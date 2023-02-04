Son Dakika 5g Haberleri

- 16:10 Avustralya Ticaret Bakanı Farrell ile Çinli mevkidaşı Vang görüştü
Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell ile Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao görüştü.
- 09:24 Telefon çekmediğinde hayat kurtarabilir: Wi-Fi araması nasıl yapılır?
Depremin ardından Wi-Fi araması sıklıkla araştırmaya başlandı. Peki Wi-Fi araması nedir, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar!
- 04.02.2023 04 Şub 23:24 POCO X5 serisi tanıtılıyor!
POCO, Türkiye'de sıklıkla tercih ediliyor ve önemli satış rakamlarına imza atıyor. 6 Şubat 15: 00'da Yeşil Robot kanalımızda yorumlayacağız.
- 04.02.2023 04 Şub 17:24 Xiaomi 12T Pro'yu parçaladık!
200 Megapiksel kamera sensörlü telefonu Xiaomi 12T Pro'nun içindeki donanımlara yakından baktık. Xiaomi 12T Pro'yu parçaladık.
- 03.02.2023 03 Şub 15:16 Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: Akıllı Kent Laboratuvarı Olmayı Başarmış Durumdayız
Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Akıllı kent laboratuvarı olmayı başarmış durumdayız. Bu sıradan bir şey değil. Teknolojik bir ilçede yaşıyoruz aslında” dedi.
- 02.02.2023 02 Şub 17:23 Yerli savaş uçağı motor çalıştırdı! (Video)
Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu savaş uçağı olan gelişmiş özellikleri ile öne çıkan Hürjet, ilk kez motor çalıştırdı.
- 02.02.2023 02 Şub 17:23 En hızlı orta segment Android telefonlar belli oldu!
AnTuTu, aralık ayının en hızlı orta segment 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay, hangi telefon nasıl performans gösterdi?
- 02.02.2023 02 Şub 15:55 BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TREN HATLARIMIZDA MİLLİ TRENLERİ KULLANACAĞIZ
TÜRKİYE Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri programına gönderdiği video mesajla katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 20 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 743 Milyar lira yatırım gerçekleştirdik.
- 02.02.2023 02 Şub 15:46 Bakan Karaismailoğlu: "KÖİ projelerinde gelirlerimiz 2025'te ödemelerimizi geçecek"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kamu-özel iş birliği (KÖİ) modeliyle yapılan yatırımlarda 2024'te elde edecekleri gelirlerin ve ödemelerin dengeleneceğini belirterek, "2025'te gelirlerimiz, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacaktır.
- 02.02.2023 02 Şub 12:05 Mersinliler neredeyse her gün kirli hava soluyor
Mersinliler neredeyse her gün kirli hava soluyor Kirli hava gün sayısı artan ve sınır değerlerin üzerine çıkan Mersin'de uzmanlardan uyarı geldi ÇMO Mersin Şube Başkanı Sinan Can: "Bir yılda 35 günün üzerinde kirli gün olmaması gerekirken, bizde ise bütün istasyonlarımızda 35 günün üzerinde...
- 01.02.2023 01 Şub 11:52 'Dijital Türkiye Toplantısı' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında gerçekleşti
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Dijital Türkiye Toplantısı gerçekleştirildi.
- 31.01.2023 31 Oca 21:23 Super AMOLED nedir? AMOLED ile arasındaki farklar
Super AMOLED ekran teknolojisi nedir ve AMOLED'e göre neden daha avantajlıdır? İşte S-AMOLED hakkında bilmeniz gerekenler.
- 31.01.2023 31 Oca 18:28 Dijital Türkiye Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında gerçekleşti
Dijital Türkiye Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında gerçekleşti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Dijital Türkiye Toplantısı, tüm bakanlıkların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleşti.
- 31.01.2023 31 Oca 13:23 Amiral gemisi katili OnePlus Ace 2 performans testinde!
Uzunca bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen OnePlus Ace 2 performans testinde göründü.
- 30.01.2023 30 Oca 14:34 Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi
Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi Millet İttifakı "Yarının Türkiye'si için Ortak Politikalar Mutabakat Metni" tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.
- 30.01.2023 30 Oca 13:39 Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni Açıklandı.
Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin “Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Gelişimcilik, Dijital Dönüşüm, Eğitim ve Öğretim” bölümüyle ilgili yaptığı açıklamada “Öğretmenlerimizin kurumsal ve toplumsal niteliği ile saygınlığını artırmayı temel önceliğimiz yapacağız. Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşmayı hedefleyeceğiz. Ataması yapılmayan öğretmen havuzunu eritecek, öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız” dedi.
- 30.01.2023 30 Oca 13:23 Uygun fiyatlı amiral gemisi: OnePlus Ace 2'nin tanıtım tarihi belli oldu!
Uzunca bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen OnePlus Ace 2 modelinin tanıtım tarihi belli oldu.
