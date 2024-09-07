Tarsus\'ta dehşet: Tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaralayıp intihar etti

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Milyoner\'e damga vuran soru! Bir "Bam" yüzünden 100 bin liradan oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Feriye Gözüala

KADINLARDAN BİRİNİ ÖLDÜRÜP DİĞERİNİ AĞIR YARALADI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de Çetin G. (36), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Feriye Gözüala ve H.G. İsimli kadınlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin G., yanında taşıdığı silahla iki kadına ateş etti. Feriye Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan H.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çetin G.

OLAYIN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden uzaklaşan Çetin G., 100 metre ileride aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, başlatılan soruşturma sürüyor.