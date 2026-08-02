40 yıllık yuvaları küle döndü: Geriye sadece bunlar kaldı - Son Dakika
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40 yıllık yuvaları küle döndü: Geriye sadece bunlar kaldı

40 yıllık yuvaları küle döndü: Geriye sadece bunlar kaldı
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Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşanan yangında Ali ve Hatice Aydın çiftinin 40 yıllık yuvası küle döndü. Yangında can kaybı yaşanmazken, yaşlı kadının yuvasından geriye camının önünü renklendiren çiçekleri kaldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan yangında Ali ve Hatice Aydın çiftinin 40 yıllık yuvası küle döndü. Yangında can kaybı yaşanmazken, yaşlı kadının yuvasından geriye camının önünü renklendiren çiçekleri kaldı.

EVLERİ BİR ANDA ALEVLERE TESLİM OLDU

Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde yaşayan Ali Aydın ve Hatice Aydın çiftinin evi, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin içini sardı. Alevlere teslim olan evini gören Ali Aydın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. 

40 yıllık yuvaları küle döndü: Geriye sadece bunlar kaldı

GERİYE SADECE BUNLAR KALDI

Yangın sonrasında evlerine bakmaya giden Aydın çifti, 40 yıldan fazla süredir emek verdikleri yuvalarının kullanılamaz hale geldiğini gördü. Yangından geriyeyse yaşlı kadının, camının önünü renklendiren çiçekleri kaldı.

40 yıllık yuvaları küle döndü: Geriye sadece bunlar kaldı

"40 YILLIK EMEK YANDI"

Evlerinin birdenbire yanıp kül olduğunu söyleyerek korku dolu anları anlatan Ali Aydın, "Bizim evimiz yandı. Şu anki durumda yandı bitti ve kül oldu. Ben ilk gördüğümde yangın yatak odasından alevlenmişti. Yangın söndürülmeyecek durumdaydı. Dışarı çıktım ve itfaiyeyi aradım. Onlarda gelene kadar da her şey yandı. Kapının dışarısında sebzelik eşyalar vardı, onları içeriye alırken dumanları fark ettiğimde yatak odasının yandığını gördüm ve dışarıya kaçtım. Ev yangından sonra kullanılamaz durumda ve hiçbir eşyam kalmadı. 40 yıldan fazla zamandır verdiğim emeğim yandı ve başka da hiçbir şeyim yok. Emekli maaşımla bunları yerine koyamam. Yangını ilk gördüğümde yatak odasındaki karyolanın yandığını gördüm. Alevler yükseliyordu ve söndürülecek durumda değildi" dedi.

40 yıllık yuvaları küle döndü: Geriye sadece bunlar kaldı

"KIZIMIZIN EVİNE SIĞINDIK"

40 yıllık evlerinin yandığı için iyi hissetmediğini ifade eden Hatice Aydın, "Yangından dolayı evimiz kullanılamaz hale geldi. Eşya hiç yok, 40 yıl emeğimiz gitti. Hiç iyi hissetmiyorum, kızımın evine sığındım ve orada yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

40 yıllık yuvaları küle döndü: Geriye sadece bunlar kaldı
Kaynak: İHA

Hatice Aydın, Antakya, Yaşam, Hatay, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 40 yıllık yuvaları küle döndü: Geriye sadece bunlar kaldı - Son Dakika

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