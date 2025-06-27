Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı - Son Dakika
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Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı

Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
27.06.2025 14:13  Güncelleme: 15:25
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Kocaeli'de Rümeysa Meriç Özcan'ı boğarak bayıltıp kamyonetle uçurumdan atan sanık, "ölüme kaza süsü verdiği" gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar salonda alkışlarla karşılandı. Rümeysa'nın annesi, "Bittim ama içim bir nebze olsun ferahladı" diyerek gözyaşı döktü.

Kocaeli'de Rümeysa Meriç Özcan'ı boynuna ip bağlayarak bayıltan ve kamyonetle birlikte uçurumdan atarak ölümüne kaza süsü veren sanığın yargılandığı davada karar çıktı. "Rümeysa'nın saçının bir teline zarar gelsin istemezdim" diyen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza kararı alkışlarla karşılanırken, Rümeysa Meriç'in annesi ise sevinç gözyaşı dökerek, "Bittim ama içim bir nebze olsun ferahladı" dedi.

Olay, geçen yıl 19 Mayıs günü saat 02.30 sıralarında Halıdere Eskiköy Caddesi'nde meydana geldi. Bir kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, aracın 15 metre ilerisinde 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Özcan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılırken, polis ekipleri Tunay A. (23), Eşref K. (21), Yaser A.A. (21) ile Ceylan Ç. (21) ve K.N.K. (17) adlı kızları gözaltına aldı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden Tunay A. tutuklanırken, Eşref K., Yaser A.A., Ceylan Ç. ve K.N.K. serbest bırakıldı.

Kocaeli'de Cinayet Davasında Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

ÜÇ KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ

Tunay A., polise verdiği ilk ifadesinde olayın kaza olduğunu belirtti. Olay mahallindeki incelemenin ardından tekrar ifadesi alınan zanlı, cinayeti işlediğini itiraf etti. Savcı karşısına çıkarılan Tunay A., tekrar ifadesini değiştirerek olayın kaza olduğunu söyledi. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Tunay A.'nın olay günü 0.47 promil alkollü olduğu belirtildi. Şüphelinin, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Kocaeli'de Cinayet Davasında Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

"DAHA ÖNCE DE EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANARAK KAZA YAPTI"

Tunay A. hakkında açılan davanın 4. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Tunay A., avukatları, maktulün annesi Kevser Erden ve avukatı hazır bulundu. Sanık avukatları, Rümeysa'nın ehliyetsiz ve alkollü şekilde aracı kullandığını ve kazanın meydana geldiğini dile getirerek, daha önce de alkollü ve ehliyetsiz araç kullanarak kazaya karıştığını ifade etti. Anne Kevser Erden, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kocaeli'de Cinayet Davasında Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

"SAÇININ TELİNE ZARAR GELSİN İSTEMEZDİM"

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Tunay A., "Herhangi kastım, kusurum yoktur. Rümeysa ile aramızda hiçbir kavga dahi olmadı. Saçının bir teline zarar gelsin istemezdim. Kız arkadaşımdı. Meydana gelen neticede benim herhangi bir kusurum yoktur. Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ederim. Rümeysa ile aramız hep iyiydi. Eğlenceli bir insandı. Karakolda verdiğim ifade saçmalıktan ibaret. Ben suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, Tunay A.'nın "cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan beraatine, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanığın inandırıcı bir pişmanlık göstermemesi nedeniyle herhangi bir indirim uygulanmadı.

KARAR ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Mahkeme kararının ardından toplanan kalabalık kararı alkışlarla karşıladı. Anne Kevser Erden, gözyaşları içinde destekçilerine sarılarak duygularını paylaştı. Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Avukat Tarık Sağlam, "Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak bizim talep ettiğimiz, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan beraat kararı verildi. Biz bu konuya da üst mahkemeye taşıyacağız. Bu mahkemede bizi sevindiren şey, iyi hal indirimi olmaması" ifadelerini kullandı.

"İÇİM BİR NEBZE OLSUN FERAHLADI"

Karardan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Anne Kevser, "Önce Allah'a, sonra adalete ve avukatım Tarık Sağlam'a güveniyorum. Soyadı gibi kendisi de çok sağlamdır. Çok mutluyum. Bittim ama içim bir nebze olsun ferahladı. İnşallah daha ağır ceza da alacak ve o günleri de göreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı - Son Dakika

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