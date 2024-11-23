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Türkiye'nin Deprem Haritası Güncelleniyor

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Türkiye'nin deprem ve diri fay hatları haritasının güncellenmesi için Gaziantep'te yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve AFAD yetkilileri, proje hakkında bilgi verdiler ve Türkiye'nin deprem tehlike haritasını güncelleyerek risk azaltma çalışmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

23.11.2024 15:34  Güncelleme: 15:39
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Türkiye'nin deprem ve diri fay hatları haritası güncelleniyor

GAZİANTEP - Türkiye'nin deprem ve diri fay hatları haritasının güncellenmesi için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmaların yürütüldüğü Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsal Ortaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, proje ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı. İnceleme sonrası Bakan Yardımcısı Karaloğlu ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren 9 Eylül Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilimdalı Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Şu anda Yesemek fayı üzerinde bulunuyoruz. Yürütmekte olduğumuz proje Türkiye paleosismoloji projesi. Türkiye'deki diri fayların tümünün paleosismolojik özelliklerinin belirlenmesi projesi. Yani bizim faylarımız geçmişte kaç tane deprem üretmiş, ne zaman deprem üretmiş, hangi aralıklarla deprem üretmiş, son depremi ne zaman yapmış ve bundan sonra ne zaman kırılabilir gibi konulara bakıyoruz. Bunları ortaya çıkararak Türkiye'nin deprem tehlike haritasını ve diri fay haritasının güncellenmesini sağlamak istiyoruz. Hedefimiz bu. Bunları yaptığımız zaman depremin önceden olacak kısımlarını bilebileceğimiz için ona göre hazırlık ve risk azaltma çalışmalarına katkıda bulunmuş olacağız" dedi.

"Deprem anlamında dünyadaki en büyük projeyi yürütüyoruz, 132 diri fayda çalışma yapılıyor"

Çalışmalarla ilgili bilgi verdikten sonra açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ise "Depremi engelleme şansımız yok. Bu ülkede depremler olacak. Bizim yapmamız gereken bunu bilerek, buna uygun yaşam alanları ve mekanlar oluşturmak. Her şeyimizi buna uygun yapmak zorundayız. Bunun tersini yaparsak her depremden sonra yine acılar ve gözyaşları yaşarız. Bunu arzu etmiyoruz. Biz AFAD olarak afetin risk tarafını yönetmek istiyoruz. En büyük çabamız ve en büyük gayretimiz bu. Deprem anlamında dünyada yürütülen en büyük projeyi yürütüyoruz. Bundan daha büyüğü yok. Şu an 132 diri fayda bu proje kapsamında aynı anda çalışma yapılıyor. Bu çalışma önemli bir çalışma. Buradan çıkacak sonuçlara göre Türkiye'nin deprem tehlike haritasını ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, kent ve ilçe protokolü ile AFAD yetkilileri de katıldı.

Türkiye\'nin Deprem Haritası Güncelleniyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'nin Deprem Haritası Güncelleniyor - Son Dakika

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