- 30.01.2023 30 Oca 11:23 Xiaomi'den iki POCO modeline MIUI 14 müjdesi!
Xiaomi, MIUI 14 arayüzünü çok yakında POCO F4 ve X3 Pro modelleri için kullanıma sunacak. İşte ayrıntılar!
- 29.01.2023 29 Oca 23:06 İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! İşte havası en temiz ve en kirli yerler
İBB Hava Kalite Ölçüm istasyonu verileri açıklandı. İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gösterdi. Hava kirliliğinin en fazla arttığı yer Kumköy olurken, kirliliğinin en fazla azaldığı semt ise Kandilli oldu.
- 29.01.2023 29 Oca 12:36 Bursa'nın at arabalarıyla başlayan taşıt üretim serüveni yerli otomobille sürüyor
TOFAŞ, Renault ve Karsan gibi büyük işletmelerin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firması bulunan Bursa, bir asırlık otomotiv tecrübesini Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan "Türkiye'nin otomobili" Togg ile bir üst seviyeye taşıyacak.
- 29.01.2023 29 Oca 11:00 İstanbul'da hava kirliliği 2022'de yüzde 9 arttı
İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gösterdi.
- 29.01.2023 29 Oca 10:44 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Ocak 2023
Türk Kızılayın kan stokları "alarm" veriyorGenel Başkan Kerem Kınık: "Kan stoklarında şu an 35 bin düzeyindeyiz, 50 bin asgari stok seviyesinin altına düşüldüğünde 'alarm' veriyoruz.
- 28.01.2023 28 Oca 23:23 POCO X5 ve X5 Pro geliyor! İşte tasarımı ve özellikleri
POCO X5 ve X5 Pro nasıl olacak? Ekrana gömülü selfie kamerasıyla gelecek yeni modellerin tasarımı internete düştü.
- 27.01.2023 27 Oca 13:23 Fiyat performans odaklı: Samsung Galaxy A54 5G için geri sayım!
Galaxy A54 5G, SM-A546E / SM-A546E/DS model numaralarıyla FCC veri tabanında ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!
- 26.01.2023 26 Oca 18:36 3. Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Kongresi
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Kongresi kapsamında "Ulusal Teknolojik Ekosistemin Desteklenmesi" başlıklı panel gerçekleştirildi.
- 26.01.2023 26 Oca 14:50 3. Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Kongresi başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, şu anda çalıştıkları tüm alanlarda yerliliği ve milliği desteklediklerini ifade ederek, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda TÜBİTAK ile iş birliği halinde yerli sinyalizasyon sistemlerini kullandıklarını bildirdi.
- 24.01.2023 24 Oca 15:23 Android 13 rüzgarı: Xiaomi'den 11 modele MIUI 14 müjdesi
Redmi Note 9 serisi dahil 11 Xiaomi modeli çok yakında MIUI 14 almaya başlayacak. İşte MIUI 14 güncellemesi alacak modeller!
- 22.01.2023 22 Oca 19:23 iPhone 13 vs iPhone 14 karşılaştırma!
İlk kez çapraz kamera tasarımı sunulan iPhone 13, diğer yanda ise en güncel model iPhone 14. iPhone 13 vs iPhone 14 videosu ile sizlerleyiz.
- 22.01.2023 22 Oca 13:23 Custom ROM sevenlere: LineageOS 20 alacak yeni modeller belli oldu!
Geçtiğimiz ay kullanıma sunulan ve Android 13'ü temel alan LineageOS 20 ROM'unu destekleyecek yeni modeller belli oldu.
- 21.01.2023 21 Oca 15:23 Asus AX86U Pro inceleme!
Yüksek boyutlu dosya paylaşımı yapmanıza kadar birçok veri iletimini gecikmesiz yapan Asus AX86U Pro inceleme ile sizlerleyiz.
- 21.01.2023 21 Oca 07:46 Japonya ile ABD, 5G ötesi için AR-GE işbirliği yapacak
Japonya ile ABD, 5G ötesi olarak bilinen yeni nesil iletişim standartlarının AR-GE çalışmalarında daha yakın işbirliği yapılmasında anlaştı.
- 20.01.2023 20 Oca 17:24 VARANK İHA'LARDA, TOGG'DA YAPTIĞIMIZI, 5G'DE DE YAPACAĞIMIZDAN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN
Üretim Teknolojileri Girişim Hızlandırma Programı 5G@EndTech Demo Day etkinliğinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Artık yaşanan dönüşümleri uzaktan izleyen bir Türkiye yok. Doğru zamanda, doğru teknolojiye yatırım yapan bir Türkiye var.
- 20.01.2023 20 Oca 15:23 Xiaomi açıkladı: Amiral gemisi modele rağbet yüksek
Geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıtılan Xiaomi 12T Pro modelinin satış hedefini kısa sürede doldurduğu açıklandı.
