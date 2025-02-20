Yangında ölen Necla Teyze için "cinayet değerlendirmesi" talepli dilekçe - Son Dakika
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Yangında ölen Necla Teyze için "cinayet değerlendirmesi" talepli dilekçe

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde beslediği köpeğin belediye tarafından alınmasına tepki gösteren Ülker Güleryüz'ün aynı gün gecekondusunda çıkan yangında ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Ülker Güleryüz'ün yaşadığı evin kundaklandığı şüphesiyle, olayın cinayet olarak değerlendirilmesi talebini içeren dilekçeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

20.02.2025 15:54  Güncelleme: 16:11
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Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde sokak köpeklerini besleyen ve çevresinde 'Necla Teyze' olarak bilinen Ülker Güleryüz'ün 'Bambam' isimli köpeği, önceki gün belediye ekipleri tarafından alındı. Güleryüz, toplanan başıboş sokak köpekleriyle birlikte köpeğinin de götürülmesine tepki gösterdi.

ARACI DURDURMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR VİDEOYA YANSIDI

Güleryüz'ün, belediye görevlilerine tepki gösterdiği ve aracı durdurmaya çalışması videoya da yansıdı. Güleryüz'ün oturduğu gecekonduda aynı akşam yangın çıktı. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülürken, Güleryüz hayatını kaybetti. Güleryüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yangında ölen Necla Teyze için 'cinayet değerlendirmesi' talepli dilekçe

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güleryüz'ün yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy da olay sonrası soruşturmanın genişletilmesi ve bu yangının cinayet olarak değerlendirilmesi talepli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi. Dilekçede, Ülker Güleryüz'ün hayvanlarıyla birlikte yaşadığı barakada şüpheli şekilde yangın çıkması sonucu vefat ettiği, olayın olduğu gün Altındağ Belediyesi'nin köpeklerini alması üzerine komşuları aracılığıyla Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi ile iletişime geçip yardım istediği belirtildi.

Yangında ölen Necla Teyze için 'cinayet değerlendirmesi' talepli dilekçe

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILSIN

Dilekçede, olayın yaşandığı tarihte Ülker Güleryüz'ün üzerinde çip olan köpeğinin alınmasına engel olmak istediği, belediye görevlilerine köpeği geri vermesi için bağırdığı videoların da sosyal medyada paylaşıldığı vurgulandı. Bu videoların sosyal medyada 'Ankara Altındağ'da belediyenin toplama yaptığını gören köpek besicisi ortalığı birbirine katıyor' başlığı ile Ülker Güleryüz hedef alınarak paylaşıldığı, bu paylaşımın altına kullanıcılar tarafından Ülker Güleryüz'ün ölümünü diler şekilde 'Bu itetaparları yakasım var' şeklinde tehdit içerikli paylaşım yapıldığı belirtildi.

Yangında ölen Necla Teyze için 'cinayet değerlendirmesi' talepli dilekçe

TEHDİT PAYLAŞIMLARI DA DİLEKÇEYE EKLENDİ

Söz konusu paylaşımların ekran görüntülerinin delil olarak dilekçeye eklendiği belirtilerek, Ülker Güleryüz'ün komşularının bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınması istendi. Dilekçede, soruşturmanın genişletilip, kundaklama şüphesi olabileceğinden olay yerinde bilirkişi incelemesi yapılması ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi talep edildi.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Avukat Tuğba Gürsoy, yaptığı açıklamada, "Çok açıkça bir cinayet var burada ve bunun araştırılmasını istiyoruz. Bu yüzden de bu işin peşini bırakmayacağız. Güvenli sokaklar, güvenli şehirler adı altında birtakım hesaplar, hayvan düşmanlığı yaparak insanlar arası çatışma çıkarmaya çalışıyor. Necla Teyze'nin ölümünü dileyen, yanarak can vermesini dileyen herkesin de bu soruşturmaya dahil edilmesini ve bu hesapların derhal kapatılarak yöneticilerinin yargılanmasını da ayrıca talep ediyoruz" dedi.

Yangında ölen Necla Teyze için "cinayet değerlendirmesi" talepli dilekçe
Kaynak: DHA

Altındağ, 3-sayfa, Cinayet, Ankara, Hukuk, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangında ölen Necla Teyze için 'cinayet değerlendirmesi' talepli dilekçe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Alex De Souza:
    Helal olsun Ankara barosuna inşallah peşini bırakmazsınız.. Suçlular en ağır şekilde cezalandırılsın 97 4 Yanıtla
  • Can dostum:
    Ya İhmal Var Ya da Kundaklama Allah rahmet eylesin 69 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yazıklar Olsun Kadını Ne Yaptınız 51 1 Yanıtla
  • Fecri:
    Evde hayvan besleyenleri sevmiyorum, ayrıca hayvan beslemek doğru değildir 5 47 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ayne oyle.. yapmislar midir kimse hayir diyemez.. arastirilsin...suphe var ise ustunu kapatmazlar insallah.. 48 1 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Bu ne canilik bu ne gaddarlık yazıklar olsun bu ülkede artık herşey sorgulanmalı baştan aşşagı degişmeli bu kadın şayet cinayete kurban gittiyse bu ülke artık yaşanamaz bir yerdir 39 1 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    nereden nereeyyeeee 26 0 Yanıtla
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