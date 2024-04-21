Hayvanseverlerin tüfekle vurulan köpeği ameliyatla tedavi edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hayvanseverlerin tüfekle vurulan köpeği ameliyatla tedavi edildi

Zonguldak'ta hayvanseverlerin tüfekle vurulup yaralanan köpek, veteriner kliniğinde ameliyat edilerek tedavi altına alındı. Köpeğin felç olan bacağı ve kuyruğu kesildi, omuriliğinden saçmalar çıkarıldı. Yavrulardan biri hayatını kaybederken, diğerleri iyi durumda.

21.04.2024 10:14  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZONGULDAK'ta hayvanseverlerin tüfekle vurulup yaralanmış, 1'i ölü 5 yavrusuyla yeni doğum yapmış halde görerek veteriner kliniğine götürdükleri köpeğin, felç olan sağ arka bacağı ve kuyruğu ameliyatla kesildi, omuriliğinden 2 saçma çıkarıldı. Köpeğin uzun süre tedavi görmesi gerektiğini belirten Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, 5 yavrudan 1'ini ise aldığı isabetten dolayı kaybettiklerini söyledi. Köpeğe ateş eden kişi ya da kişilerin ise kimliği tespit edilemedi.

Olay, nisan ayı başında, Bartın'ın Mugada köyünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, hamile olan sokak köpeğine pompalı tüfekle ateş etti. Sırt ve bacağına saçmalar saplanan köpek, arka ayaklarını kullanamaz hale geldi. Yaralanan köpek, doğum yaptı. 5 yavru dünyaya getiren hayvanseverlerin yaralı halde bulduğu köpek, Zonguldak'ta veteriner kliniğine getirilerek tedaviye alındı. Yavrulardan 1'i hayatını kaybederken 6 saçma isabet eden anne köpek, ameliyat edildi. Arka kısmındaki felç geçmeyen köpeğin sağ arka bacağı ve kuyruğu kesildi. Köpek ve geriye kalan 4 yavrusunun durumunun iyiye gittiği bildirildi.

YAKIN MESAFEDEN ATEŞ EDİLMİŞ

Köpeğin yaralı, yavruların yeni doğmuş olarak geldiğini ifade eden Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, "Röntgeni çekip muayene yaptıktan sonra yakın mesafeden ateş edildiğini, saçmaların omuriliğin içine ve vücuduna saplandığını gördük. Omuriliktekini arka tarafı felç kalacağı için saçmayı bulup çıkarttık. Omuriliğin etrafındaki kemik dokusunu serbestleştirerek oradaki sinirin baskısından kurtardık. Sonra yavrularının yanına koyduk. Bir hafta kadar fizik tedavi uyguladık ama 1 ayakta felç olduğunu gördük. Hiç his yoktu. O ayak ve kuyruğu ampute ettik. Diğer ayakta da fizik tedavisi sürüyor. Fizik tedavide lazer ve yürütme egzersizleri yapıyoruz. Şu an ilk geldiğine göre çok iyi ama uzun süre tedavi görmesi gerekecek. Yavruların durumu çok iyi sadece 1 tanesini kaybettik. O da aldığı silah yarasından olabilir. Yavrular bize yeni doğmuş şekilde geldi" dedi.

Kaynak: DHA

Sokak Köpeği, Zonguldak, Ameliyat, Hayvan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hayvanseverlerin tüfekle vurulan köpeği ameliyatla tedavi edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Uygulama yapan polise silah çeken Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı
    10:25 Uygulama yapan polise silah çeken Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı

    Adana'da uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalışan bir Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı. Yanındaki iki şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Belediyenin kiralık aracı olduğu öğrenilen kamyonette 28 gram bonzai de ele geçirildi.

  • Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı
    10:24 Aydın'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

    Aydın'ın Köşk ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte metal dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

  • Kayseri'ye şehirlerarası otobüsle uyuşturucu sokmaya çalışanlar yakalandı
    10:12 Kayseri'ye şehirlerarası otobüsle uyuşturucu sokmaya çalışanlar yakalandı

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 kilo 980 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı. İstihbarat ve Narkotik ekipleri, Doğu illerinden otobüsle seyahat eden şahısların kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonla uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıslar tutuklandı.

  • Adana'da Polis İle Kavga Eden Belediye Müdürü Tutuklandı
    10:06 Adana'da Polis İle Kavga Eden Belediye Müdürü Tutuklandı

    Adana'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalışan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuklandı. Yanındaki iki şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

  • Kuşadası'nda Uyuşturucu Kullanan Şahıslara Ceza
    09:51 Kuşadası'nda Uyuşturucu Kullanan Şahıslara Ceza

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 2 şahıs yakalandı. Şahısların ehliyetlerine el konularak idari para cezası uygulandı.

  • Çanakkale'de yapılan aramada 186 gram uyuşturucu ele geçirildi
    09:35 Çanakkale'de yapılan aramada 186 gram uyuşturucu ele geçirildi

    Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisler tarafından bir evde yapılan aramada 186 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve satışını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.


10:16 İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
10:11 Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu’na son model araba hediye etti Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model araba hediye etti
09:45 Küflü çikolata tartışması Patiswiss’in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt
08:39 Saadet’te değişim kurultayı Temel Karamollaoğlu aday olmayacak, koltuğu için yarışacak 5 isim var Saadet'te değişim kurultayı! Temel Karamollaoğlu aday olmayacak, koltuğu için yarışacak 5 isim var
07:39 Orta Afrika Cumhuriyeti’nde tekne faciası En az 58 kişi hayatını kaybetti Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tekne faciası! En az 58 kişi hayatını kaybetti
09:08 Firari kadın kömürlükte yakalandı Suçu ortaya çıktı Firari kadın kömürlükte yakalandı! Suçu ortaya çıktı
09:07 İbrahim Tatlıses, filmlerinde figüranlık yapan Suphiye Orancı hakkında konuştu: Arkadan öyle geçmiş hatırlamıyorum İbrahim Tatlıses, filmlerinde figüranlık yapan Suphiye Orancı hakkında konuştu: Arkadan öyle geçmiş hatırlamıyorum
09:03 Gazze’de yürek yakan görüntü Hortumdan damlayan suyu kapağa doldurmaya çalıştı Gazze'de yürek yakan görüntü! Hortumdan damlayan suyu kapağa doldurmaya çalıştı
08:16 Hamas liderinden Erdoğan’ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı Hamas liderinden Erdoğan'ın Kuvayi Milliye benzetmesiyle ilgili açıklama: Filistin halkı için övünç kaynağı
08:11 Şevval Sam, reklamcı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Şevval Sam, reklamcı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
04:48 Araç bariyerleri aştı, sürücü camdan fırladı Araç bariyerleri aştı, sürücü camdan fırladı
00:24 Hemzemin geçitte tren tıra çarptı: 1 yaralı Hemzemin geçitte tren tıra çarptı: 1 yaralı
00:09 Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Makam odasında da Türk bayrağını kaldırmışlar
23:16 ABD’de iki küçük kızla otelde buluşmaya giden yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü ABD'de iki küçük kızla otelde buluşmaya giden yaşlı adam, polisle girdiği çatışmada öldü
22:50 Marmara Denizi’nde korku dolu anlar Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Feribot fırtınanın ortasında kaldı, dev dalgalar araçları hurdaya çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 10:33:56. #1.12#
SON DAKİKA: Hayvanseverlerin tüfekle vurulan köpeği ameliyatla tedavi edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement