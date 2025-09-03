Türk Bilim İnsanı ABD\'de Gözaltında

ABD'de günlerdir haber alınamayan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek'in akıbeti belli oldu.

GÖZALTINA ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından yapılan açıklamada, dosya numarası üzerinden yapılan başvuru sonucu Dr. Dölek'in gözaltına alındığı ve New York'taki CBP Messana Sınır Devriye İstasyonu'nda tutulduğu ortaya çıktı. Henüz telefon hakkı tanınmayan Dölek ile iletişime geçmek için birçok Türk avukatın girişimde bulunduğu aktarıldı.

TESPİT ETTİĞİ USULSÜZLÜKLER BAŞINI YAKTI

Dr. Dölek'in ABD'de veri uzmanı olarak görev yaptığı laboratuvarlarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ederek bu eksiklikleri ABD Enerji Bakanlığı'na bildirdiği ve bu nedenle uğradığı mobbingin ardından görevinden uzaklaştırıldığı iddia edildi.

KANADA'YA TEK KİŞİLİK YÜRÜYÜŞ BAŞLATMIŞTI

Dölek'in ailesi, önce vizesi iptal edilen Dr. Dölek'in hukuki haklarının elinden alındığını, Virginia Tech'ten çıkış belgesi verilmediğini ifade etti. Bunun üzerine sesini duyurmak için Kanada'ya tek kişilik yürüyüş başlatan Dölek'in, yaklaşık bir hafta önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı ve CBP Messana NY Sınır Devriye İstasyonu'na götürüldüğü belirtildi.

CERN VE FERMİLAB'TA GÖREV ALMIŞTI

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Dr. Dölek, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tam bursla yurt dışına gönderilmişti. Doktorasını İsviçre'de tamamladıktan sonra 2023 yılında akademik çalışmalar için ABD'nin Virginia Tech Üniversitesi'ne davet edilen Dölek, CERN ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yaptı.