Son Dakika Çavuş Haberleri

20:39 Samsun'da Temizlik Sırasında Kazara Ateş Alan Jandarma Uzman Çavuşun Cenazesi Adana'da Defnedildi Samsun Kavak Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'nda görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın, temizlik yaparken tabancasının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Yalçın'ın cenazesi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

18:02 Jandarma Uzman Çavuş, temizlediği tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti Samsun'da görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın, temizlediği tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Yalçın'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

14:14 Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor-Sivasspor maçını Alper Akarsu yönetecek Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Kayserispor-Sivasspor maçına Alper Akarsu'yu orta hakem olarak görevlendirdi. 07 Ocak 2024 Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki Kayserispor ile Sivasspor karşılaşması saat 13.30'da oynanacak.

09:59 Ukrayna ve Rusya Arasında En Büyük Esir Takası Gerçekleşti 24 Şubat 2022'den bu yana en büyük esir takası Ukrayna ve Rusya arasında dün akşam gerçekleşti. 230 Ukraynalı esir ve 248 Rus esir ülkelerine döndü. Ukrayna Savunma Bakanlığı, esaretten kurtulanların sayısını ve statülerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, takası gerçekleştiren herkese teşekkür etti. Rusya Savunma Bakanlığı ise esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğu ile mümkün olduğunu belirtti ve serbest bırakılan Rus askerlerine tıbbi ve psikolojik yardım sağlanacağını duyurdu.

09:56 Ukrayna ve Rusya Arasında En Büyük Esir Takası Gerçekleşti 24 Şubat 2022'den bu yana en büyük esir takası Ukrayna ve Rusya arasında dün akşam gerçekleşti. 230 Ukraynalı esir ve 248 Rus esir ülkelerine döndü. Ukrayna Savunma Bakanlığı, esaretten kurtulanların askerler, subaylar ve sivillerden oluştuğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, takası gerçekleştiren herkese teşekkür etti. Rusya Savunma Bakanlığı ise esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğu ile mümkün olduğunu açıkladı.

09:55 Ukrayna ve Rusya Arasında En Büyük Esir Takası Gerçekleşti Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat 2022'den bu yana en büyük esir takası dün akşam gerçekleşti. 230 Ukraynalı esir ve 248 Rus esir ülkesine döndü. Ukrayna Savunma Bakanlığı, esaretten kurtulanların arasında askerler, subaylar ve sivillerin bulunduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, takası gerçekleştiren herkese teşekkür etti. Rusya Savunma Bakanlığı ise esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğu ile mümkün olduğunu açıkladı.

09:41 Bahçelievler'de Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin İsimli Parkların Açılışı Yapıldı Bahçelievler'de Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin isminin verildiği parklar olmak üzere 4 parkın toplu açılış töreni yapıldı. Açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Eren Bülbül'ün abisi Erdoğan Bülbül, yengesi Esma Bülbül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin bitmesiyle hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

09:38 Evladının şehadetiyle alkolü bırakan baba, anlattıklarıyla duygulandırdı Evladının şehadetiyle alkolü bırakan baba, anlattıklarıyla duygulandırdı Binaları yerle bir eden asrın felaketi, şehidin fotoğraflarını yerinden oynatmadı Hatay'da yaşayan Tahir Mert, evladının şehadeti sonrası bağımlısı olduğu alkolü bırakma sürecinde yaşadıklarıyla duygulandırıyor.

09:31 Şehit babasının duygusal hikayesi: Alkol bağımlılığından kurtuldu, asrın felaketinde odası zarar görmedi Hatay'da yaşayan Tahir Mert, evladının şehadeti sonrası bağımlısı olduğu alkolü bırakma sürecinde yaşadıklarıyla duygulandırıyor. Şehit babasının, evladı için yaptığı odaysa asrın felaketini hiçbir zarar almadan atlattı.

23:33 Binanın 3. katı alev alev yandı: Vatandaşlar film seyreder gibi izledi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

23:27 Silah arkadaşları şehit adına kütüphane kurdu Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın silah arkadaşları, Safranbolu Yazıköy İlkokulu'nda kütüphane açarak şehidin adını yaşatmaya karar verdiler. Açılış törenine Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürü, şehidin ailesi ve öğrenciler katıldı. Kütüphanede yaklaşık 10 bin kitap ve şehidin fotoğrafları bulunuyor. Şehidin annesi ve öğrenciler törende duygusal anlar yaşadılar.

23:23 Samsun'da uzman çavuş evinde ölü bulundu Samsun'un Kavak ilçesinde bir uzman çavuş evinde ölü bulundu. Olay, Soğuksu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

20:46 Samsun'da Silah Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Jandarma Uzman Çavuşun Acı Haberi Adana'ya Ulaştı Samsun'da tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın acı haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki baba evine ulaştı. Yalçın'ın baba evine Türk bayrakları asılırken, komşuları ve yakınları taziye için eve akın etti. Hayatını kaybeden uzman çavuşun yarın Ceyhan'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

16:59 Safranbolu'da Şehit İslam Sancak İlkokulu Kütüphanesi Açıldı Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Yazıköy İlkokulu'nda, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın ismi verilen kütüphane törenle açıldı. Şehidin annesi ve yakınlarının da katıldığı açılışta duygusal anlar yaşandı.

