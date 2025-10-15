Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem

Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem
15.10.2025 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan 23 yaşındaki genç, sanal dünyaya bağımlı hale geldi. Yaşama hevesini kaybettiğini belirten genç "Elimde olsa tuvalete de gitmem ve yemek de yemem" derken, annesi ise evladının 3 yıldır duş almadığını ve evden çıkmadığını belirtip yetkililerden yardım istedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden ve Defne ilçesinde yaşamlarını sürdüren 50 yaşındaki anne Semra Özbay ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları depremin ardından hayata birlikte tutunarak yaşamlarını sürdürüyor.

"DEPREMDEN SONRA YAŞAMA HEVESİNİ KAYBETTİM"

Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor. Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay, sanal dünyaya bağımlı hale geldi. Yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını gideren genç adam; ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesmek gibi özel gereksinimlerini yerini getiriyor. Evin dışına 3 yıla yakın süredir tek adım dahi atmayan Barış'ın annesi Semra Özbay, evladı için her gün acı çekiyor. Telefonla ve bilgisayarla oynamaktan boynunu dahi çeviremeyen Barış'ın yeniden hayata tutunması için acılı annesi destek bekliyor.

Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem

"ELİMDE OLSA TUVALETE DE GİTMEM"

Gün boyunca evden çıkmadığını sadece yaşamak için gerekli şeyleri yapmak istediğini söyleyen Barış Özbay, süreci atlatmak için tedavi görmek istemediğini belirterek, "Genelde uyanıyorum, tuvaletimi yapıyorum, yemeği yiyorum mecbur olduğum için yoksa onları yapmam. Sonra oturuyorum ve telefonla oynarım. Duvarları izliyorum ve akşam olmasını bekliyorum sonra uyuyorum. Depremden 2 ay önce kendimi eve kapattım. Ondan önce de yavaş yavaş hayata karşı bıkkınlığım başlıyordu. Üniversitede lojistik bölümü okuyordum. Hiçbir şey yapmak istemediğim için banyo da yapmak istemiyorum. Elimde olsa tuvalete de gitmem ve yemek de yemem. Onları mecbur olduğum için yapıyorum. Depremden önce banyo yapıyordum ama şimdi banyo yapmak istemiyorum. Hayalim yok. Hiçbir şey olmasını istemiyorum. Kendileri çabalıyorlar ama ben de düzelmeyi ve yardımı istemiyorum. Ben dışarı çıkıp bir şeyler yapmak istemiyorum. Evde oturacağım. Tırnaklarım daha da uzundu ama zorla kestiler. Kısacası hayat mükemmel değil. İnsanlar hayat inişli çıkışlı güzel derler ya bana göre tam tersi oluyor. Hayatın inişli çıkışlı işleri güzel değil ve istemiyorum" dedi.

Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem

"3 YILDIR DUŞ ALMADIM"

Evladının 3 yıldır duş almadığını ve evden çıkmadığını söyleyen Semra Özbay, bilgisayar ve telefon bağımlısı olan Barış için acı çektiğini belirterek "Oğlum Barış Özbay 23 yaşında, depremde evimiz yıkıldı. Depremde nenesini kaybetti ve arkadaşları dağıldı. Oğlum, çalışkan bir gençti, okulda birinci oluyordu. Herkesle çok iyi anlaşıyordu ve herkes onunla gurur duyuyordu. Kendisinin egzama hastalığı da var, 3 yıldır banyo yapmıyor. Bir anne olarak ne olursa olsun bırakamıyorum. Depremden önce banyo konusunda çok iyiydi, önceden banyo yaptırmadığım zaman bana kızıyordu. Depremden sonra değişti. Banyo yapmayı bıraktı, her şeyi bıraktı, kendini eve kapattı, sadece telefon ve bilgisayarla oynuyor. Arkadaşlarıyla nadir konuşuyor ama benimle konuşmuyor. Depremden önce oğlum iyiydi ama depremden sonra bayağı değişti.

Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem

"YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUM"

Eve kapattı kendini ve ölmek istediğini söylüyor. Ona banyonu yap diyorum, 'ben öleceğim' diyor. Bazen 'ya sen ölürsün ya da ben ölürüm. Başka kurtuluşu yok.' Eskisi gibi benimle konuşmuyor ve bana anne demiyor. Bu şekilde zorlanıyorum. Oğlumun eski anılarına dönmek için eski fotoğraflarına bakıyorum, kendimi bu şekilde avutuyorum. Eşim benim için öldü, başka çocuğum da yok. 3 yıldır oğluma bu şekilde bakıyorum. İşkencelerine rağmen oğlum deyip bırakamıyorum. Bazen kavga ediyoruz ama yine de onu anlamaya çalışıyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Oğlumu hastaneye götürüp tedavi olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bilgisayar, 3-sayfa, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • islam Bulut null:
    o elle nasıl bilgisayar telefonla oynayabilir başka bir şey vardır bu haberde 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü
Düğmeye basıldı Fenerbahçe’den Ferdi bombası Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'den Ferdi bombası
BM: Gazze’nin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için 70 milyar dolar gerekiyor BM: Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için 70 milyar dolar gerekiyor
Kahraman güvenlik Bir anlık dalgınlık az daha ölüme neden oluyordu Kahraman güvenlik! Bir anlık dalgınlık az daha ölüme neden oluyordu
Bakan Şimşek, ABD’ye gitti 60’dan fazla toplantıya katılacak Bakan Şimşek, ABD'ye gitti! 60'dan fazla toplantıya katılacak
Mustafa Karataş’a zor soru: Kızım ateist biriyle evlenmek istiyor, ne yapmalıyım Mustafa Karataş'a zor soru: Kızım ateist biriyle evlenmek istiyor, ne yapmalıyım?
Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı
Naip Barajı’nda su seviyesi yüzde 1’in altına düştü Naip Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü
Kısmetse Olur’un yıldızı dolgularını eritti, görenler tanıyamıyor Kısmetse Olur'un yıldızı dolgularını eritti, görenler tanıyamıyor

10:59
MHP’li vekilin sözlerine kızan Türkeş’in kızı, salonu terk etti
MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti
10:43
Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü
Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü
10:27
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi
10:25
Bomba takımlar var İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri
Bomba takımlar var! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
09:40
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası’na nasıl gider İşte merak edilen sorunun yanıtı
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte merak edilen sorunun yanıtı
09:36
Eurovision’da krizi Ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz
Eurovision'da krizi! Ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz
09:31
Suriye Cumhurbaşkanı Şara bugün Rusya’ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek
Suriye Cumhurbaşkanı Şara bugün Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek
09:10
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü “Melek Yüzlü Katil“in itirafları kan dondurdu
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! "Melek Yüzlü Katil"in itirafları kan dondurdu
08:20
Hız sınırında yüzde 10 tolerans kalkıyor Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak
Hız sınırında yüzde 10 tolerans kalkıyor! Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak
07:58
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı’nı açıyor Gazze’ye 600 yardım kamyonu girecek
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2025 11:04:06. #7.12#
SON DAKİKA: Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.