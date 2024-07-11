Suriyeli kadının cesedi bulundu, kocası cinayet şüphelisi çıktı - Son Dakika
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Suriyeli kadının cesedi bulundu, kocası cinayet şüphelisi çıktı

Suriyeli kadının cesedi bulundu, kocası cinayet şüphelisi çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçen yıl zeytin bahçesinde hayvan gübresi içinde cesedi bulunan Suriye uyruklu kadının kocası, başka bir kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Kocası yakalandığında ise 'Töremize göre eşimi de öldürmem gerekir' dedi.

11.07.2024 14:28
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçen yıl zeytin bahçesinde hayvan gübresi içinde cesedi bulunan Suriye uyruklu Efya El Yasin'in (24), kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi eşi Kusay El Yasin'in, 2021 yılında da eşiyle birlikte olan bir kişiyi öldürdüğü, kaçarken yakalanınca da "Töremize göre eşimi de öldürmem gerekir" dediği ortaya çıktı.

Feci olay, 2023 yılının Ocak ayında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde meydana geldi. Zeytinliğine hayvan gübresi atmak için bir çiftlikten hayvan gübresi sipariş eden B.S. isimli kişi, bahçesine getirilen gübreyi zeytin ağaçlarının altına sermek için traktör kepçe ile çalışmaya başladı. Kepçe ile zeytin ağaçlarının altına gübre serpmeye çalışan zeytinlik sahibi B.S. kepçeye bir şeyin takıldığını fark etti. Aşağı indiğinde ise gübrelerin arasında bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonrasında, cesedin Suriye uyruklu E.B. isimli 24 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlendi. Otopsi sonrasında ise kadının boğazının kesilerek katledildiği ortaya çıktı. Cinayete kurban giden E.Y. ile kocası K.Y.'nin hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işi bırakarak ayrıldığı belirlendi. E.Y.'nin yaklaşık 2 ay önce kocası tarafından öldürülmüş olabileceği, olay sonrasında da çiftlik sahibini arayarak işi bıraktığını ve Orhangazi'den ayrıldıklarını söylediği ortaya çıktı.

Kırmızı bülten çıkarıldı

Yaşanan olay sonrasında ise katil zanlısı Suriye uyruklu K.Y.'nin bulunması için jandarma ekipleri özel bir ekip kurdu. Zanlının bulunması için ekipler hem Türkiye içinde hem de sınır ötesinde özel istihbarat çalışması yürütmüş ancak zanlıya ulaşamadı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçen yılın yaz kararnamesi ile atanan Başsavcı Enis Tekgül ise, dosyayı yeniden ele aldı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı katil zanlısı K.Y.'nin yakalanması için kırmızı bülten çıkarttı.

Tüyleri ürperten detay

Kırmızı bülten çıkarılan El Yasin'in 2021 yılında da eşiyle birlikte olan bir kişiyi öldürdüğü, kaçarken yakalanınca da "Töremize göre eşimi de öldürmem gerekir" dediği ortaya çıktı. Kusay El Yasin'in Konya'daki cinayet soruşturmasında tutuklandığı, güvenlik nedeniyle Konya Cezaevinden Aksaray'a nakledildiği, Covid-19 salgını döneminde de açık cezaevine nakledildikten sonra firar ettiği ortaya çıktı. - BURSA

Kaynak: İHA

Orhangazi, Suriye, Zeytin, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suriyeli kadının cesedi bulundu, kocası cinayet şüphelisi çıktı - Son Dakika

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