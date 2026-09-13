5G öfkesi kontrolden çıktı! Köylüler teknisyeni kuleye bağladı

Hindistan'da yıllardır çözülemeyen mobil şebeke sorunu köylülerin sabrını taşırdı. Uttar Pradesh eyaletinin Fatehpur bölgesindeki Hardauli köyünde yaşayanlar, yaklaşık iki yıldır düzgün çalışmadığını öne sürdükleri 5G ağı nedeniyle bölgeye gelen telekom teknisyenini kuleye bağladı. Köylüler, şirket yetkilileri gelip sorunu çözene kadar teknisyeni bırakmayacaklarını söyledi.

"ŞİRKET YETKİLİLERİ GELMEDEN BIRAKMAYIZ"

Olay, Hardauli köyünde perşembe günü meydana geldi. Aditya Bhan Singh isimli telekom teknisyeni, bölgedeki mobil ağ sorununu kontrol etmek için köye geldi.

Ancak iddiaya göre bazı köylüler, uzun süredir devam eden bağlantı sorunları nedeniyle teknisyenin önünü kesti. Tepkinin büyümesi üzerine teknisyen, mobil kule tesisindeki bir direğe bağlandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde teknisyenin kuleye bağlı olduğu, çevresinde ise çok sayıda köylünün toplandığı görülüyor. Görüntülerde bir köylünün, şirketin üst düzey yetkilileri gelip sorunu çözmeden teknisyenin serbest bırakılmayacağını söylediği aktarıldı.

ŞİKAYETLER İKİ YILDIR DEVAM EDİYOR

Köylüler, bölgede yaklaşık iki yıl önce mobil iletişim kulesi kurulmasına rağmen bağlantı sorunlarının çözülmediğini öne sürdü.

Elektrik olduğu halde zaman zaman telefon görüşmesi yapılamadığını ve internet hizmetinin kullanılamadığını belirten köylüler, 5G hizmeti için ödeme yaptıklarını ancak bekledikleri hizmeti alamadıklarını savundu. Sorunun özellikle son dönemde daha da kötüleştiği iddia edildi.

POLİS İKİ SAAT SONRA KURTARDI

İhbar üzerine polis ekipleri bölgeye geldi. Yaklaşık iki saat boyunca alıkonulduğu bildirilen teknisyen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Teknisyenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, olayın ardından 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin Rahul Patel, Suraj Yadav, Alok Patel, Yogendra Patel, Alok Yadav ve Sachin Patel olduğu açıklandı.

Altı kişi tutuklandı, ardından serbest bırakıldı

Polis tarafından yakalanan 6 kişi hakim karşısına çıkarıldı. Yerel kaynaklara göre şüpheliler daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Teknisyenin kuleye bağlandığı anların görüntülenmesinin ardından olay sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde köylülerin teknisyenin etrafında toplandığı ve mobil şebeke sorunundan duydukları öfkeyi dile getirdiği görülüyor.