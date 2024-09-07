Tarsus'ta dehşet: Tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaralayıp intihar etti - Son Dakika
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Tarsus'ta dehşet: Tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaralayıp intihar etti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs, kavga ettiği iki kadına kurşun yağdırdı. Kadınlardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. Şahıs, aynı silahla başına ateş ederek canına kıydı.

07.09.2024 20:49  Güncelleme: 21:27
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Tarsus'ta dehşet: Tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaralayıp intihar etti
Feriye Gözüala

KADINLARDAN BİRİNİ ÖLDÜRÜP DİĞERİNİ AĞIR YARALADI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de Çetin G. (36), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Feriye Gözüala ve H.G. İsimli kadınlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin G., yanında taşıdığı silahla iki kadına ateş etti. Feriye Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan H.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tarsus'ta dehşet: Tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaralayıp intihar etti
Çetin G.

OLAYIN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden uzaklaşan Çetin G., 100 metre ileride aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Tarsus\'ta dehşet: Tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaralayıp intihar etti
Kaynak: İHA

Politika, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Mersin, Tarsus, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta dehşet: Tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaralayıp intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu: Bu kadınlar var ya bu kadınlar 35 46 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: yazık olmuş hepsine neye yaradi yazık 37 0 Yanıtla
  • Nevin Yilmaz: degdimi.cok yazik olmus. 27 0 Yanıtla
  • Emre Bey: Cehenneme güle güle bayım. 14 2 Yanıtla
  • Turgay Uysal: İntihar etmesi isabetli olmuş bide besleyecek mi 3 0 Yanıtla

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