Alanya\'da kapsamlı yenileme ve çevre hamlesi

Alanya Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Şehri bir plan dahilinde yeniliyoruz ve bu çalışmalar merkezle kalmayacak. Mahmutlar, Kestel, Konaklı ve Avsallar'da yenilemeler devam edecek" dedi. Özçelik ayrıca, bu yıl kanalizasyonu, yağmur suyu hattına ya da denize veren işletmelerin isimlerini de lanse edeceklerini bildirdi.

Alanya Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığında yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Özçelik, mayıs ayı içerisindeki çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu ve Başkan Yardımcısı Servet Ünlü'nün tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek, bu süreçte geçici olarak Meclis Üyesi Haydar Uyar'ın başkan yardımcısı olarak görev yapacağını söyledi. Başkan Özçelik, "Belediyemiz, 2025 yılı için En İyi Çevre Eğitimi ve Bilinçlendirme Etkinliği Ödülü'nü altıncı kez üst üste aldı. Türkiye genelinde bu ödülü 9 büyükşehir ve biz aldık. Bu eğitimde çocuklarımız ve gençlerimize yönelik çevre etkinlikleri, kıyı temizliği etkinlikleri, geri dönüşüm ve bilinçlendirme çalışmaları yer aldı" dedi.

"Merkez arıtmadaki çalışmalar sona geldi"

Alanya Merkez Arıtması hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Özçelik, "Merkezi arıtmanın birinci ve ikinci havalandırmalarının revizyonları devreye alındı. Çökertme havuzunun revizyonu tamamlandı ve çalışmaya başladı. 5 adet bağlantı değiştirildi. Havalandırma havuzlarının çatı kaplamalarının çalışmalarına başlandı. Şu anda merkezi arıtma, 15 bin tonluk kapasite artışıyla fiili olarak devrede. Küçük bir eksikliği var, onun da yarısı bitti. Toplam 12 tır koku giderici ekipmanın 6 tırı geldi. Kalanı da gümrükteki işlemleri bekliyor ve kısa sürede gelerek o da faaliyete alınacak" diye konuştu.

"Mahmutlar'ın trafik yoğunluğundan kurtulması gerekiyor"

Doğu Çevre Yolu Projesi hakkında konuşan Başkan Özçelik, "Yapımına 2015 yılında başlanan doğu çevre yolumuz var. Çevre yolunun Mahmutlar Mahallemizdeki yol ayrımına kadar olan kısmı, geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve bakanlarımızın katılımıyla açıldı. O günlerde bu yolun devamı için yapılması gerekenleri söylemiştik. Alanya Belediyesi olarak 12 Eylül 2025'te Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne yolun devamı için kamulaştırılma yapılması yönünde yazı yazmıştık. Doğru tektir ve bunu kimin yaptığının önemi yoktur. Geçtiğimiz günlerde kamulaştırma kararı alındı. Umuyorum hızla tamamlanır ve yolun devamı da hizmete açılır. Mahmutlar Mahallesi'nin göbeğinde çok yoğun bir trafik akışı var. Bir an önce kamulaştırmanın tamamlanıp, o yolun açılması ve Mahmutlar'ın bu trafik yoğunluğundan kurtulması lazım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elimizden gelen bir şey varsa bizde belediye olarak talibiz" dedi.

"Şehri bir plan dahilinde yeniliyoruz"

Atatürk Caddesi'ndeki çalışmaları 3 Mayıs itibariyle Alaaddin Keykubat Parkı'ndan, Atatürk Anıtı'na kadar tamamladıklarını kaydeden Başkan Özçelik, "Kaldırımlarla ilgili 240 günlük ihale sürecimiz vardı ama 75-80 günde tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Yayla Yolu Caddesi'ndeki kanalizasyon, elektrik, içme suyu hatları değişti. Atatürk Caddesi planı yapılırken burası planda yoktu ancak aradan çıkaralım dediğimiz bir yatırımdı, onu da tamamladık. Bu yıl Kasım ayından itibaren Atatürk Anıtı'ndan doğuya doğru gelecek ve Karayolları'na kadar olan bölümdeki tüm altyapı yatırımlarını yenileyeceğiz. Burada olan kolaylık ise o bölgenin elektrik hatlarını zaten yenilemiş olmamız. Şehri bir plan dahilinde yeniliyoruz ve bu çalışmalar merkezle kalmayacak. Mahmutlar, Kestel, Konaklı ve Avsallar'da yenilemeler devam edecek. Çıplaklı'da Kazım Karabekir Caddesi'ni asfaltladık. Bu hafta itibariyle 3 yayla şantiyemiz açılmış olacak. Son 35 yılda en çok yağışı bu yıl 3-4 ayda aldık. İyi oldu, toprağımız suya doydu, barajlarımız doldu. Karla kapanan, yağmurla bozulan yayla yollarını tek tek yapıyoruz. Bu süreçte 7 greyderimiz arıza verdi ve bakımda. Bunlardan bir tanesi 1983 model. Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesine 6 yeni greyder almak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza başladık. Projelerimizi imece usulü yapalım diye yola çıktık. Beldibi Köy Konağı kapalı alan ve İspatlı Köy Konağı kapalı alan çalışmaları yapım aşamasında. Şıhlar Köy Konağı da yenilendi. Bu faaliyetlerimiz içerisinde önemli bir yeri de okullarda yaptığımız çalışmalar kaplıyor. Kestel İlkokulu Demirtaş Belen İlkokulu ve Gümüşkavak İlkokulu'nda bu ay içinde çalışmalar yapıldı. Okullara verdiğimiz destek durmadan devam edecek" şeklinde konuştu.

