Tanju Özcan ve 18 sanığın rüşvet davasında 3. duruşma

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın "rüşvet ve irtikap" suçlamalarıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarı üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan 178 sayfalık iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Yasası'na muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

DURUŞMA SPOR SALONUNDA GÖRÜLÜYOR

Sanık ve taraf sayısının fazla olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılıyor.

Duruşma öncesinde salon çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Girişlerde detaylı aramalar yapılırken, sanıkların salona alınmasının ardından üçüncü gün oturumu başladı.

İKİNCİ GÜN SAVUNMALAR DİNLENMİŞTİ

Davanın ikinci gününde, tutuklu sanıklar arasında yer alan Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı ve Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın olay bazlı savunmaları dinlendi.

Tutuksuz sanıklardan CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ağan ve Köroğlu Kredi Esnaf Kefalet Kooperatifi çalışanı Mertcan Ay da olay bazlı savunma yaptı.

TANJU ÖZCAN İÇİN 263 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemleri ayrı ayrı değerlendirildi. Özcan hakkında 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçlarından toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis cezası istenirken, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ise çeşitli suçlardan toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

6 SANIK TUTUKLU YARGILANIYOR

Dosya kapsamında, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı ile Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Soruşturma kapsamında 10 Nisan'da tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in ise mahkeme kararıyla 11 Mayıs'ta tahliye edildiği öğrenildi.

Mahkeme heyetinin üçüncü gün oturumunda sanık savunmalarını almaya devam etmesi bekleniyor.