- 20.01.2023 20 Oca 15:04 Bakan Varank, "5G@EndTech Demo Day" etkinliğine katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın stantları gezmesi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun konuşması Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üretim Teknolojileri...
- 20.01.2023 20 Oca 14:54 Çin'in Telekom Sektörü 2022'de İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti
BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkenin telekomünikasyon sektörünün, yeni gelişen iş kolları ve yeni altyapının hızla büyümesiyle 2022'de istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.
- 20.01.2023 20 Oca 13:23 Samsung'dan Galaxy Tab S6 Lite için Android 13 müjdesi!
2020 yılında kullanıcıların karşısına çıkan Galaxy Tab S6 Lite, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi aldı. İşte ayrıntılar!
- 19.01.2023 19 Oca 09:23 Globale gelmek için gün sayan OnePlus 11 hakkında yeni gelişme!
OnePlus 11 modelinin global varyantı CPH2447 ve CPH2449 model numaralarıyla BIS ve SIRIM veri tabanlarında ortaya çıktı.
- 18.01.2023 18 Oca 21:29 OnePlus 11 inceleme!
Bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen OnePlus 11 inceleme sizlerle. OnePlus 11 özellikleri neler? Günlük kullanım performansı yeterli mi?
- 18.01.2023 18 Oca 17:24 AliExpress'te ortaya çıktı: Fiyat performans odaklı POCO X5 Pro için geri sayım!
Çok yakında tanıtılması beklenen POCO X5 Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Peki cihaz kullanıcılara neler sunacak?
- 18.01.2023 18 Oca 13:23 Xiaomi mi 11 Lite 5G için MIUI 14 güncellemesi yayında!
Kısa bir süre önce 11 cihaza daha gelen Android 13 tabanlı MIUI 14, Xiaomi 11 Lite 5G için yayınlandı.
- 18.01.2023 18 Oca 10:38 BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: PARALAR ORTADA YOK İŞLER DE; İNŞALLAH BELEDİYECİLİĞİ ÖĞRENİRLER
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hem Bakanlığımıza hem de belediyelere devletimiz bir bütçe veriyor.
- 17.01.2023 17 Oca 09:23 Xiaomi 11 Lite 5G NE için MIUI 14 güncellemesi yayında!
Kısa bir süre önce 11 cihaza daha gelen Android 13 tabanlı MIUI 14 son olarak Xiaomi 11 Lite 5G NE için yayınlandı.
- 15.01.2023 15 Oca 13:23 IMEI kayıt ücretiyle alınabilecek telefonları listeledik!
Bu yıl için 6.091 TL olan bu kayıt ücreti ile hangi telefonlar alınabilir? IMEI kayıt ücretiyle alınabilecek telefonları listeledik!
- 14.01.2023 14 Oca 13:22 Uygun fiyatlı amiral gemisi OnePlus 11 global için yolda!
OnePlus 11 modelinin global varyantı CPH2451 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!
- 13.01.2023 13 Oca 19:22 Redmi Note 11 Pro vs Galaxy A53!
10.000 TL'ye Redmi Note 11 Pro mu alalım yoksa Samsung Galaxy A53 mü? Redmi Note 11 Pro vs Galaxy A53 karşılaştırma videosu sizlerle.
- 13.01.2023 13 Oca 13:22 Globalde MIUI 14 alacak ilk Xiaomi modelleri belli oldu!
Globalde Android 13 tabanlı MIUI 14 alacak ilk Xiaomi modelleri belli oldu. Peki hangi cihazlar yeni sürümü alacak?
- 12.01.2023 12 Oca 15:24 Çin'in Endüstriyel Ekonomisi 2022'de İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti
BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü düzenlenen ulusal sanayi ve bilgi konferansına göre, ülkenin endüstriyel ekonomisi 2022'de genel olarak istikrarlı bir büyüme kaydetti.
- 12.01.2023 12 Oca 15:22 Samsung Galaxy S23 nasıl görünecek? Görselleri ortaya çıktı!
Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S23 serisinin standart modelinin yüksek çözünürlüklü görselleri sızdırıldı.
- 12.01.2023 12 Oca 13:22 ColorOS 13 güncellemesi 7 modele daha geldi!
Geçtiğimiz günlerde globalde ColorOS 13 alacak modelleri açıklayan OPPO, son olarak 7 modeli daha yeni sürüme geçirdi.
- 12.01.2023 12 Oca 09:23 Denizli OSB, 'Dijital Dönüşüm' programını başarıyla tamamladı
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Vodafone Business ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hayata geçirilen OSB'lerde Dijital Dönüşüm Programına Denizli'den katılım sağlayan DOSTEM'e, OSB'lerdeki sanayi işletmelerinde dijital dönüşüme mimarlık edecek, sınavlarda gösterdiği üstün...