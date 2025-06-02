Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

Öğrenci bir çift tatilden döndüklerinde evlerinde dolaşan yarı çıplak bir yabancı bulunca şok yaşadı.

Ev işgalcisi eşyalarını her yere dağıtmış ve hatta çiftin kıyafetlerini bile giymiş.

Sydney Üniversitesi'nde okuyan 22 yaşındaki Denoora Lyu, erkek arkadaşı William Qu ile birlikte dairesine döndüğünde bu şaşırtıcı keşfi yaptı.

Dehşet içinde 30 yaşındaki Dylan Patrick Yelkovan'ı sadece şort giymiş halde evde dolaşırken buldular.

Daire adamın eşyalarıyla doluydu - koltuk, masa ve mutfak tezgahına her yerini yaymıştı.

Pervasız misafir çiftin dönüşünden hiç etkilenmedi ve kaçmaya bile çalışmadı.

Denoora 7NEWS'e şöyle dedi: "İlk başta yanlış yere geldiğimi sandım."

Ancak gerçekten kendi dairesinde olduğunu anlayınca panik kaplamaya başladı.

Öğrenci şunları söyledi: "Gerçekten sarsıldım. Evimde tamamen yabancı biri duruyordu ve gömlek bile giymiyordu. Bu normal görünmüyordu. Sürekli 'Ya bıçağı varsa?' diye düşünüyordum. Ne yapabileceğinden korkuyordum."

Karşı karşıya gelindiğinde Yelkovan sakin şekilde eşyalarını topladı, hiçbir şey yokmuş gibi odadan odaya dolaştı.

Sonunda balkona çıkarak daireyi terk etti.

Denoora ilk başta da oradan girdiğini düşünüyor.

Yelkovan sonunda bina müdürünün yardımıyla tutuklandı.

İki yatak odalı, iki banyolu daireyi çiftin arkadaşı kiralamıştı ve üniversite yaz tatili için gitmiş.

Çift yeni dönem için kendi evlerini ararken geçici konaklama olarak burayı kullanmayı planlamıştı.

Gitmeden önce Denoora ve William eşyalarını kutulara koyup düzenli şekilde bırakmıştı.

Yelkovan hem bu kutulara hem de daireye el koymuştu.

Her Şeyi Kullanmış

Davetsiz misafir her şeyi karıştırmış ve istediğini kullanmıştı.

Denoora şöyle dedi: "Her kutuyu açmış ve içindeki her şeyi kullanmış, o sırada kurulmamış olan masaüstü bilgisayar dahil. Kullanılmayan yedek telefonları çıkarmış ama şifreler yüzünden erişememiş."

William'ın kıyafetleri de hedef olmuş.

Yelkovan istediğini giymişti - bazıları dışkı lekeli.

Hatta William'ın banka kartını bile kullanmış - neyse ki banka çalınan parayı iade etmiş.

Ancak çiftin daireyi profesyonel temizletmek için harcadığı 2.000 dolar ve o süredeki otel masrafları iade edilmedi.

Denoora şöyle dedi: "Daha önce böyle hırsızlık hikayelerini duymuştum ama gerçekten başınıza gelince yine de çok şok edici."

Bu kâbus Mayıs ayında Yelkovan'ı Sydney'de gördüğünde yeniden canlandı - beklediği gibi hapiste değildi.

Mahkeme kayıtları Yelkovan'ın suçunu kabul ettiğini ve hırsızlık için 31 Aralık'a kadar sürecek Yoğun Düzeltme Emri (ICO) olarak dokuz ay hapis cezasına çarptırıldığını gösteriyor.

Bu da hapse girmediği ancak sıkı kısıtlamalara tabi olduğu anlamına geliyor.