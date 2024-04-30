Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın İsrail'e silah sevkiyatını engelleme talebini reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın İsrail'e silah sevkiyatını engelleme talebini reddetti

Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın İsrail'e silah sevkiyatını engelleme talebini, hukuki koşulların mevcut olmadığı gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, davanın devam edeceğini ve sonuçlanmasının aylar alabileceğini belirtti. Ancak mahkeme, Gazze'deki durum konusunda derin endişeler taşıdığını ifade etti.

30.04.2024 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Adalet Divanı, Gazze Şeridi'nde soykırım yaşandığı gerekçesiyle Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatının engellenmesini talep eden Nikaragua'nın ihtiyati tedbir kararı alınması talebini reddetti.

Uluslararası Adalet Divanı, 1948 Soykırım Sözleşmesinin ihlali iddiasıyla geçtiğimiz ay Nikaragua tarafından Almanya aleyhinde açılan dava çerçevesinde, İsrail'e silah sevkiyatı ve diğer yardımların engellenmesi yönünde alınacak bir karar için hukuki koşulların mevcut olmadığı gerekçesiyle bu talebi reddetti.

Talebin 15'e karşı 1 oyla reddedildiğini duyuran Mahkeme Başkanı Nevaf Selam, "Tarafların sunduğu verisel bilgiler ve yasal argümanlar çerçevesinde mahkeme, mevcut koşulların ihtiyati tedbirler uygulanmasını gerektirecek nitelikte olmadığı hükmüne varmıştır" dedi.

Diğer yandan davayı bütünüyle reddetmeyen mahkeme, Almanya'nın Gazze'de İsrail'in uyguladığı soykırıma destek olmakla suçlandığı dava çerçevesinde tarafların argümanlarını dinlemeye devam edecek. Davanın sonuçlanmasının aylar alması bekleniyor.

Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatını ve Gazze'de insani hukuku ihlal edilecek yönde kullanılacak yardımların durdurulması için olağanüstü tedbirler alınması talebini reddeden uluslararası mahkeme, diğer yandan Gazze'deki durum konusunda "derin endişe" beyan etti. Mahkeme Başkanı Selam, "Mahkeme, özellikle Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin gıda ve temel ihtiyaçlardan uzun süreli ve yaygın bir şekilde mahrum kaldıkları göze alındığında, Filistinlilerin felaket yaşam koşulları konusunda derin endişeler taşımaktadır" dedi.

Nikaragua tarafından 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçlanan Almanya, suçlamaları reddetmiş ve davanın temelsiz iddialara dayandığını savunmuştu. Üst düzey BM mahkemesinde, İsrail'in en büyük silah tedarikçileri arasında yer alan Almanya'dan İsrail'e silah sevkiyatlarının durdurulması yönündeki tedbir kararına destek veren tek yargıç, İranlı Yargıç Muhsin Agahüseini oldu. Somali, Çin, Uganda, Lübnan, Slovakya, Almanya, Japonya, Romanya, ABD, Brezilya, Meksika, Hindistan, Fransa, Avustralya ve Güney Afrikalı diğer 15 yargıç ise olağanüstü tedbir talebini reddetti.

Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'deki savaşa ilişkin olarak Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı ayrı bir davada ocak ayında tarafların argümanlarını dinlemişti. İsrail aleyhindeki davada Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının soykırım karakteri taşıdığını ve 1948 Soykırım Sözleşmesini ihlal ettiğini ileri sürüyor.

İsrail ise Gazze'de soykırım iddialarını reddediyor ve kendini savunma amacıyla hareket ettiğini savunuyor. - LAHEY

Kaynak: İHA

Nikaragua, Almanya, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın İsrail'e silah sevkiyatını engelleme talebini reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
19:02 Süper Lig ekibi, Dursun Özbek’e isyan etti: Mehmet Büyükekşi’yi sahiplenme Süper Lig ekibi, Dursun Özbek'e isyan etti: Mehmet Büyükekşi'yi sahiplenme
17:27 Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 19:30:43. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın İsrail'e silah sevkiyatını engelleme talebini reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement