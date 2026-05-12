2026’nın ilk çeyreğinde 68,4 milyar TL gelir, 4,6 milyar TL kâr Turkcell’den 5G çağına güçlü başlangıç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026’nın ilk çeyreğinde 68,4 milyar TL gelir, 4,6 milyar TL kâr Turkcell’den 5G çağına güçlü başlangıç

2026’nın ilk çeyreğinde 68,4 milyar TL gelir, 4,6 milyar TL kâr Turkcell’den 5G çağına güçlü başlangıç
12.05.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 8,9 artarak 68,4 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı ise yüzde 14,9 artışla 4,6 milyar TL’ye yükseldi.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell olarak, 32 yıllık teknoloji liderliğimizi, güçlü altyapı yatırımlarımız ve yenilikçi vizyonumuz ile istikrarlı bir çizgide sürdürüyoruz. İlk çeyreğin son gününde Türkiye’yi ‘Turkcell gücünde 5G’ ile buluşturmanın gururunu yaşadık. Güçlü teknolojik altyapımıza müşterilerimizin gösterdiği teveccüh sayesinde yılın ilk üç aylık döneminde toplam abone sayımız 44,5 milyona ulaştı. Faturalı abone bazımız, net 661 bin artışla istikrarlı büyümesini sürdürürken, faturalı abone oranımız yüzde 81 seviyesine yükseldi. Türkiye’nin Turkcell’i olarak teknoloji alanında ülkemizi daha ileri taşıma motivasyonu ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin lider teknoloji ve iletişim şirketi Turkcell, güçlü ve sürdürülebilir büyüme performansını devam ettirdi. Yılın ilk üç aylık döneminde konsolide gelirler yıllık bazda yüzde 8,9 artarak 68,4 milyar TL’ye ulaştı. Konsolide FAVÖK yüzde 3,2 artışla 28,3 milyar TL olurken, FAVÖK marjı yüzde 41,4 seviyesinde gerçekleşti. Turkcell’in vergi öncesi kârı yüzde 38,8 artışla 11,9 milyar TL’ye ulaşırken net kârı ise yüzde 14,9 oranında artarak 4,6 milyar TL’ye yükseldi.

2026’nın ilk çeyreğinde 68,4 milyar TL gelir, 4,6 milyar TL kâr Turkcell’den 5G çağına güçlü başlangıç
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koc

“5G çağına çok güçlü bir başlangıç”

5G’nin Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şu değerlendirmeyi yaptı: “Turkcell olarak, 32 yıllık teknoloji liderliğimizi, güçlü altyapı yatırımlarımız ve yenilikçi vizyonumuzla istikrarlı bir çizgide sürdürüyoruz. İlk çeyreğin son gününde Türkiye’yi Turkcell gücünde 5G ile buluşturmanın gururunu yaşadık. 5G ile yalnızca iletişim standartlarını yükseltmekle kalmadık; aynı zamanda sanayiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar pek çok alanda ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni nesil bir dijital altyapının da kapılarını araladık. En geniş frekans bandı, en yüksek kapasiteye sahip şebeke mimarimiz, güçlü fiber altyapımız ve veri merkezlerimizle bu yeni döneme güçlü bir başlangıç yaptık. Mobil pazarda liderliğimizi sürdürüyoruz. Güçlü teknolojik altyapımıza müşterilerimizin gösterdiği teveccüh sayesinde yılın ilk çeyreğinde toplam mobil abone sayımız 39,8 milyona ulaştı. Türkiye’nin Turkcell’i olarak teknoloji alanında ülkemizi daha ileri taşıma motivasyonuyla çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle attığımız her adımda emeği olan çalışma arkadaşlarıma, destekleri için Yönetim Kurulumuza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyorum.”

