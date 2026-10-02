Akranının av tüfeğiyle öldürdüğü 16 yaşındaki Erkan'ın annesi duruşmada gözyaşı döktü: Müebbet istiyorum - Son Dakika
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Akranının av tüfeğiyle öldürdüğü 16 yaşındaki Erkan'ın annesi duruşmada gözyaşı döktü: Müebbet istiyorum

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Akranının av tüfeğiyle öldürdüğü 16 yaşındaki Erkan\'ın annesi duruşmada gözyaşı döktü: Müebbet istiyorum
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da şubat ayında av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Erkan Karadeniz için açılan davanın ilk duruşması Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık Y.A.K., öldürülmekten korktuğunu ve akıl sağlığının yerinde olmadığını savundu. Anne Yonca Karadeniz ise sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Mahkeme duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

Tekirdağ'da 16 yaşındaki Erkan Karadeniz'in öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında oğlunu kaybeden anne Yonca Karadeniz gözyaşları içinde "Ben adalet istiyorum" diyerek sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 16 yaşındaki Erkan Karadeniz'in, akranı Y.A.K. (16) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları, tanıklar ve Erkan Karadeniz'in yakınları katıldı. Çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Y.A.K. ise duruşmada SEGBİS aracılığıyla hazır bulundu. Sanık Y.A.K. savunmasında öldürülmekten korktuğunu, daha önceden Erkan Karadeniz'in kuzeniyle arasında husumet bulunduğunu, Erkan Karadeniz ile kuzeninin kendisini öldüreceğini düşündüğünü ve akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürdü.

Duruşmada tanıklar da dinlenirken, taraf avukatları savunmalarını yaptı.

Mahkeme 25 Aralık tarihine ertelendi.

ANNE: BENİM AKIL SAĞLIĞIM NE OLACAK

Duruşmanın ardından açıklama yapan Erkan Karadeniz'in annesi Yonca Karadeniz, gözyaşları içerisinde sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Karadeniz, "En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum, müebbet almalarını istiyorum. Benim gibi bir daha bir anne ağlamasın istiyorum. Onlar yine sokağa çıkacak, yine birisinin canını yakacak. İstemiyorum. Başka bir anne daha ağlamasın, ne olur sesimizi duyun artık! Yeter, bir çocuk daha ağlamasın. Bir de çıkıyorlar orada 'çocukmuş' diyorlar, katilleri savunuyorlar. 'Akıl sağlıkları yerinde değil' diyorlar. Benim akıl sağlığım ne olacak. Ben gece kalkıyorum yataktan, oğlumu arıyorum. Bunlar ne olacak, bunlar soruluyor mu. Ben çocuğumu... 'Erkan!' diye herkese bağırıyorum, ona ne olacak? Gece uykumdan kalkıyorum yataktan, oğlumu arıyorum. 'Erkan!' diye herkese sesleniyorum, herkesi Erkan diye görüyorum ben. Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Hak, hukuk istiyorum; adalet istiyorum. Onların müebbet almasını istiyorum. Çocuk değil onlar" dedi.

AVUKAT: SİLAHIN ALINMASINDAN TAKİBE KADAR PLANLANDI

Karadeniz ailesinin avukatı Yiğithan Çakıcı ise karşı tarafın savunmalarının soyut iddialardan oluştuğunu belirterek dosyadaki kamera görüntülerine ve diğer delillere dikkat çekti.

Çakıcı, "Vekili olarak bizler karşı tarafın vermiş olduğu soyut iddiaların hepsini çürüttük. Karşı tarafın vermiş olduğu soyut iddialarda direkt olarak akıl sağlığının yerinde olmadığını, buna ilişkin olarak bu eylemin herhangi bir şekilde ölüm korkusu durumuyla işlediğini beyan etmişlerdir. Lakin dosyada direkt olarak çözümleme tutanağı, kamera görüntülerinde karşı tarafın bu eylemi ne kadar soğukkanlılıkla işlediğini, ne kadar bu eylemin öncesinde planlandığını, silahın alınmasından tutun takip sürecine kadar saniye saniye, dakika dakika hepsini yüce mahkemeye belirttik" diye konuştu.

Avukat Çakıcı, sanığın olayın ardından kaçmayı da planladığını ileri sürerek, "Bizim bu noktada direkt olarak hatta ve hatta karşı tarafın, yani failin eylemi işledikten sonra kaçmayı dahi planladığını ve bu planı da harekete geçirdiğini, eylemi işlemeden önce kaçma planını dahi yaptığını mahkemeye belirttik. Bununla ilgili olarak da zaten bütün delillerimizi mahkemeye sunduk. Karşı tarafın sadece dayanağı soyut iddialardır" ifadelerini kullandı.

Erkan Karadeniz'in herhangi bir haksız tahrik oluşturacak eyleminin bulunmadığını savunan Çakıcı, "Bizim çocuğumuz tertemizdir. Yapılan incelemelerde en ufak bir şekilde karşı tarafa Madde 29 kapsamında bir haksız, haksız tahrikte, en ufak bir hakarette, en ufak bir şekilde karşılık dahi veremeden arkadan sinsice öldürüldüğünü mahkemeye belirttik. Biz adaletin yerini bulmasını talep ediyoruz" dedi.

Çakıcı ayrıca çocuklar tarafından işlenen ağır suçlarda cezaların caydırıcılığına ilişkin düzenlemelerin yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Çakıcı, "Benim mahkemeye talep ettiğim bir diğer husus daha vardır: Tabii ki Adalet Bakanımız bu noktada çok önemli çalışmalara imza atıyor, atmaya da devam edecektir. Artık Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) hükmü değişti, (ASÇ) geldi. Adli süreçteki çocuk kapsamı olarak bu durum değişti. Bizler öncelikli olarak çocukların 'çocuk' adı altında ama yetişkin birey kafasında plan kurarak bizim tertemiz çocuklarımızı direkt olarak pusuya düşürerek öldürülmesine yönelik birçok noktada yapılan davalar sonucunda cezaların arttırılmasını, cezaların daha da caydırıcı hale gelmesini, bu işin sonlandırılması gerektiğini ben yine mahkemeye talep ettim" şeklinde konuştu.

Davayı takip etmeye devam edeceklerini belirten Çakıcı, "Bu noktada da yüce mahkememiz bizim zaten taleplerimizi karşılayacağını biliyoruz. Bu noktada duruşmalar devam ediyor. 25 Aralık'ta devam edecek bir sonraki duruşmamız. Tekrardan katılacağız, tekrardan bu durumu belirteceğiz. Adaletimizi sonuna kadar arayacağız, en ağır şekilde cezalandırılmalarını... Emsal karar olsun dedim mahkemede. Bu, direkt olarak çocuklarımız nezdinde bir caydırıcı durum söz konusu olsun diye tekrarladık, tekrarlamaya de devam edeceğiz" dedi.

ŞUBAT AYINDA AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞTU

Olay, Şubat 2026 tarihinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Y.A.K., (16) yaşıtı Erkan Karadeniz'e av tüfeğiyle ateş etti.

Ağır yaralanan Karadeniz, kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
KaradenizTekirdağ3. SayfaMahkemeGüncelSuçSon Dakika

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