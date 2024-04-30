Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın İsrail'e silah sevkiyatını engelleme talebini reddetti

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Uluslararası Adalet Divanı, Gazze Şeridi'nde soykırım yaşandığı gerekçesiyle Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatının engellenmesini talep eden Nikaragua'nın ihtiyati tedbir kararı alınması talebini reddetti.

Uluslararası Adalet Divanı, 1948 Soykırım Sözleşmesinin ihlali iddiasıyla geçtiğimiz ay Nikaragua tarafından Almanya aleyhinde açılan dava çerçevesinde, İsrail'e silah sevkiyatı ve diğer yardımların engellenmesi yönünde alınacak bir karar için hukuki koşulların mevcut olmadığı gerekçesiyle bu talebi reddetti.

Talebin 15'e karşı 1 oyla reddedildiğini duyuran Mahkeme Başkanı Nevaf Selam, "Tarafların sunduğu verisel bilgiler ve yasal argümanlar çerçevesinde mahkeme, mevcut koşulların ihtiyati tedbirler uygulanmasını gerektirecek nitelikte olmadığı hükmüne varmıştır" dedi.

Diğer yandan davayı bütünüyle reddetmeyen mahkeme, Almanya'nın Gazze'de İsrail'in uyguladığı soykırıma destek olmakla suçlandığı dava çerçevesinde tarafların argümanlarını dinlemeye devam edecek. Davanın sonuçlanmasının aylar alması bekleniyor.

Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatını ve Gazze'de insani hukuku ihlal edilecek yönde kullanılacak yardımların durdurulması için olağanüstü tedbirler alınması talebini reddeden uluslararası mahkeme, diğer yandan Gazze'deki durum konusunda "derin endişe" beyan etti. Mahkeme Başkanı Selam, "Mahkeme, özellikle Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin gıda ve temel ihtiyaçlardan uzun süreli ve yaygın bir şekilde mahrum kaldıkları göze alındığında, Filistinlilerin felaket yaşam koşulları konusunda derin endişeler taşımaktadır" dedi.

Nikaragua tarafından 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçlanan Almanya, suçlamaları reddetmiş ve davanın temelsiz iddialara dayandığını savunmuştu. Üst düzey BM mahkemesinde, İsrail'in en büyük silah tedarikçileri arasında yer alan Almanya'dan İsrail'e silah sevkiyatlarının durdurulması yönündeki tedbir kararına destek veren tek yargıç, İranlı Yargıç Muhsin Agahüseini oldu. Somali, Çin, Uganda, Lübnan, Slovakya, Almanya, Japonya, Romanya, ABD, Brezilya, Meksika, Hindistan, Fransa, Avustralya ve Güney Afrikalı diğer 15 yargıç ise olağanüstü tedbir talebini reddetti.

Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'deki savaşa ilişkin olarak Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı ayrı bir davada ocak ayında tarafların argümanlarını dinlemişti. İsrail aleyhindeki davada Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının soykırım karakteri taşıdığını ve 1948 Soykırım Sözleşmesini ihlal ettiğini ileri sürüyor.

İsrail ise Gazze'de soykırım iddialarını reddediyor ve kendini savunma amacıyla hareket ettiğini savunuyor. - LAHEY