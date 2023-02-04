Son Dakika 5g Haberleri

16:10 Avustralya Ticaret Bakanı Farrell ile Çinli mevkidaşı Vang görüştü Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell ile Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao görüştü.

23:24 POCO X5 serisi tanıtılıyor! POCO, Türkiye'de sıklıkla tercih ediliyor ve önemli satış rakamlarına imza atıyor. 6 Şubat 15: 00'da Yeşil Robot kanalımızda yorumlayacağız.

17:24 Xiaomi 12T Pro'yu parçaladık! 200 Megapiksel kamera sensörlü telefonu Xiaomi 12T Pro'nun içindeki donanımlara yakından baktık. Xiaomi 12T Pro'yu parçaladık.

15:16 Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: Akıllı Kent Laboratuvarı Olmayı Başarmış Durumdayız Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Akıllı kent laboratuvarı olmayı başarmış durumdayız. Bu sıradan bir şey değil. Teknolojik bir ilçede yaşıyoruz aslında” dedi.

17:23 Yerli savaş uçağı motor çalıştırdı! (Video) Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu savaş uçağı olan gelişmiş özellikleri ile öne çıkan Hürjet, ilk kez motor çalıştırdı.

17:23 En hızlı orta segment Android telefonlar belli oldu! AnTuTu, aralık ayının en hızlı orta segment 10 Android telefonunu açıkladı. Peki geçtiğimiz ay, hangi telefon nasıl performans gösterdi?

15:55 BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TREN HATLARIMIZDA MİLLİ TRENLERİ KULLANACAĞIZ TÜRKİYE Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri programına gönderdiği video mesajla katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 20 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 743 Milyar lira yatırım gerçekleştirdik.

15:46 Bakan Karaismailoğlu: "KÖİ projelerinde gelirlerimiz 2025'te ödemelerimizi geçecek" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kamu-özel iş birliği (KÖİ) modeliyle yapılan yatırımlarda 2024'te elde edecekleri gelirlerin ve ödemelerin dengeleneceğini belirterek, "2025'te gelirlerimiz, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacaktır.

12:05 Mersinliler neredeyse her gün kirli hava soluyor Mersinliler neredeyse her gün kirli hava soluyor Kirli hava gün sayısı artan ve sınır değerlerin üzerine çıkan Mersin'de uzmanlardan uyarı geldi ÇMO Mersin Şube Başkanı Sinan Can: "Bir yılda 35 günün üzerinde kirli gün olmaması gerekirken, bizde ise bütün istasyonlarımızda 35 günün üzerinde...

21:23 Super AMOLED nedir? AMOLED ile arasındaki farklar Super AMOLED ekran teknolojisi nedir ve AMOLED'e göre neden daha avantajlıdır? İşte S-AMOLED hakkında bilmeniz gerekenler.

18:28 Dijital Türkiye Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında gerçekleşti Dijital Türkiye Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında gerçekleşti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Dijital Türkiye Toplantısı, tüm bakanlıkların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleşti.

13:23 Amiral gemisi katili OnePlus Ace 2 performans testinde! Uzunca bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen OnePlus Ace 2 performans testinde göründü.

14:34 Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi Millet İttifakı "Yarının Türkiye'si için Ortak Politikalar Mutabakat Metni" tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

13:39 Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni Açıklandı. Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin “Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Gelişimcilik, Dijital Dönüşüm, Eğitim ve Öğretim” bölümüyle ilgili yaptığı açıklamada “Öğretmenlerimizin kurumsal ve toplumsal niteliği ile saygınlığını artırmayı temel önceliğimiz yapacağız. Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşmayı hedefleyeceğiz. Ataması yapılmayan öğretmen havuzunu eritecek, öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız” dedi.

13:23 Uygun fiyatlı amiral gemisi: OnePlus Ace 2'nin tanıtım tarihi belli oldu! Uzunca bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen OnePlus Ace 2 modelinin tanıtım tarihi belli oldu.

11:23 Xiaomi'den iki POCO modeline MIUI 14 müjdesi! Xiaomi, MIUI 14 arayüzünü çok yakında POCO F4 ve X3 Pro modelleri için kullanıma sunacak. İşte ayrıntılar!

23:06 İstanbul'da hava kirliliği yüzde 9 arttı! İşte havası en temiz ve en kirli yerler İBB Hava Kalite Ölçüm istasyonu verileri açıklandı. İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gösterdi. Hava kirliliğinin en fazla arttığı yer Kumköy olurken, kirliliğinin en fazla azaldığı semt ise Kandilli oldu.

12:36 Bursa'nın at arabalarıyla başlayan taşıt üretim serüveni yerli otomobille sürüyor TOFAŞ, Renault ve Karsan gibi büyük işletmelerin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firması bulunan Bursa, bir asırlık otomotiv tecrübesini Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan "Türkiye'nin otomobili" Togg ile bir üst seviyeye taşıyacak.

10:44 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Ocak 2023 Türk Kızılayın kan stokları "alarm" veriyorGenel Başkan Kerem Kınık: "Kan stoklarında şu an 35 bin düzeyindeyiz, 50 bin asgari stok seviyesinin altına düşüldüğünde 'alarm' veriyoruz.

23:23 POCO X5 ve X5 Pro geliyor! İşte tasarımı ve özellikleri POCO X5 ve X5 Pro nasıl olacak? Ekrana gömülü selfie kamerasıyla gelecek yeni modellerin tasarımı internete düştü.

