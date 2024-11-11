Üvey kızı ifşaladı: Evli adam, 17 yaşındaki kızla yakalandı

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Youtuber üvey kızı Sofia'nın organize ettiği gizli kamera çekiminde, evli bir adamın 17 yaşındaki genç bir kızla flört ettiği ortaya çıktı. Annesiyle 10 yıldır birlikte olan ve 2 yıldır evli bulunan üvey baba, kendisinden yarı yaş küçük kızla yakınlaşırken kameraya yakalandı.

Test için tutulan genç oyuncu, turuncu kısa bir tulum giymiş halde adamla sohbete başladı. Spor sohbetiyle başlayan konuşma kısa sürede flörte dönüştü. Adam, evli olduğunu gizleyerek kıza telefon numarasını verdi ve akşam buluşmayı teklif etti.

Bu anları izleyen Sofia, üvey babasının davranışları karşısında şok oldu. "Benden bile genç görünen bir kızla flört etmesi çok uygunsuz. Bu kesinlikle boşanma sebebi" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Olayın To Catch A Cheater (Aldatanı Yakala) YouTube kanalı için çekildiği ortaya çıktı. Sofia'nın, üvey babasının daha önce de kendisine karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia ettiği ve bu nedenle test yapılmasını istediği belirtildi.