"Yoğun geçen bir ayı geride bıraktık"

Mayıs ayı içerisinde yapılan festival ve etkinliklerle ilgili de konuşan Başkan Özçelik, "Mayıs ayı kentimizin kültürel açıdan en yoğun dönemlerinden birisi. 6-9 Mayıs'ta ikincisini düzenlediğimiz Gençlik Festivalimiz vardı. Sinema gösterimleri, konserler, müzik dinletileri ve birçok etkinlik tamamen ücretsiz olarak yapıldı. 2025 Yılı Eylül ayında kurulan Z+ Gönüllü Ekibimiz vardı. Üniversiteden pek çok arkadaşımız gönüllülük esasıyla burada çalışıyor. 397 arkadaşımız kayıt oldu ve bu arkadaşlar 18 etkinliğimizde ücretsiz çalıştı, çalışmaya devam ediyor. Bu arkadaşlarımızın epey bir kısmı üniversite okumak için Alanya'ya diğer şehirlerden gelenler. Kendi kabiliyetlerini de bu etkinliklerle artırıyorlar. Şehirlerine döndüklerinde, orada bu bilgilerini kullanacaklar. Bu gençlik ekibimiz sayesinde dışarıdan aldığımız insan gücü ihtiyacı ve maliyetimiz de azaldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Hıdırellez etkinliği düzenledi. Burada çocuklarımıza tescilli Yörük oyunları olan Folluk Fos ve Uçan Koçan gibi oyunlar öğretildi. Yine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle 12. Liselerarası Tiyatro Festivali'miz yapıldı. 13 lisemiz ile Alanya Belediye Tiyatrosu ve Ordu Şehir Tiyatrosu bu etkinliklere katıldı. Oldukça güzel oyunlar ortaya çıktı. 800. yılını kutladığımız Kızılkule'nin, Cup Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlendi ve uluslararası arenada Alanya'nın etkinlik profesyonelliği göz önüne konulmuş oldu. 10-16 Mayıs'ta Hayalden Tuvale Geçiş sergisi düzenlendi ve arkadaşlarımız kendi eserlerini sergilediler. Dip Deniz Tertemiz etkinliğimiz 11. kez düzenledi. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızı coşkuyla kutladık. Dev bir kortej eşliğinde kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andık. Bu kalabalık, vatandaşlarımızın ülke aşkını bizlere gösterdi. Mayıs ayı boyunca Halk Dansları ve Müzik Festivalimiz yapıldı. Balkanlardan Orta Asya'ya, Kafkaslar'dan Orta Avrupa'ya 14 farklı ülkeden ekipleri konuk ettik. 3 yılda 18 bin katılımcı bu etkinliklerimizde yer aldı. Şehrimize de yaklaşık 14 milyon Euro civarı bir katkı sağlandı. Sadece bu Mayıs ayında 3 bin 45 katılımcı festival vasıtasıyla Alanya'ya geldi. Kültür ve sanatla ilgili yatırımlar orta ve uzun vadede her zaman ekonomiye de döner. Alanya Kültür Sanat ve Turizm Festivali'mizin 24'üncüsü, büyük bir coşkuyla yapıldı. Oldukça güzel tepkiler ve tebrikler aldık. Türkiye'nin her yerinden mutfak ürünleri, Keykubad Göç Yolu ve Kervan Yolu, Endemik Bitkiler Sergisi, İpek Kozası, El Sanatları Üretici Pazarı, Kızılkule ve Genç Frekans bölümleri ile zengin içerikli festivalimizi yaptık. Festivalimizin bu yılki teması 'Kervan'dı. Ünlü sanatçılar Aşkın Nur Yengi, Melek Mosso ve Goran Bregoviç konserine de yoğun katılım vardı. Bu konserlerde iki yerli bir de uluslararası ünlü sanatçıyı getirerek festivalimizi daha uluslararası hale getirmeye çalışıyoruz. Yaşam Boyu Başarı Ödülü geleneğimizi de sürdürdük ve Alanya'nın tarımına destek olan, bu konuda çalışan büyüklerimiz Ahmet Arslan, Mehmet Balki ve Ahmet Dalabasmaz'a ödüllerini verdik. Alanya tarımına ve ekonomisine büyük katkılar sunan kıymetli büyüklerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'mızı sıkıntısız geçirdik. Kesim yerlerimizde 1738 adet küçükbaş hayvan kesimi yaptık. Ayrıca Müftülüğün ruhsat verdiği 90 ayrı bölümde de vatandaşlar kurbanlarını kestiler. Nöbetçi ekiplerimiz sürekli sahada bulundu ve olumsuz bir durum yaşamadan bayramı geçirdik. Yoğun geçen ve tatili bol olan bir ayı, bu şekilde geride bıraktık" dedi.