18:36 3. Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Kongresi İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Kongresi kapsamında "Ulusal Teknolojik Ekosistemin Desteklenmesi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

14:50 3. Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Kongresi başladı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, şu anda çalıştıkları tüm alanlarda yerliliği ve milliği desteklediklerini ifade ederek, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda TÜBİTAK ile iş birliği halinde yerli sinyalizasyon sistemlerini kullandıklarını bildirdi.

15:23 Android 13 rüzgarı: Xiaomi'den 11 modele MIUI 14 müjdesi Redmi Note 9 serisi dahil 11 Xiaomi modeli çok yakında MIUI 14 almaya başlayacak. İşte MIUI 14 güncellemesi alacak modeller!

19:23 iPhone 13 vs iPhone 14 karşılaştırma! İlk kez çapraz kamera tasarımı sunulan iPhone 13, diğer yanda ise en güncel model iPhone 14. iPhone 13 vs iPhone 14 videosu ile sizlerleyiz.

13:23 Custom ROM sevenlere: LineageOS 20 alacak yeni modeller belli oldu! Geçtiğimiz ay kullanıma sunulan ve Android 13'ü temel alan LineageOS 20 ROM'unu destekleyecek yeni modeller belli oldu.

15:23 Asus AX86U Pro inceleme! Yüksek boyutlu dosya paylaşımı yapmanıza kadar birçok veri iletimini gecikmesiz yapan Asus AX86U Pro inceleme ile sizlerleyiz.

07:46 Japonya ile ABD, 5G ötesi için AR-GE işbirliği yapacak Japonya ile ABD, 5G ötesi olarak bilinen yeni nesil iletişim standartlarının AR-GE çalışmalarında daha yakın işbirliği yapılmasında anlaştı.

17:24 VARANK İHA'LARDA, TOGG'DA YAPTIĞIMIZI, 5G'DE DE YAPACAĞIMIZDAN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN Üretim Teknolojileri Girişim Hızlandırma Programı 5G@EndTech Demo Day etkinliğinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Artık yaşanan dönüşümleri uzaktan izleyen bir Türkiye yok. Doğru zamanda, doğru teknolojiye yatırım yapan bir Türkiye var.

15:23 Xiaomi açıkladı: Amiral gemisi modele rağbet yüksek Geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıtılan Xiaomi 12T Pro modelinin satış hedefini kısa sürede doldurduğu açıklandı.

15:04 Bakan Varank, "5G@EndTech Demo Day" etkinliğine katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın stantları gezmesi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun konuşması Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üretim Teknolojileri...

14:54 Çin'in Telekom Sektörü 2022'de İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkenin telekomünikasyon sektörünün, yeni gelişen iş kolları ve yeni altyapının hızla büyümesiyle 2022'de istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.

13:23 Samsung'dan Galaxy Tab S6 Lite için Android 13 müjdesi! 2020 yılında kullanıcıların karşısına çıkan Galaxy Tab S6 Lite, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi aldı. İşte ayrıntılar!

09:23 Globale gelmek için gün sayan OnePlus 11 hakkında yeni gelişme! OnePlus 11 modelinin global varyantı CPH2447 ve CPH2449 model numaralarıyla BIS ve SIRIM veri tabanlarında ortaya çıktı.

21:29 OnePlus 11 inceleme! Bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen OnePlus 11 inceleme sizlerle. OnePlus 11 özellikleri neler? Günlük kullanım performansı yeterli mi?

13:23 Xiaomi mi 11 Lite 5G için MIUI 14 güncellemesi yayında! Kısa bir süre önce 11 cihaza daha gelen Android 13 tabanlı MIUI 14, Xiaomi 11 Lite 5G için yayınlandı.

09:23 Xiaomi 11 Lite 5G NE için MIUI 14 güncellemesi yayında! Kısa bir süre önce 11 cihaza daha gelen Android 13 tabanlı MIUI 14 son olarak Xiaomi 11 Lite 5G NE için yayınlandı.

13:23 IMEI kayıt ücretiyle alınabilecek telefonları listeledik! Bu yıl için 6.091 TL olan bu kayıt ücreti ile hangi telefonlar alınabilir? IMEI kayıt ücretiyle alınabilecek telefonları listeledik!

13:22 Uygun fiyatlı amiral gemisi OnePlus 11 global için yolda! OnePlus 11 modelinin global varyantı CPH2451 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

19:22 Redmi Note 11 Pro vs Galaxy A53! 10.000 TL'ye Redmi Note 11 Pro mu alalım yoksa Samsung Galaxy A53 mü? Redmi Note 11 Pro vs Galaxy A53 karşılaştırma videosu sizlerle.

13:22 Globalde MIUI 14 alacak ilk Xiaomi modelleri belli oldu! Globalde Android 13 tabanlı MIUI 14 alacak ilk Xiaomi modelleri belli oldu. Peki hangi cihazlar yeni sürümü alacak?

15:24 Çin'in Endüstriyel Ekonomisi 2022'de İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü düzenlenen ulusal sanayi ve bilgi konferansına göre, ülkenin endüstriyel ekonomisi 2022'de genel olarak istikrarlı bir büyüme kaydetti.

15:22 Samsung Galaxy S23 nasıl görünecek? Görselleri ortaya çıktı! Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S23 serisinin standart modelinin yüksek çözünürlüklü görselleri sızdırıldı.

13:22 ColorOS 13 güncellemesi 7 modele daha geldi! Geçtiğimiz günlerde globalde ColorOS 13 alacak modelleri açıklayan OPPO, son olarak 7 modeli daha yeni sürüme geçirdi.