16:47 Samsun'da uzman çavuş evinde ölü bulundu Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan bir apartmanda, Jandarma Uzman Çavuş Kerim Yalçın'ın cansız bedeni bulundu. Yalçın'ın silahını temizlerken kazara kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16:36 Samsun'da cezaevinde görevli uzman çavuş tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu Samsun'un Kavak ilçesindeki cezaevinde görevli uzman çavuş Kerim Y. (25) evinde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu yapılan incelemenin ardından belli olacak.

15:03 Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehit olan askerin adı bir kütüphaneye verildi Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın adı, Safranbolu Yazıköy İlkokulu'nda oluşturulan kütüphaneye verildi. Kütüphane açılışına, Safranbolu Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, şehidin ailesi ve öğrenciler katıldı. Kütüphanede yaklaşık 10 bin kitap ve şehidin fotoğrafları yer alıyor.

14:23 SASKİ, Havza-Vezirköprü Kırsal İçme Suyu Projesi'nde Sona Yaklaşıyor Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Havza ve Vezirköprü ilçelerinde yaşanan su problemlerini çözmek için başlattığı proje kapsamında 226 kilometrelik içme suyu isale hattının büyük bir kısmını tamamladı. Projenin son etabı olan 39 kilometrelik kısım ise Şubat ayı başında bitirilecek. Bu proje ile toplamda 32 mahalleye kesintisiz su sağlanacak.

14:01 Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı anıldı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyonda şehit düşen Aydınlı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karabacaklı, şehadetinin 8. yılında mezarı başında anıldı. Şehit Karabacaklı'nın mezarı başında düzenlenen anma törenine, Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, protokol üyeleri ve şehidin ailesi katıldı.

13:35 Şehit babası Beypazarı Kaymakamı'na ziyarette bulundu Şırnak'ta 2017'de bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Sefa Tiftik'in babası Alaettin Tiftik, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti. Kaymakam Yılmaz, Tiftik'le yakından ilgilenerek sohbet etti ve şehit aileleri ile gazilere verdikleri destekten bahsetti.

18:33 Beyin kanamasından hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Cırnavuk, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Cırnavuk, memleketi Kilis'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kilis Valisi, Garnizon Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve vatandaşlar katıldı.

18:17 Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Cırnavuk'un cenazesi Kilis'te toprağa verildi Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan 39. Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Cırnavuk, kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Cırnavuk için Kilis Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine Cırnavuk'un ailesi, Kilis Valisi Tahir Şahin, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir ve diğer yetkililer katıldı. Cırnavuk'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.

17:49 İskenderun'da görevli Piyade Uzman Çavuş hayatını kaybetti Hatay'ın İskenderun ilçesinde görevli olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Cırnavuk, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Cırnavuk, memleketi Kilis'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

17:17 Beyin Kanaması Geçiren Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı Hatay'da beyin kanaması geçiren Piyade Uzman Çavuş Mehmet Cırnavuk, hayatını kaybetti. Cırnavuk için Kilis'te düzenlenen törene, vali, milletvekili ve askeri yetkililerin yanı sıra yakınları da katıldı. Cenaze, aile mezarlığında defnedildi.

16:39 Kilis'te Beyin Kanaması Geçiren Uzman Çavuş Son Yolculuğuna Uğurlandı Hatay'da görevli olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Cırnavuk, evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Cırnavuk için Kilis'te düzenlenen törene, Vali, Milletvekili ve askeri yetkililerin yanı sıra yakınları da katıldı. Cenaze, aile mezarlığında toprağa verildi.

12:46 Adıyaman'da Kalbi Duran Bebek Hayatını Kaybetti Adıyaman'da konteyner kentte kalbi duran ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen 4 aylık İkra Tatbaş isimli bebek, 2 hafta süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Bebek, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

11:19 Antalya'da Genç, Kedisini Kurtarmak İçin Seferber Oldu Antalya'da bir genç, 5. kattan apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedisini kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ile birlikte küçücük pencereden karanlık boşluğa giren genç, kedisine sağlıklı şekilde kavuşunca büyük mutluluk yaşadı. Olay, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Market dönüşü 9 aylık 'Bihter' isimli kedisini evde bulamayan İlker Karabulut (22), panikle çevrede arama yapmaya başladı. Sokakları ve tüm binada arama yapan Karabulut, kedisinin sesinin apartmanın hava boşluğundan geldiğini duydu. Boşluğa bir türlü ulaşamayan Karabulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Kedinin tam bulunduğu noktanın belirlenmesinin ardından operasyon başladı. İtfaiye ekipleri bina içindeki küçük bir pencereyi çökerek kedinin olduğu noktaya ulaşmaya çalıştı. Pencereden fener yardımıyla boşluğa bakan ekip, kediyi gördü. Ekip, boşluğa inmek için araçtan merdiven getirmeye gittiği sırada Karabulut, arkadaşlarının yardımıyla küçük pencereden boşluğa indi. Kediyi kucağına alan Karabulut, hayvanı daha sonra yukarıda bekleyen itfaiye ekibine verdi. Kendisi de güvenli şekilde boşluktan çıkan Karabulut, büyük mutluluk yaşadı. Karabulut, 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen kedisini kontrol amaçlı hastaneye götürdü. Tehlikeye rağmen kedisi için boşluğa giren İlker Karabulut, 'Markete gitmiştim, arkadaşlarım da evde kahvaltı hazırlıyordu. 2 kedim daha var onları odaya bırakmıştım. Arkadaşlarım bunu yanlarında tutmuşlar bir şey olmaz diye. Gözden kaybolup, çatıdan boşluğa düşüyor. Kız arkadaşıma hediye almıştım bu kediyi. Sonra işler rast gitmedi, bana geri kaldı. Gözüm gibi bakıyorum. Dış yarası yok gibi ama veterinere götüreceğiz' dedi. - ANTALYA

