Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve kızın cesedi bulundu
Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve kızın cesedi bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve kızın cesedi bulundu
03.03.2026 00:43
Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve kızın cesedi bulundu
İstanbul Zeytinburnu'nda sahilde anne ve kızına ait olduğu tespit edilen iki ceset bulundu. Anne ve kızın cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde balık tutmaya gelen vatandaşlar, denizde bir kız çocuğu ve annesinin hareketsiz bedeni ile karşılaştı. Olay yerine sevk edilen ekipler, anne ve kızın cansız bedenlerini sudan çıkararak Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

DENİZDE ANNE VE KIZIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde meydana geldi. İddiaya göre balık tutmaya gelen vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde bir kız çocuğu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinde sudan çıkarılan kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve kızın cesedi bulundu

Sahil güvenlik ekipleri denizde arama çalışması yaparken yaklaşık 1 saat sonra sudan ikinci ceset çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında denizden çıkarılan cesetlerin F.Ç (30) isimli kadın ve kızı İ.Ş. (8)'ye ait olduğu tespit edildi.

Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve kızın cesedi bulundu

"ÖNCE ANNE SONRA KIZI ATLAMIŞTI"

Olayla ilgili konuşan vatandaş Abdülaziz Alevlidağ, "Biz 1 saat önce buradan geçerken anneyle kızı vardı. Suyun kenarında oturuyorlardı. Biz ileri gittiğimizde önce anne atlamıştı. Sonrasında ufak kız kendini atmıştı. Buraya 2 kadın 2 de kız gelmişti balık yakalamaya, sonra cesedi gördüler. Cesetleri görünce polislere haber verdiler. Kızı çıkardılar. Anneyi de yarım saat önce çıkardılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, İstanbul

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve kızın cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mücahid mücahid:
    Korkunç bir olay,????insanlarımız sahipsiz mi??? 4 0 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Devlet yoki çocuklarına sahip çıksın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve kızın cesedi bulundu - Son Dakika
