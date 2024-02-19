"'Aracımı kapattım" diyen taksiciye makasla saldırdı - Son Dakika
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"'Aracımı kapattım" diyen taksiciye makasla saldırdı

İzmir'in Konak ilçesinde, kendisine el atan yolcuya 'Aracımı kapattım' diyen taksi şoförü, çay ocağı çıkışında yemek için evine gitmek istediği esnada kendisine küfreden yolcu ile aralarında çıkan arbedede sırtından makasla yaralandı. Sırtına giren makas nedeniyle kanlar içinde kalan sürücü, tedavisinin ardından şahıstan şikayetçi oldu. Olay, dün akşam saatlerinde Konak ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi.

19.02.2024 07:29
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İzmir'in Konak ilçesinde, taksiye el kaldıran yolcuya "Aracımı kapattım" diyen taksi şoförü, çay ocağı çıkışında yemek için evine gitmek istediği sırada kendisine küfreden yolcu ile aralarında çıkan arbedede sırtından makasla yaralandı. Sırtına giren makas nedeniyle kanlar içinde kalan sürücü, tedavisinin arından şüpheliden şikayetçi oldu. Saldırgan gözaltına alındı.

'Aracımı kapattım' cevabını alan yolcu, şoförün sırtına makas sapladı

"ELİNDE MAKASLA KÜFÜRLÜ KONUŞMAYA BAŞLADI"

Yaşadığı anları anlatan Aksakallı, "Çay ocağının önünde dururken bir vatandaş el atıp 'Boş musun?' diye sordu. Ben de aracımı kapattığımı söyledim, ardından içeriye girdim. Bir bardak çay içip evime dönecektim. İşe sabah 08.00'de başladım, gece 02.30 gibi arabamı kapatıyorum.

'Aracımı kapattım' cevabını alan yolcu, şoförün sırtına makas sapladı

O sırada tansiyonum da biraz düşünce yemek için evime geçiyordum. Evime gideceğim sırada şahsı tekrar gördüm. Bana küfür etmeye başladı. Ben de o esnada, kardeşim bana mı küfür ediyorsun, dedim. Elinde de makasla küfürlü konuşmaya başladı. Ben de neden böyle yapıyorsun, dedim. Yere yatırdım, o esnada makası sırtıma soktu" dedi.

"GEÇEN GÜN MESLEKTAŞIMIZI ÖLDÜRDÜLER, SIRA BİZE GELDİ"

"Devletimizden bu konuda bir önlem istiyoruz" diyen Aksakallı, "Herkes üzülüyor, biz üzülüyoruz. Geçen taksici bir abimizi, meslektaşımızı öldürdüler. Bugün sıra bize geldi. Biz kimseye kötülük yapmıyoruz. Hizmet ediyoruz. Adamın üstünden makas, ustura, jilet çıktı. Bu adam nasıl bir adam anlamadım. Tedavim sırasında doktor '2 cm daha girmiş olsaydı seni yoğun bakıma alacaktık, bir parmakla kurtarmışsınız' dedi. Bu kasten yaralamadır. Adam öldürmeye teşebbüstür" diye konuştu.

Gözaltına alınan saldırganın işlemleri sürüyor.

"\'Aracımı kapattım" diyen taksiciye makasla saldırdı
Kaynak: İHA

Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ''Aracımı kapattım' diyen taksiciye makasla saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar: Adam seyyar terzi değilse seyyar sapıktır makas taşıdığına göre ona göre işlem yapılmalı 17 2 Yanıtla
  • salihb: Ülke'nin çivisi çıktı çıkacak. Eğer bu tür olaylara ağır yaptırım gelmezse,suç oranı yüksek ülkelerden farkımız kalmayacak. 15 2 Yanıtla
  • Erkut Köse: Hep bu corona aşısından sonra asayiş problemleri yükseldi insanlar saldırganlık oluştu aşıdan önce bu kadar olmazdı 0 4 Yanıtla

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