Üvey kızı ifşaladı: Evli adam, 17 yaşındaki kızla yakalandı - Son Dakika
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Üvey kızı ifşaladı: Evli adam, 17 yaşındaki kızla yakalandı

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Annesiyle 10 yıldır birlikte olan üvey babasının sadakatsizliğini kanıtlamak isteyen Sofia, gizli kamera testi düzenledi. 'To Catch A Cheater' YouTube kanalı için yapılan çekimde, evli adam 17 yaşındaki genç bir kızla flört etti. Evli olduğunu gizleyerek kıza telefon numarasını veren ve buluşma teklif eden üvey babanın davranışları karşısında Sofia şok oldu. Sofia'nın, daha önce de kendisine karşı uygunsuz davranışlar sergileyen üvey babasını bu nedenle test ettirdiği öğrenildi.

11.11.2024 15:11  Güncelleme: 15:22
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Youtuber üvey kızı Sofia'nın organize ettiği gizli kamera çekiminde, evli bir adamın 17 yaşındaki genç bir kızla flört ettiği ortaya çıktı. Annesiyle 10 yıldır birlikte olan ve 2 yıldır evli bulunan üvey baba, kendisinden yarı yaş küçük kızla yakınlaşırken kameraya yakalandı.

Test için tutulan genç oyuncu, turuncu kısa bir tulum giymiş halde adamla sohbete başladı. Spor sohbetiyle başlayan konuşma kısa sürede flörte dönüştü. Adam, evli olduğunu gizleyerek kıza telefon numarasını verdi ve akşam buluşmayı teklif etti.

Bu anları izleyen Sofia, üvey babasının davranışları karşısında şok oldu. "Benden bile genç görünen bir kızla flört etmesi çok uygunsuz. Bu kesinlikle boşanma sebebi" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Olayın To Catch A Cheater (Aldatanı Yakala) YouTube kanalı için çekildiği ortaya çıktı. Sofia'nın, üvey babasının daha önce de kendisine karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia ettiği ve bu nedenle test yapılmasını istediği belirtildi.

Üvey kızı ifşaladı: Evli adam, 17 yaşındaki kızla yakalandı
Üvey kızı ifşaladı: Evli adam, 17 yaşındaki kızla yakalandı
Üvey kızı ifşaladı: Evli adam, 17 yaşındaki kızla yakalandı
Üvey kızı ifşaladı: Evli adam, 17 yaşındaki kızla yakalandı
Üvey kızı ifşaladı: Evli adam, 17 yaşındaki kızla yakalandı
Üvey kızı ifşaladı: Evli adam, 17 yaşındaki kızla yakalandı

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Son Dakika 3.Sayfa Üvey kızı ifşaladı: Evli adam, 17 yaşındaki kızla yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Android Adana:
    Ülkemizdeki Sapıklar Bitti Tüm Derdimiz Sofia'nın Sapık Babasıydı.! Sizin Yapacağınız Haberin Taa 8 0 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Tek derdimiz bumu kaldı? 4 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    harika 1 0 Yanıtla
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