marsilya kentinde yaşayan 30 yaşındaki güzellik fenomeni Soraya Riffy, üç silahlı kişi tarafından evinde saldırıya uğradı, tecavüze maruz kaldıktan sonra "yüzünün tanınmaz hale geldiğini" ve ağır travmalar yaşadığını açıkladı.

Fransız gazetesi Le Parisien'in haberine göre, cuma gecesi saat 21.30 civarında, kendisini "komşusu" olarak tanıtan bir adam Soraya'nın kapısını çaldı ve yardım istedi. Ancak kapıyı açtıktan kısa süre sonra içeriye iki silahlı adam daha girdi.

Saldırganlar, Soraya'yı evde elleri ve ayakları bağlı halde dövdü, boğazına silah dayadı ve maket bıçağıyla tehdit ederek yaklaşık bir buçuk saat boyunca para vermesi için işkence yaptı.

Soraya'nın ifadesine göre, kendini kurtarmaya çalıştığı sırada saldırganlardan biri silahı başına dayadı, ağzına bant yapıştırıldı ve nefessiz kalarak bayıldı. Gözlerini açtığında vücudunun çamaşır suyu ile kaplandığını gördü. Avukatı Tom Michel, saldırganların DNA izlerini yok etmek için bu yöntemi kullandıklarını belirtti.

Yüzünde çok sayıda kırık ve vücudunda kesikler oluşan Soraya'nın tecavüze veya cinsel saldırıya uğradığı düşünülüyor. Saldırganlar evden Cartier marka bilezik, Rolex saat, iki lüks çanta ile ev ve araba anahtarlarını çalarak kaçtı.

Avukat, saldırganların Soraya'yı tanıdığını ve sosyal medyadaki lüks yaşam tarzı nedeniyle hedef haline geldiğini söyledi. Ayrıca, saldırıdan iki hafta önce tehdit içerikli e-postalar almaya başladığını ve bu durumu defalarca yetkililere bildirdiğini açıkladı.

Olayın ardından sosyal medya hesabında yaralı yüzünü gösteren bir video paylaşan Soraya, "Çok iğrenç bir şey yaşadım. Bugün başıma gelenler korkunçtu," diyerek yaşadığı travmayı dile getirdi.

Polis, silahlı soygun, adam kaçırma, ölüm tehdidi ve organize suç şüphesiyle soruşturma başlattı.

Soraya Riffy, 2016 yılında Fransa'da yayınlanan "Touche pas à mon poste" adlı televizyon programıyla tanındı. Instagram'da bir milyon takipçisi bulunan Riffy, moda, spor, beden olumlama ve özgüven temalı içerikleriyle biliniyor.