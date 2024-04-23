Antalya'da teleferik kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Antalya'da teleferik kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Antalya\'da teleferik kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Antalya'da yaşanan teleferik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, üst istasyonda kabinden inen iki yolcunun kontrol odasına gelerek otomasyon amirini uyardığı, uyarı üzerine sistemin kapatıldığı ve kazanın meydana geldiği anlar yer aldı.

23.04.2024 18:02  Güncelleme: 18:07
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Antalya'da yaşanan teleferik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlara göre, üst istasyonda kabinden inen iki yolcunun, kontrol odasına gelerek otomasyon amiri Serkan Yellice'yi halatlarda problem gördüklerine ilişkin uyardığı görüldü. Uyarı üzerine Yellice'nin sistemi kapattığı, 23 saniye sonra yeniden açtığı görüldü. Kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş ve ailesinin kabine binme anları da görüntülerde yer aldı.

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Kayıtlarda Memiş Gümüş, eşi, oğulları ve yakınlarının saat 17.17,41'de üst istasyondaki 28 numaralı teleferiğe bindiği, saat 17.20,11'de mor tişörtlü yolcunun üst istasyonda 22 numaralı kabinden inip görevliyi uyardığı, saat 17.20,40'ta Serkan Yellice'nin cep telefonuyla konuşarak alt kontrol odasına girdiği, saat 17.40,44'te operatör yardımcısı Suphi Kaplan'ın üst kontrol odasına yöneldiği, Yellice ile telefonla konuşarak arızaları gösteren PLC ekranına baktığı yer aldı. Saat 17.21'de 21 numaralı kabinden inen üç gencin teleferikteki sorunu görevliye anlattığı, aynı dakikanın 37'nci saniyesinde mor tişörtlü yolcunun, üzerine siyah ceket giymiş şekilde kontrol odasına girerek Suphi Kaplan'ı uyardığı, saat 17.21,54'te Serkan Yellice'nin alt kontrol odasında 'Dur' butonuna basarak, sistemi durdurduğu, 17.22,17'te teleferiği çalıştırdığı görüntülere yansıdı. Saat 17.22,24'te teleferiğin hareket ettiği, saat 17.22,45'te yolcunun üst istasyonda Suphi Kaplan'a bir şeyler anlatmaya devam ederken, kaza meydana geldiği, saat 17.22,55'te sistemin acil stop moduna geçtiği görüldü. Saat 17.23'te Serkan Yellice'nin ekranda görünen arızaları kontrol edip telefonda konuştuğu kişiye aktardığı, saat 17.24'te Serkan Yellice'nin odadan koşarak çıktığı görüntülerde yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da teleferik kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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