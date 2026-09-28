Kadim Aşiretler’den mesaj “Süreci sonuna kadar destekleyeceğiz”

Kadim Aşiretler Federasyonu tarafından Van’da düzenlenen çalıştaya 1000’i aşkın kişi katılırken, 135 kanaat önderinin yer aldığı toplantılar sonrası 10 maddelik sonuç bildirgesi açıklandı.

Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) Genel Merkezi tarafından Van Uygulama Oteli’nde “Kadim Kardeşlik, Milli İrade ve Terörsüz Türkiye” çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal’ın yanı sıra bölgenin kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalıştay, 1000’in üzerinde katılımla başladı. Protokol konuşmalarının ardından Açılış Paneli gerçekleştirildi. Program, 135 kanaat önderinin yoğun katılımıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantılarıyla devam etti ve sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erdi.

Ahmet Özal: “Babam bugünleri görebilseydi çok mutlu olurdu”

Çalıştayda konuşan merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, babasının Türkiye için yaptığı çalışmalara değindi.

Ahmet Özal, Turgut Özal’ın terör sorununun çözümü için geçmişte harcadığı çabalardan söz ederek, bugün gelinen süreci değerlendirdi. Özal, babasının bugünleri görebilseydi çok mutlu olacağını ifade etti.

Baha Mutlu: “Devletimizin yanında durulmalı”

Çalıştayda konuşan Baha Mutlu ise devlet tarafından alınan kararların olumlu olduğunu belirterek, bu kararlarda devletin yanında durulduğunu ifade etti.

Mutlu, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yüzyılın en önemli kararlarından biri olduğunu vurguladı.

Rasim Aslan: “Aşiretler süreci sonuna kadar destekleyecek”

Çalıştay Başkanı ve Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan da çalıştayda yaptığı konuşmada aşiretlerin “Terörsüz Türkiye” sürecinin yanında olduğunu ifade etti.

Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ve minnetlerini ifade ettikten sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’nin bu yolda yalnız bırakılmayacağının altını çizdi.

Aşiretler olarak süreci sonuna kadar destekleyeceklerini belirten Aslan, üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarının sözünü verdi.

Prof. Dr. Adem Palabıyık: “Bin yıllık stratejik hamle”

Çalıştay Koordinatörü ve Kadim Aşiretler Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Palabıyık da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte verdiği mücadelenin yanında olduklarını ifade etti.

Palabıyık, “Terörsüz Türkiye Yüzyılı”nın “Bin Yıllık Stratejik Hamle” olduğunu belirtti.

10 maddelik sonuç bildirgesi açıklandı

Çalıştayın ardından Kadim Aşiretler Federasyonu tarafından açıklanan sonuç bildirgesinde, “Terörsüz Türkiye” sürecinden Kürtçe’ye, aile yapısından gençlerin sorunlarına, kadınların toplumdaki rolünden aşiretlerin sivil alandaki konumuna kadar birçok başlık yer aldı.

Federasyon tarafından açıklanan sonuç bildirgesinin maddeleri şöyle:

1- Terörsüz Türkiye yüzyılı bir fırsat eşiğidir ve uzun süredir beklenilen bir fırsattır ve bu fırsat kaçırılmamalıdır. Aşiretler provokasyonun karşısında ve devletinin yanındadır.

2- Kürtçe ile alakalı olarak devletimizin attığı tüm adımlar aşiretler tarafından desteklenmiştir ve bundan sonra atılacak adımların artacağı temenni edilmelidir.

3- Kürt halkının tarihinde hiçbir zaman Siyonist İsrail ile bir ilişki veya yakınlaşma olmamıştır ve de olmayacaktır. Kürt aşiretlerin çoğunluğu Sünni İslam’a mensupturlar ve geleneklerine bağlıdırlar. Kürt aşiretleri yaşadıkları ülkelerin asli unsurlarıdır ve tüm aşiretler ortak bir bağa sahiptir.

4- Aile sistemi karşısındaki LGBT ve benzeri dayatmalara karşı aşiretlerin tavrı nettir. Aile sisteminde anne ve babanın rolü bellidir. Aşiretler, en küçük yapı taşı olan aileyi korumak için her türlü çabayı gösterecek ve aileyi ifsad etmeye çalışan her türlü girişimin de karşısında olacaktır.

5- Aşiretlerin dernekleşmesi veya STK olarak hareket etmesi Terörsüz Türkiye Yüzyılı’na katkı sağlayacaktır. Sivil alanda hareket eden aşiretlerin, toplumsal meselelere duyarsız kalması mümkün değildir. Aşiretlerin kamusal alandaki desteği Terörsüz Türkiye Yüzyılı ile birlikte devam edecektir.

6- Koruyuculuğun bir güvenlik modeli olarak başlaması ile birlikte Terörsüz Türkiye Yüzyılı’nda rehabilite edilerek veya dönüştürülerek güvenlik süreçlerine entegre edilmesi mümkündür. Bu konuda devletimizin gerekli aşamaları başarıyla yürüteceğine inanılmaktadır.

7- Gençler, bir toplumun geleceğidir ve aşiretler, gençleri korumak ve onların istenilmeyen olaylarla anılmasını önlemek için spontane bir mekanizma geliştirmiştir. Kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel yapı ve gençlerin iş konusundaki zorluklarına karşı önlemlerde aşiretler de rol oynamaktadır. Aşiretlere mensup olan ve aslında tüm gençliği ilgilendiren çıraklık ve staj durumları da netleşmelidir.

8- Kadın, aşiret içerisindeki en önemli olgulardan biridir ve ailenin omurgasını inşa eder. Kadının varlığı ailenin, ailenin varlığı ise devletin garantisidir. Terörsüz Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek nesil annelerin omuzunda yükselecektir.

9- Aşiretler, TBMM’de 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ni ülkemiz için oldukça yararlı bulmuş ve siyasi partilerin yasaya destek vermesinden memnuniyet duymuştur. Söz konusu düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı.

10- Aşiretler, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı sayın Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge için alacağı her kararda yanlarında duracak ve bu konuda alınacak her türlü kararda istişarelerin bir parçası olmaya hazır olacaktır.

Çalıştayda yapılan konuşmalar ve sonuç bildirgesinde yer alan maddelerle birlikte, Kadim Aşiretler Federasyonu tarafından “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin görüş ve beklentiler kamuoyuna açıklanmış oldu.

Haber: Halil Azizoğlu