Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı

Haberin Videosunu İzleyin
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
08.08.2025 14:01  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Haber Videosu

Tekirdağ'da yol verme yüzünden servis minibüsüne baltayla saldıran motosikletli tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda servis şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Devamında meydana gelen küçük çaplı kazanın ardından motosikletten inen Şaban Y. minibüsün dikiz aynasını kırarken, savurduğu balta, camı kırarak aracın içine düştü.

BALTALI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından servis şoförü Arif Küpelioğlu, saldırı olayı ile ilgili karakola gidip şikayetçi oldu. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Şaban Y., servis şoförünün kendisine küfür ettiği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Şaban Y. tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.

"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Olayla ilgili konuşan servis şoförü Arif Küpelioğlu, "Servis işçilerini bıraktım ve evime istirahate gidiyordum. Trafik yoğunluğu arasında aramızda bir tartışma oldu. Aynayı kopardıktan sonra kasadan çıkardığı baltayla camı kırıp içeri fırlattı. Bu yaşıma rağmen ilk defa başıma bir olay geldi. İnanır mısınız kızan gibi hüngür hüngür ağladım. Bu tür trafik magandalarına karşı caydırıcı cezaların alınmasını rica ediyorum" dedi.

Trafikte baltalı saldırıya uğrayan şoför konuştu: Oturup kızan gibi ağladım
Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
Galatasaray’da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı

14:33
Çanakkale’deki orman yangınında alevler hastaneye yaklaştı
Çanakkale'deki orman yangınında alevler hastaneye yaklaştı
14:14
Fahrettin Altun’un başkanı olduğu kurumdan İBB’ye para cezası
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
19:46
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru
Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
19:39
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi
Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:50
Menajeri, Barış Alper’i isteyen dünya devini açıkladı
Menajeri, Barış Alper'i isteyen dünya devini açıkladı
18:39
Bir zamanlar Süper Lig’i sallıyordu Mustafa Pektemek’in yeni takımı şaşırttı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallıyordu! Mustafa Pektemek'in yeni takımı şaşırttı
18:33
Ozan Tufan’ın transferi iptal oldu
Ozan Tufan'ın transferi iptal oldu
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
18:08
Yeni ’Arda Güler’ deniyordu Fenerbahçe’den ayrılıp Kocaeli’ne imza attı
Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı
18:05
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 15:09:30. #7.12#
SON DAKİKA: Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.