23:15 İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk bebeği Kaan'ı ziyaret etti İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yılın ilk dakikalarında doğan Kaan bebeği ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Gül, 'İstanbul'da çok şükür huzurlu bir şekilde yeni yıla girdik' dedi.

21:27 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 asker öldü, 4 asker yaralandı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerin öldürüldüğünü, 4 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, ölen askerin kimliği ve yaralı askerlerin durumu hakkında bilgi verildi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı tarihten bu yana ölen İsrail askeri sayısı ise 507'ye yükseldi.

14:22 Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyük Yıldızspor ile Sarız Anadoluspor 2-2 berabere kaldı Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda Sindelhöyük Yıldızspor ile Sarız Anadoluspor arasında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı. Maçta goller Mustafa Çavuş ve Emrah Kaplangiray tarafından atılırken, Sarız Anadoluspor'un gollerini Ömer Öztürk ve Mahmut Enes Öztürk kaydetti. Sindelhöyük Yıldızspor'dan Mustafa Sümer ve Necati Güler ise kırmızı kart gördü.

13:24 2023 yardım ve yatırımlarla geçti Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin asrın felaketini yaşandığı 2023 yılını hem afetin yaralarını saracak hem de kenti geleceğe taşıyacak yatırımlarla geçirdi.

12:17 İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti İstanbul Valisi Davut Gül, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Kaan bebek ve ailesini ziyaret ederek tebrik etti. Vali Gül, annenin sağlığını kutlayarak bebeğe altın taktı ve ailenin yeni yılını kutladı. Sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutlayan Vali Gül, İstanbul'da huzurlu bir şekilde yeni yıla girildiğini belirtti.

11:47 Kayseri'de 2023 yılı böyle geçti Kayseri'de 2023 yılında siyasetten spora, asayişten kültüre birçok olay gerçekleşti.

02:07 İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti İstanbul Valisi Davut Gül, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Kaan bebek ve ailesini ziyaret ederek tebrik etti. Vali Gül, annenin sağlığına ve bebeğin geleceğine dair iyi dileklerini iletti. Ayrıca, sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutlayarak teşekkür etti.

01:54 İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti İstanbul Valisi Davut Gül, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Kaan bebek ve ailesini ziyaret ederek tebrik etti. Vali Gül, annenin sağlığına ve bebeğin hayatına dair iyi dileklerini iletti. Ayrıca, sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutlayarak teşekkür etti.

01:43 İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yılın ilk dakikalarında doğan Kaan bebeği ziyaret etti İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılının ilk gecesinde dünyaya gelen Kaan bebeği ziyaret etti. Vali Gül, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada İstanbul'un huzurlu bir şekilde yeni yıla girdiğini belirtti. Kaan bebeğin annesi Merve Çavuş Kürekçi ise sağlık ve savaşsız bir ortam dileğinde bulundu.

01:28 İstanbul Valisi Davut Gül, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yeni yıl ziyaretleri gerçekleştirdi İstanbul Valisi Davut Gül, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde 2024'ün ilk bebeği Kaan'ı ve annesini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Gül, yeni yıl ziyaretleri kapsamında hastaneyi ziyaret ederek sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutladı. Gül, İstanbul'da sorunsuz bir şekilde yeni yıla girildiğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

23:10 Anadolu Gençlik Derneği, Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenledi Esenler'de Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1393. yıl dönümü nedeniyle 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı düzenlendi. Programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, toplumun çoğunluğunun Müslüman olduğunu ve bu nedenle İslam'ın yansımalarının toplumun hal ve hareketlerinde olması gerektiğini belirtti. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen programlardan biriydi. Yaroğlu ayrıca Filistin İslami Direnişi'ni desteklediklerini ve bu geceyi kutlamadıklarını, bunun yerine ıslah mekanizmaları oluşturarak toplumun tepkisini ortaya koyduklarını ifade etti.

22:53 Anadolu Gençlik Derneği, Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenledi Esenler'de Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1393. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programında konuşan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, toplumun çoğunluğunun Müslüman olduğunu ve bu nedenle İslam'ın yansımalarının toplumun hal ve hareketlerinde olması gerektiğini belirtti. Program, İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirildi.