Zorlu Holding'de Ramazan krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zorlu Holding'de Ramazan krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Geniş Video İzle

Vestel CEO'su Ergün Güler ile şirketin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal arasında 'Ramazan mesajı' krizi yaşandı. Güler, çalışanların Ramazan ayını tebrik etti. Bu mesaja tüm çalışanların göreceği şekilde tepki gösteren Köksal, ''Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor'' dedi. Ancak daha önce şirketin Noel'i kutladığı görseller ortaya çıktı.

01.03.2025 10:21  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı dolayısıyla çalışanlara bir mesaj gönderdi. Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal tüm şirket çalışanlarının göreceği şekilde Güler'in tebrikine tepki gösterdi. CEO'ların tartışması sosyal medyada gündem oldu.

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler, şirket çalışanlarına Ramazan ayının başlaması münasebetiyle mesaj gönderdi.

Vestel CEO'su Güler, Ramazan tebriği mesajında, "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi

CEM KÖKSAL'DAN SERT UYARI

Ancak bu sıcak tebrik, Zorlu Holding'de beklenmedik bir tepkiye neden oldu. Holding CEO'su Cem Köksal, Güler'in mesajına tüm çalışanların görebileceği bir platformda yanıt vererek, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden sadece Şeker ve Kurban Bayramları var. Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var," dedi. Köksal, Güler'i daha önce uyardığını hatırlatarak, "Lütfen bunun tekrarı olmasın," ifadelerini kullandı.

Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi

CADILAR BAYRAMI VE NOEL'İ KUTLAMIŞLAR

Yaşananlar sonrası Vestel'in Noel ve Halloween'ı kutladığı ve kampanyaları duyurduğu birçok paylaşım yeniden gündem oldu. Bu görseller sonrası kullanıcılar boykot çağrısı yaparak holdinge sert tepki gösterdi.

Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi
Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi
Zorlu Holding\'de Ramazan krizi! CEO\'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Zorlu Holding, Sosyal Medya, Ergün Güler, Cem Köksal, İş Dünyası, 3-sayfa, Vestel, Yaşam, Noel, CEO, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zorlu Holding'de Ramazan krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ers Çky:
    Ergün GÜLER ADAMSIN 98 5 Yanıtla
  • Ercan Aydın:
    artık iş zorluda seçimini yap ZORLU! 78 2 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    CEM köksal niye bu kadar yanmış ki 71 3 Yanıtla
  • OMAR DAYI:
    Ahirette cadılar bayramıyla noelle anıl İnşallah 64 3 Yanıtla
  • Abdulkadir Çam:
    Cadılar bayramı ve noeli kutlayıp, ramazan mesajına kızan adam islamı hazmedemediğini açıkça ortaya koymuş. 64 2 Yanıtla
  • Aytekin Demircioğlu:
    Şeker dediği, Ramazan zaten, Kurban’ı kutluyorsa, Ramazan”a niye tepki gösteriyor, ikisi de dini bayram,mantıksız bir kınama yapmış? 44 4 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk:
    Din düşmanları yine iş başında 34 2 Yanıtla
  • Faruk AK:
    Bundan sonra Vestel i boykot ediyoruz ürünleri ni almıyoruz bitti 31 4 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Ay izi it izine karışmış ülkede 31 0 Yanıtla
  • ZIPPO null:
    Neden bir takım insanlar Müslümanım diyip İslam'a saygı göstermiyorlar... Kaldı ki bu saygı için müslüman bile olmaya gerek yoktur zaten. Bak sen Noel diye adlandırdığın Hristiyanlara göre tanrının doğum günü olan günü kutlamışsın Ergün sana bişey dememiş... 25 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Zorlu Holding’de Ramazan krizi CEO’lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor Zorlu Holding'de Ramazan krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor
08:28 Terör örgütü PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz Terör örgütü PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz
05:21 Zelenskiy’den Trump’a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum Zelenskiy'den Trump'a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum
05:16 Mansur Yavaş’tan Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var Mansur Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var
02:31 Avrupa’daki tek çatlak ses Dünyayı şoke eden kavgada Trump’ın tarafını tuttu Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu
14:56 İran’da derbi kazanan İsmail Kartal’dan bomba sözler: Türkiye’de de kazanırdım İran'da derbi kazanan İsmail Kartal'dan bomba sözler: Türkiye'de de kazanırdım
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
14:49 Bütün dünya Jose Mourinho’yu konuşuyor Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor
14:42 Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika
14:34 Fotoğraf çekerken köpek balığının üzerine düşen balıkçı ölümden kıl payı kurtuldu Fotoğraf çekerken köpek balığının üzerine düşen balıkçı ölümden kıl payı kurtuldu
14:31 Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin’de okullar 1 haftadır tatil Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2025 11:10:52. #1.13#
SON DAKİKA: Zorlu Holding'de Ramazan krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.