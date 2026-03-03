Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve kızın cesedi bulundu

İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde balık tutmaya gelen vatandaşlar, denizde bir kız çocuğu ve annesinin hareketsiz bedeni ile karşılaştı. Olay yerine sevk edilen ekipler, anne ve kızın cansız bedenlerini sudan çıkararak Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

DENİZDE ANNE VE KIZIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde meydana geldi. İddiaya göre balık tutmaya gelen vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde bir kız çocuğu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinde sudan çıkarılan kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sahil güvenlik ekipleri denizde arama çalışması yaparken yaklaşık 1 saat sonra sudan ikinci ceset çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında denizden çıkarılan cesetlerin F.Ç (30) isimli kadın ve kızı İ.Ş. (8)'ye ait olduğu tespit edildi.

"ÖNCE ANNE SONRA KIZI ATLAMIŞTI"

Olayla ilgili konuşan vatandaş Abdülaziz Alevlidağ, "Biz 1 saat önce buradan geçerken anneyle kızı vardı. Suyun kenarında oturuyorlardı. Biz ileri gittiğimizde önce anne atlamıştı. Sonrasında ufak kız kendini atmıştı. Buraya 2 kadın 2 de kız gelmişti balık yakalamaya, sonra cesedi gördüler. Cesetleri görünce polislere haber verdiler. Kızı çıkardılar. Anneyi de yarım saat önce çıkardılar" ifadelerini kullandı.