Faturalı abone bazı net 661 bin arttı

Müşteri odaklı yaklaşımı, güçlü altyapısı ve yenilikçi teklifleri sayesinde Turkcell, yılın ilk çeyreğini Mobil Numara Taşıma (MNT) tarafında başarılı sonuçlarla tamamladı. Toplam mobil abone bazı net 655 bin abone kazanımıyla genişledi. Faturalı abone bazı da net 661 bin artışla istikrarlı büyümesini sürdürürken, faturalı abone oranı şirketin “değer odaklı büyüme” stratejisini yansıtır şekilde yüzde 81 seviyesine ulaştı.

Dijital İş Servisleri gelirleri yüzde 64 büyüdü

Dijital İş Servisleri (DBS) tarafında da Turkcell, 2026 yılına çok güçlü bir başlangıç yaptı. Artan kurumsal projelerin katkısıyla yükselen donanım gelirlerinin yanı sıra veri merkezi ve bulut servislerindeki yüzde 21’lik artış, DBS gelirlerinde yıllık yüzde 64’lük yükselişi beraberinde getirdi.

‘Hız Yılı’nda saniyede 10 Gigabit’e varan hızları sunan ilk ve tek operatör Turkcell

2026’yı ‘Hız Yılı’ ilan eden Turkcell, sabit tarafta da oyunun kurallarını yeniden yazdı. Wi-Fi 7 teknolojisiyle desteklenen Superonline UltraFiber paketleri sayesinde, ev internetinde saniyede 10 Gigabit’e varan hızları kullanıcılarına sunan Türkiye’deki ilk ve tek operatör Turkcell oldu. Yılın ilk çeyreğinde al-sat operasyonları dahil sabit tarafta toplam 36 bin net fiber abone kazanımı gerçekleştirildi.

İlk çeyrekte devam eden sabit altyapı yatırımlarıyla Turkcell, fiber altyapısıyla kapsadığı hane sayısını 138 bin artırarak toplam 6,5 milyona çıkardı. Fiber aboneye dönüşüm oranı ise yüzde 41,8 seviyesinde gerçekleşti.

Turkcell’in 1000 Mbps ve üzeri hızlara sahip fiber abone portföyünün, toplam bireysel fiber aboneleri içindeki payı yaklaşık yüzde 20 seviyesine yükseldi.

Paycell gelirleri ilk 3 ayda yüzde 15’lik artış gösterdi

Turkcell’in techfin alanındaki lokomotifi olan Paycell, yüksek baz etkisine rağmen Grup ortalamasının üzerinde büyümeye devam etti. Paycell gelirleri, POS ve mobil ödeme iş kollarındaki güçlü ivmenin etkisiyle yüzde 15 artış gösterdi. Öte yandan Financell’de net faiz marjı, önceki yılın aynı dönemine göre 3,6 puan artışla yüzde 8,3’e yükseldi. Techfin segmentinin toplam gelir artışı ise yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

Küresel platformlarda Turkcell imzası

Turkcell, ülkemizi ve telekomünikasyon sektörünü uluslararası platformlarda da başarıyla temsil ediyor. Bu kapsamda Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2026), sektör paydaşlarıyla geliştirdiği ve yurt dışı kaynaklı sahte aramaları önlemeye yönelik modeli, GSMA tarafından örnek uygulama seçildi. Aynı kongrede, 6G ve yeni nesil şebeke teknolojileriyle ilgili Ar-Ge çalışmaları için stratejik iş birliklerine de imza atıldı.

KUTU 1

Türkiye’deki en büyük Murabaha sendikasyon kredisi

Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendirecek yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Turkcell, yılın ilk çeyreğinde uluslararası finansman kaynaklarına erişim kabiliyetini ortaya koyan tarihi bir adım daha attı. 5G dönüşümü ve yeni nesil bağlantı teknolojilerine yön verecek yatırımları desteklemek amacıyla sağlanan 1 milyar dolar tutarında Murabaha sendikasyon kredisi, uluslararası yatırımcıların Turkcell’in vizyonuna duyduğu güveni bir kez daha teyit etti. Bu işlem, bugüne kadar bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük kurumsal Murabaha sendikasyon kredisi olarak kayıtlara geçti.

