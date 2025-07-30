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Türkiye'nin yüreğini yakan yangında yüzleri gülümseten görüntü

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Türkiye\'nin yüreğini yakan yangında yüzleri gülümseten görüntü
30.07.2025 12:53
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Türkiye\'nin yüreğini yakan yangında yüzleri gülümseten görüntü
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan ve yaklaşık 100 hektarlık alanı küle çeviren orman yangını sonrası, Halil Kiraz'ın 25 dönümlük tarım arazisi dikkat çekti. Etrafı yanan ve küle dönen alanda Kiraz'ın bahçesi yemyeşil kaldı. Kiraz, bahçesinin yanmamasını damlama sulama sistemi ve ağaçların altında kuru ot bırakmamasına bağladı. Kendi çabalarıyla bahçesini koruyan Kiraz, diğer çiftçilere de arazilerinin çevresinde benzer önlemler almalarını önerdi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 26 Temmuz 2025 tarihinde başlayan ve yaklaşık 2 gün süren yangında yaklaşık 100 hektarlık alan küle döndü. Söndürme çalışmalarında 41 kurumdan bin 800 personel ve 700 iş makinesi görev aldı. 3 köyde 485 hanedeki bin 765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangının söndürülmesiyle köylüler evlerine döndü.

25 DÖNÜM ARAZİ YANGINDAN ETKİLENMEDİ

Hayatın normale dönmesiyle birlikte köylülerin geçim kaynağı olan tarım alanlarındaki bir bahçesi ise dikkat çekti. 100 hektarlık ormanlık alandaki ağaçların hepsi küle dönerken, ormanın içinde Karahıdır Mahallesinde kalan nektarın bahçesi yemyeşil üzerinde meyveleriyle kala kaldı. Dikkat çeken bahçenin çevresindeki toprağın bile griye tabakayla kaplanmışken, 2B çerçevesindeki Halil Kiraz'a ait 25 dönümlük arazinin etkilenmemesi büyük sevinçle karşılandı.

ARAZİM SÜREKLİ NEMLİ VE KURU OT YOK

Araziye gözü gibi baktığını ve gereken bütün bakımlarının yaptığını ve öşrünü verdiğini belirten 3 çocuk babası 53 yaşındaki Halil Kiraz, bahçesinin küle dönmeyişini şu sözlerle anlattı:

"Cumartesi günü akşamüstü Gürsu İpekyolu Mahallesi ile Kestel Ağlaşan Mahallesi arasında yangın çıktığını duyunca, köylülerle traktörlerimizi alıp oraya gittik. Ancak kısa bir süre sonra muhtarımız tarafından atılan mesajla köyümüzün de tehlike altında olduğunu öğrendik. Daha sonra köyümüze geri geldik. Geldiğimizde gözlerimize inanamadık. Söndürüldükten sonra tarlama geldiğimde benim burasının yanmadığını gördüm. Benim bu tarlanın yanmamasının sebebi, damlama sistemiyle sulama yapıyorum. Sürekli nemli olması ve ağaçlarımın dibinde kuru ot olmaması çok etkili oldu. Verilmiş sadakamız varmış. O manzarayı bir daha Allah bize yaşatmasın."

ARAZİNİN ETRAFINI YOLLA ÇEVİRDİĞİ İÇİN ALEVLER ULAŞAMADI

Köylerinin tahliye edildiğini ancak bırakıp gitmediklerini belirten Kiraz, "İtfaiye ekipleriyle, belediyelerle birlikte bizde köyümüzü savunduk. Benim bu arazime yangının ulaşmaması, çevresini yol ile çevirmemden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Benim bahçem ve yanımdaki bahçe gerekli bakımları zamanında yaptığımız için yem yeşil kaldı. Bu araziyi Allah korudu. Çiftçilerimiz arazilerin çevresinde böyle alanlar bıraksın. Faydasını gördük. Birkaç ağaç eksik olması hepsinin kurtulmasına vesile oldu. Sulama borularımız zarar gördü. Ancak canımız, köyümüz kurtuldu. O kadar zararı düşünmüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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