Çamlıhemşin'de nadir görülen dağ horozu, dernek başkanı tarafından görüntülendi - Son Dakika
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Çamlıhemşin'de nadir görülen dağ horozu, dernek başkanı tarafından görüntülendi

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Çamlıhemşin\'de nadir görülen dağ horozu, dernek başkanı tarafından görüntülendi
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Çamlıhemşin\'de nadir görülen dağ horozu, dernek başkanı tarafından görüntülendi
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Çamlıhemşin'in Topluca köyü yaylalarında nadir rastlanan dağ horozu görüntülendi. Dernek Başkanı Ahmet Çamkerten'in yıllardır aynı güzergâhta karşılaştığı kuşu fotoğraflaması, 1.800-2.800 metre aralığındaki yayla hattında biyolojik çeşitlilik araştırmalarını gündeme getirdi.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünün yüksek rakımlı yaylalarında nadir rastlanan dağ horozu yeniden görüntülendi. Topluca Köyü Kalkındırma Derneği Başkanı Ahmet Çamkerten, yıllardır karşılaştığını belirttiği dağ horozunu bu kez fotoğraflamayı başardı. Nozona, Küle ve Didingola yaylaları, Koçdüzü Yaylası ile Sataple Geçidi çevresinde kaydedilen görüntüler, Çamlıhemşin’in zengin yaban hayatını yeniden gündeme taşıdı.

YILLARDIR AYNI GÜZERGÂHTA KARŞISINA ÇIKIYOR

Topluca köyünden başlayarak Nozona, Küle ve Didingola yaylalarına uzanan güzergâhı yakından tanıyan Topluca Köyü Kalkındırma Derneği Başkanı Ahmet Çamkerten, dağ horozuyla yıllardır aynı bölgede karşılaştığını ifade etti.

Geçmiş yıllarda da aynı yüksek yayla güzergâhında birçok kez dağ horozunu gördüğünü belirten Çamkerten, son karşılaşmasında dikkatli davranarak nadir rastlanan kuşun fotoğrafını çekmeyi başardı.

Yıllardır sözlü olarak aktardığı gözlemlerini bu kez fotoğrafla kayıt altına alan Çamkerten’in çektiği görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın araştırılması açısından da dikkat çekici bir veri niteliği taşıyor.

1.800 İLE 2.800 METRE RAKIM ARASINDAKİ YAYLA HATTI DİKKAT ÇEKİYOR

Dağ horozunun görüldüğü belirtilen güzergâh; Eğrisu, Nozona, Küle, Didingola ve Koçdüzü yaylaları ile Sataple Geçidi çevresindeki yüksek kesimleri kapsıyor.

Yaklaşık 1.800 ile 2.800 metre rakım aralığında uzanan geniş coğrafya; sarp dağ yamaçları, yüksek rakımlı doğal alanları ve zengin bitki örtüsüyle yaban hayatı açısından önemli bir potansiyel barındırıyor.

Bölgede yıllardır dağ horozuyla karşılaşıldığına ilişkin gözlemler, Çamlıhemşin’in yüksek yaylalarının yalnızca turizm ve doğa sporları açısından değil, biyolojik çeşitlilik bakımından da araştırılması gerektiğini ortaya koyuyor.

İKİZDERE’DEN SONRA ÇAMLIHEMŞİN DE DAĞ HOROZUYLA GÜNDEMDE

Rize’de dağ horozuna ilişkin bilinen gözlem ve kayıtlar özellikle İkizdere çevresinde öne çıkıyor. Ancak Çamlıhemşin’in yüksek kesimlerinde de yıllardır bu kuşla karşılaşıldığına yönelik anlatımlar bulunuyor.

Topluca Köyü Kalkındırma Derneği Başkanı Ahmet Çamkerten’in aynı güzergâhta farklı yıllarda karşılaşmalar yaşadığını belirtmesi ve son olarak fotoğraf çekmesi, Çamlıhemşin’deki dağ horozu varlığının bilimsel açıdan incelenmesini önemli hâle getiriyor.

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek saha araştırmaları ve fotoğraf-video kayıtlarının değerlendirilmesi, türün bölgedeki varlığının, yaşam alanlarının ve olası yayılış güzergâhlarının daha net belirlenmesine katkı sağlayabilir.

ÇAMLIHEMŞİN’İN KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN DOĞAL ZENGİNLİĞİ

Topluca köyünün Nozona, Küle ve Didingola yaylaları ile Koçdüzü Yaylası ve Sataple Geçidi çevresinde kaydedilen görüntüler, Çamlıhemşin’in henüz yeterince araştırılmamış doğal zenginliklerine dikkat çekiyor.

Bölgedeki yüksek yaylalar, vadiler ve doğal yaşam alanları birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaparken, dağ horozunun yıllardır aynı güzergâhta görüldüğüne ilişkin gözlemler de bu coğrafyanın biyolojik çeşitliliğinin araştırılması gerektiğini gösteriyor.

Ahmet Çamkerten’in yıllara dayanan gözlemleri ve son çektiği fotoğraf, Çamlıhemşin’in doğal mirasının korunması ve bilimsel çalışmalarla kayıt altına alınması açısından yeni bir araştırma başlığını gündeme getiriyor.

Çamlıhemşin’in yüksek yaylalarında yıllardır görüldüğü belirtilen dağ horozu, şimdi önemli bir soruyu gündeme taşıyor: Bu gizemli misafir, bölgenin hangi yüksek kesimlerini yaşam alanı olarak kullanıyor?

HABER: YAVUZ GÜNAY

Kaynak: Haber Platformu
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