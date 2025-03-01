Zorlu Holding\'de Ramazan krizi! CEO\'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

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Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı dolayısıyla çalışanlara bir mesaj gönderdi. Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal tüm şirket çalışanlarının göreceği şekilde Güler'in tebrikine tepki gösterdi. CEO'ların tartışması sosyal medyada gündem oldu.

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler, şirket çalışanlarına Ramazan ayının başlaması münasebetiyle mesaj gönderdi.

Vestel CEO'su Güler, Ramazan tebriği mesajında, "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

CEM KÖKSAL'DAN SERT UYARI

Ancak bu sıcak tebrik, Zorlu Holding'de beklenmedik bir tepkiye neden oldu. Holding CEO'su Cem Köksal, Güler'in mesajına tüm çalışanların görebileceği bir platformda yanıt vererek, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden sadece Şeker ve Kurban Bayramları var. Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var," dedi. Köksal, Güler'i daha önce uyardığını hatırlatarak, "Lütfen bunun tekrarı olmasın," ifadelerini kullandı.

CADILAR BAYRAMI VE NOEL'İ KUTLAMIŞLAR

Yaşananlar sonrası Vestel'in Noel ve Halloween'ı kutladığı ve kampanyaları duyurduğu birçok paylaşım yeniden gündem oldu. Bu görseller sonrası kullanıcılar boykot çağrısı yaparak holdinge sert tepki gösterdi.