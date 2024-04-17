Türk Yıldızları 23 Nisan kutlamalarına renk katacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "23 Nisan Çocuk ve Uçurtma Festivali" ile dolu dolu kutlamaya hazırlanıyor. 19-23 Nisan tarihleri arasında çocuklar için müzik ve dans gösterileri, yarışmalar ve pek çok etkinliğin yer alacağı Çocuk ve Uçurtma Festivali kapsamında 23 Nisan Salı günü Türk Yıldızları gösterisi gerçekleşecek.
Antalyalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği Çocuk ve Uçurtma Festivali ile coşku içinde kutlayacak. 19 Nisan Cuma günü Atatürk Parkı ile Cumhuriyet Meydanı arasında düzenlenecek Sevgi Korteji ile başlayacak kutlamalar 16.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda gösteriler ile devam edecek. Sevgi Korteji'ne KKTC, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Tebriz, Kazakistan, Endonezya, Tataristan, Romanya, Estonya, Özbekistan, Litvanya, Kırgızistan, Polonya ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 500 civarında çocuk katılacak.
Renkli etkinlikler düzenlenecek
20 Nisan Cumartesi ve 21 Nisan Pazar günü Cam Piramit Kral Yolu'nda kurulacak sahnede 13.00-19.30 saatleri arasında Uluslararası Çocuk Dans Gösterileri yer alacak. Etkinlikler kapsamında dev maskotlar, şişme oyun parkları, ahşap oyun istasyonları, panayır oyunları gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler olacak. Uçurtma Şenliği'nde ise çocuklar renkli ve keyifli anlar yaşayacak. Aynı alanda gün boyu konserler, renkli gösteriler, maskot şovlarla Antalyalı çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşatacak.
Türk Yıldızları gösterisi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında 23 Nisan Salı günü Cam Piramit Kral Yolu'nda 12.30-17.00 saatler arasında okulların atölye ve stant etkinlikleri yer alacak. 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da Konyaaltı Sahili'nde düzenlenecek Türk Yıldızları gösterisi 23 Nisan kutlamalarına renk ve heyecan katacak.
15. satranç turnuvası
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca 19-20 ve 21 Nisan tarihlerinde Cam Piramit'te Antalya Büyükşehir Belediyesi 15. Satranç Turnuvası düzenlenecek. Turnuvada 5-6 yaş ve 7-12 yaş arası çocuklar çeşitli kategorilerde yarışacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2015-2018 doğumlu çocukların katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası düzenlenecek.
25. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali gala gösterileri
23 Nisan Salı saat 16.00'da Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi iş birliği ile Dokuma Park'ta 25. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali Gala Gösterileri, dünya ülkelerinde şehre gelen misafir çocuklarla gerçekleştirilecek.
Yeni jenerasyon çocuk moda günü
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca Yeni Jenerasyon Çocuk Moda Günü Defile Programı Antalyalılar ile buluşacak. 23 Nisan Salı 14.00-15.00 saatleri arası Cam Piramit Kral Yolu sahnesinde Kazakistan'ın Astana şehrinden gelen tasarımcılar Dayana Alimbayeva, Ayaulym Nursultan ve Dar Diamond'un tasarladığı geleneksel ve modern kıyafetler 16 çocuk model tarafından beğeniye sunulacak. - ANTALYA
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