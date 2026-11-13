Bakan Murat Kurum, COP31'de Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'nu duyurdu - Son Dakika
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Bakan Murat Kurum, COP31'de Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'nu duyurdu

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COP31'de Antalya'da düzenlenen oturumda Bakan Murat Kurum, Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'nu duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Fransız Kalkınma Bankası protokolüyle İzmir Körfezi temizliğine önemli finansman sağlandığını açıkladı.

COP31'in beşinci gününde Antalya'daki Sıfır Atık Müzesi'nde düzenlenen oturumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belediyelerin uluslararası finansmana erişimini kolaylaştıracak Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Faaliyeti (SURFF) kapsamında oluşturulan Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'nu duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da girişimin belediyeler için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, Fransız Kalkınma Bankası ile yapılan protokol sayesinde İzmir Körfezi'nin temizliği için önemli bir finansman desteği sağlandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), beşinci gününde iklim kriziyle mücadelede finansman başlığına odaklandı. Antalya'daki Sıfır Atık Müzesi'nde düzenlenen oturumda, yerel yönetimlerin finansmana erişimi ve uluslararası iş birlikleri değerlendirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı oturumda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yer aldı. Dünya Bankası Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Valérie Levkov ve BM-Habitat İcra Direktörü Anacludia Rossbach da uluslararası finansman ve dirençli şehirler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"YEREL YÖNETİMLER DOĞRUDAN SORUMLULUK ÜSTLENİYOR"

İklim krizinin etkilerinin en yoğun hissedildiği alanların başında şehirlerin geldiğini ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yerel yönetimlerin bu mücadelede doğrudan sorumluluk üstlendiğini söyledi. Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Faaliyeti (SURFF) kapsamında oluşturulan Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'nu duyuran Kurum, platformun İller Bankası koordinasyonunda, Dünya Bankası ve BM-Habitat'ın desteği, uluslararası paydaşların katkılarıyla şekilleneceğini bildirdi.

Dünya Bankası Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Valérie Levkov, Türkiye ile Dünya Bankası Grubu arasında yaklaşık 20 yıldır kentsel altyapı ve dirençlilik alanında iş birliği yürütüldüğünü belirterek yeni platformun bu deneyimi daha kapsamlı bir yatırım programına dönüştüreceğini söyledi. BM-Habitat İcra Direktörü Anacludia Rossbach ise şehirlerde iklim krizine karşı en fazla etkilenen ve en kırılgan toplulukların önceliklendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

TUGAY: ÇOK DEĞERLİ BİR GİRİŞİM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bugün Murat Kurum Bakanımızın ev sahipliğinde uluslararası finans kuruluşlarının ve pek çok belediye başkanının bir arada olduğu bir program düzenlendi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Faaliyeti (SURFF) adıyla bir program devreye aldı. Aslında eylül ayından beri süren bir çalışmaydı. