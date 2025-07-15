Suriye\'deki Orman Yangınına Türkiye\'den Büyük Mücadele

Suriye'nin Lazkiye kentinde çıkan ve 11 günde kontrol altına alınan orman yangınına müdahale eden ekipler, Hatay'a siren ve korna eşliğinde döndüler.

Suriye'nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınına Türkiye'den de destek ekip gitmişti. Hatay Valiliği koordinasyonunda; Orman Genel Müdürlüğü, HBB, AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı, Kahramanmaraş KASKİ, Gaziantep, Adıyaman, Adana itfaiyeleri, Reyhanlı, Kırıkhan, Antakya, Defne, İskenderun, Yayladağı ve Altınözü Belediyeleri iş birliğiyle yangına havadan ve karadan toplamda 14 helikopter, 7 uçak, 215 araç ve 734 personelle müdahale edildi. Türkiye'den giden ve Suriye'de görevli ekiplerin müdahaleleriyle yangın 11 günde kontrol altına alındı.

Yayladağı ilçe sınırlarına kadar ilerleyen orman yangınına başta Büyükşehir İtfaiye Dairesi olmak üzere HBB; tüm birimleriyle yangınla mücadelede araç, ekipman, ikmal ve personel desteği sağlayarak önemli katkılarda bulundu.

Yangının Türkiye tarafına sıçramasını engellemek için sınır hattında gece gündüz nöbet tutan HBB ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan yurda dönüş yaptı. - HATAY