Uzman çavuş, ambulans şoförünü yanağından ısırarak yaraladı

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından bölgeye sevk edilen jandarma personeli ve sağlık çalışanı arasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Uzman çavuş olarak görev yapan personel, sağlık çalışanıyla kavga ederek yumruk attı. Olaydan sonra ise ambulans şoförüne sarılır gibi yaparak yanağından ısırdı. Yaşananların ardından uzman çavuş, açığa alındı.

KALBİ DURAN KİŞİYE MÜDAHALE EDEN SAĞLIKÇIYA YUMRUKLU SALDIRI

İlginç olay, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana geldi. Meydana gelen bir trafik kazasında yaralanan kişinin kalbi durdu. Kazazedeye müdahalede eden Paramedik Enes Abdullah A. ile jandarma uzman çavuş arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Uzman çavuş, ambulans içerisinde ve dışında sağlık çalışanına yumruk atıp, ölümle tehdit etti.

SARILIR GİBİ YAPIP YANAĞINDAN ISIRDI

Jandarma uzman çavuş, kazazedeyi hastaneye yetiştiren sağlık ekibinden özür dilemek için hastaneye geldi ancak burada yeniden taşkınlık yapmaya başladı. Uzman çavuş bu defa ise ambulans şoförü Cemil U.'nun yanağını ısırıp darp etti. Uzman çavuşun hastane önünde ambulans şoförüne sarılır gibi yapıp yanağından ısırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

VALİLİK, UZMAN ÇAVUŞUNAÇIĞA ALINDIĞINI DUYURDU

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen uzman çavuş hakkında Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "12 Nisan 2024 günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup, ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.