"Kendimiz yapınca daha ucuz ve kaliteli oluyor"

"Alanya Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 3. Keykubad Göç ve Kervan Yolu Yürüyüşü, Yenicepazar Yaylası'ndan Eğrigöl'e kadar düzenlenecek" diye konuşan Başkan Özçelik, şöyle devam etti:

"Etkinliğimizi 6 Haziran'da düzenleyeceğiz ve kayıtlar 3 Haziran'da başlayacak. Kontenjanımız sınırlı, çünkü zorlu bir bölgede yapılıyor. Antalya Valiliği koordinesinde başlatılan Antalya Mavi Akdeniz İnsiyatifi etkinliği bu yıl Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Damlataş Atatürk Parkı'nda geçekleştirilecek. Tüm halkımızı davet ediyorum. Alanya 8. Tarih ve Kültür Sempozyumu'nun çıktılarını kitap haline getirdik. ve sizlere sunmak istedik. Bu kitap Alanya Belediyesi'nin kendi sistemi içerisine dahil etmiş olduğu baskı makinelerinde basıldı. Faaliyet Raporu gibi bu kitabı da kendimiz bastık. Buradan 300 bin TL civarında bir tasarruf ettik. Mümkün olduğunca her şeyi kendimiz yapmak istiyoruz. Kendimiz yapınca daha ucuz ve daha kaliteli oluyor. Kitap ve türevlerini, kartları kendimiz basıyoruz. Tüm reklam billboard ve brandaları kendimiz basıyoruz. Geldiğimizden beri hem sıcak hem sathi asfaltı kendimiz yapıyoruz. Bankları kendimiz yapıyoruz. Sezonluk bitkilerin yüzde 30-40'lık bölümünü kendimiz üretiyoruz. Park mobilyalarını da kendimiz üretiyoruz." Başkan Özçelik, Denizli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için, "Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"Denizi kirletenleri lanse edeceğiz"

Belediye meclis üyelerinden gelen sorulara yanıt veren Başkan Özçelik, "Aş Evi Projesi kazanlarla ilgili ikmal ihalesine çıkıyor. Son aşamalara geldik, sadece tank yeri ile ilgili teknik bir problem var ve çalışmamız devam ediyor. İhale gecikme sebebi de o oldu. Elektrikli şarj istasyonlarıyla ilgili trafo boşlukları belirlendi, yer belirleme çalışmaları yapılıyor ve ihale sürecine hazırız. Ulaşım Master Planı yapılıyor ve pazar pazarının ilgili bölümleri de bu süreçte bu plan dahilinde düzenlenecek. Ulaşım Master Planı için hocalarımızın görüşlerini bekliyoruz. Son 35 yılın en yoğun yağışını aldık. Çok fazla bozulan, çöken yol var. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz gün Gökbel'le ilgili soru sordular. Gökbel'in merkezinde daha yarım metre su var dedim. Geçen sene yaptık bu sene de yapıyoruz ama günün şartları nedeniyle bu şekilde. Konaklı'daki arıtmanın kapasitesi iki katına çıkarıldı. Koku giderme de dahil olmak üzere tam çalışıyor. Alanya'daki merkezi arıtmanın dış kaplaması bitmedi ama arıtma işlemi dört dörtlük başladı. Denizdeki kirliliğin tamamı arıtmadan kaynaklanmıyor. 22 otelin kanalizasyonunun denize bağlı olduğunu söylemiştik. Bu yıl kanalizasyonu, yağmur suyu hattına ya da denize veren işletmelerin isimlerini de lanse edeceğiz. Hangi işletme, otel veya apartman olursa burayı resmiyle, ismiyle lanse edeceğiz. İki yıldır bu eksiklerin tamamlanması gerektiğini herkese söylüyoruz. Çöp de aynı şekilde. Önceki günlerde Belediye Çay Bahçesi'nin batı kısmında 7-8 genç arkadaşımız vardı. 3 adım ileride çöp kutusu var ama içtikleri su şişelerini oraya attılar gittiler. Vatandaşımızın bu konuda biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Elimizden geldiğince biz yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Meclisin sonunda konuşan Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ise 14 Haziran günü sabah saat 07.00'de oynanacak A Milli Takımın dünya kupası müsabakasının Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde seyredilebileceğini belirterek tüm meclis üyelerini ve vatandaşları davet etti.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından bir sonraki meclis toplantısının 7 Temmuz Salı günü yapılmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı. - ANTALYA