KUTU 2

Toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 99 MW’a ulaştı

Başta 5G olmak üzere, teknoloji ve altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Turkcell, sürdürülebilirlik başlığı altında da stratejik adımlar attı. Son olarak nisan ayında Mersin’de 12,1 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santralinin satın alımını gerçekleştiren şirketin toplam aktif güneş enerjisi kapasitesi 74,4 MW’a çıktı. Böylece Turkcell’in toplam yenilenebilir enerji kapasitesi ise 99 MW’a ulaştı.

CDP İklim Değişikliği Programı kapsamında alınan “Global A” notuyla, Turkcell’in çevresel performansı uluslararası ölçekte karşılık buldu. Şirket ayrıca bu çeyrekte TSRS uyumlu 2025 yılı sürdürülebilirlik raporunu da yayımladı. 

Turkcell, Son Dakika

Son Dakika 5G 2026’nın ilk çeyreğinde 68,4 milyar TL gelir, 4,6 milyar TL kâr Turkcell’den 5G çağına güçlü başlangıç - Son Dakika

Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Şili’de öğrenci protestoları: 25 yaralı Şili'de öğrenci protestoları: 25 yaralı
Parkta kanlı infaz Kurşun yağdırıp kaçtı Parkta kanlı infaz! Kurşun yağdırıp kaçtı
İngiliz vekilden Elon Musk’a dava Sebebi Grok’un oluşturduğu skandal fotoğraflar İngiliz vekilden Elon Musk'a dava! Sebebi Grok'un oluşturduğu skandal fotoğraflar
Şanlıurfa’da silahlı kavga Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Şanlıurfa'da silahlı kavga! Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
Hacıosmanoğlu, Miami’deki sahaya çıkıp top oynadı Hacıosmanoğlu, Miami'deki sahaya çıkıp top oynadı
Kaza yapan alkollü sürücü, olay yerinden kaçtı: 17 yaşındaki genç ağır yaralandı Kaza yapan alkollü sürücü, olay yerinden kaçtı: 17 yaşındaki genç ağır yaralandı
ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü
Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi’ne giremedi Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi'ne giremedi
Bakırköy’de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu
Dervişoğlu’ndan Özel’e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım
Dubai Prensi’nin eski eşi ve 3 çocuğu kaçırıldı BM’ye acil müdahale çağrısı yapıldı Dubai Prensi'nin eski eşi ve 3 çocuğu kaçırıldı! BM'ye acil müdahale çağrısı yapıldı
Turist akınına uğruyordu Dünyaca ünlü plaja giriş yasaklandı Turist akınına uğruyordu! Dünyaca ünlü plaja giriş yasaklandı

23:32
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım
22:37
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli’den samimi sohbet
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet
21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
21:17
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
21:01
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi
Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
20:40
Şampiyon oldular, Kim’i karşılarında görünce dayanamayıp ağladılar
Şampiyon oldular, Kim'i karşılarında görünce dayanamayıp ağladılar
20:24
Evren Göz, Osimhen’i isteyen kulübü açıkladı: Masaya 135-140-145 milyon koyabilirler
Evren Göz, Osimhen'i isteyen kulübü açıkladı: Masaya 135-140-145 milyon koyabilirler
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:54
Samsunspor’a Galatasaray’dan transfer
Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:46
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
19:42
İşte Aziz Yıldırım’ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
İşte Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
19:09
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
18:50
Vali gibi vali Davut Gül, Sıfır Atık Festivali’nde tüm stantları gezdi
Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 02:38:23. #7.12#
SON DAKİKA: 2026’nın ilk çeyreğinde 68,4 milyar TL gelir, 4,6 milyar TL kâr Turkcell’den 5G çağına güçlü başlangıç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.