Amasya'da şap hastalığına karşı 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da şap hastalığına karşı 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya\'da şap hastalığına karşı 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da şap hastalığının yayılmasını önlemek için hayvan pazarları ikinci duyuruya kadar kapatıldı, 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor. Aşılama çalışmasının bir ay içinde tamamlanması planlanıyor; hastalık kilo kaybı ve süt üretiminde düşüşe neden oluyor.

Amasya'da çevre illerde ve bir köyde görülen şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatılmasının ardından tedbirler çerçevesinde 200 binden fazla büyükbaş hayvan aşılanıyor. Kırmızı et üretiminin önemli merkezlerinden şehirde ekiplerin seferber edildiği aşılama çalışmasının bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.

200 binden fazla büyükbaş hayvan aşılanıyor

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya il hayvan sağlığı zabıtası komisyonu kararıyla hayvan sağlığının korunması ve muhtemel salgınların önüne geçilmesi amacıyla tedbirler uygulanmaya başladı. Kırmızı et üretiminin önemli merkezlerinden şehirde 200 binden fazla büyükbaş hayvan aşılanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri seferber oldukları aşılama çalışmasını bir ay içinde tamamlamayı planlıyor.

Kilo kaybı ve süt üretiminde düşüşe neden oluyor

Çiftlik hayvanları arasında bulaşıcı bir hastalık olan şap hastalığının belirtileri ağız içi ile çevresinde, toynaklarda, memelerde, ciltte kabarcıklar şeklinde lezyonların yanı sıra, ateş, halsizlik, aşırı tükürük salgısı ve iştahsızlık olarak öne çıkıyor. Hastalık, kilo kaybı ve süt üretiminde düşüşe neden oluyor.

"Hastalıktan korunmanın birinci prensibi aşılama"

Büyük ekonomik kayıplara yol açabilecek sonuçlara varan hastalığın önlenmesi için aşılama faaliyetinin önemine değinen Amasya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Özgür Pehlivan, "Aşıdan sonra hastalık çıktığına yada hayvanın yavru attığına yönelik sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler değil. Bu hastalığın tedavisi olmadığı için en önemli şey korunma. Korunmanın da birinci prensibi aşılamadır. Yetiştiricilerimize hayvanlarının aşılamasını mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kuş sürüleri bile bu hastalığı taşıyabiliyor

Yaban hayvanlarının da hastalığın bulaşmasında etkili olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Enfekte bir yere yemlemeye inen kuş sürüleri bile bu hastalığı çok uzaklara taşıyabiliyor. Düzenli olarak aşılama yapıldığı sürece çok ciddi problem yaşanacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Ahmet Başkıran da, "Aşılama hayvanların hastalığa karşı bağışıklık kazanmasına yardımcı olmakla birlikte hastalığın yayılma riskini ve oluşabilecek ekonomik kayıpları da azaltır. Bu nedenle yetiştiricilerimizin bakanlığımızın aşılama programlarına uyarak hayvanlarını zamanında aşılatması büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

İşletmesindeki hayvanları aşılanan yetiştirici Nusret Göv ise aşılama faaliyetlerini özenle gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
EkonomiAmasyaGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa’da üzüm protestosu: 1 tır dolusu üzüm halka dağıtıldı Manisa'da üzüm protestosu: 1 tır dolusu üzüm halka dağıtıldı
Azerbaycan ekibi Sabah’tan Şampiyonlar Ligi’nde tarihi galibiyet Azerbaycan ekibi Sabah'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet
Hız treninden düşerek öldü Son mesajındaki tesadüf ürpertti Hız treninden düşerek öldü! Son mesajındaki tesadüf ürpertti
Fuhuş operasyonunda gerçek ortaya çıktı Fuhuş operasyonunda gerçek ortaya çıktı
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı Görüntülere soruşturma başlatıldı 69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı
İsmail Kartal’dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj İsmail Kartal'dan Aston Villa maçı öncesi net mesaj
Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı Değeri 80 milyon TL’ye kadar çıkıyor Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı! Değeri 80 milyon TL'ye kadar çıkıyor
Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır’a destek Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a destek
08:59
Lemina’nın Lamine Yamal’a ne dediği ortaya çıktı
Lemina'nın Lamine Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
08:43
Halk TV’ye neden kayyum atandı Başsavcılıktan açıklama geldi
Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi
08:28
Özgür Özel’den Halk TV’ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...
Özgür Özel'den Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki: Tam da Türkiye’nin...
07:18
Halk TV’ye kayyum atandı Yayın durduruldu
Halk TV'ye kayyum atandı! Yayın durduruldu
07:06
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular
Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
06:35
Elektrikli araç alarmı Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
03:45
Taksici dehşeti Evine bıraktığı müşterisine kurşun yağdırdı
Taksici dehşeti! Evine bıraktığı müşterisine kurşun yağdırdı
02:18
Babasını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara kalkıştı
Babasını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 09:04:58. #7.13#
SON DAKİKA: Amasya'da şap hastalığına karşı 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei