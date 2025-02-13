'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

3.Sayfa

Çocuğunuza bu çantayı satın almayın! Her yerden toplatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehter Marşı\'na böyle eşlik etti

İstanbul'da Esenyurt'ta aracına yetkisiz çakar taktığı gerekçesiyle yakalanan sosyal medyada 'Yakışıklı güvenlik' olarak tanınan Muhammet Sürmeli (32)'ye 142 bin 255 lira para cezası uygulanırken sürücü belgesine bir ay süreyle el konuldu.

TÜM KURALLARI HİÇE SAYDI

Sosyal medyada 'Yakışıklı güvenlik' olarak tanınan Muhammet Sürmeli, 30 Ocak'ta çektiği bir video üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta yakalandı. Pazaryolu Caddesi'nde aracında çakar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan Sürmeli'ye 'izinsiz reklam-logo kullanmak', 'çakar lamba kullanma', 'cam filmi takma ve araçta teknik değişiklik yapmak' maddelerinden toplamda 142 bin 255 lira idari para cezası uygulandı.

ARACINA EL KONULDU

Öte yandan Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracıda 1 ay süreyle trafikten menedildi.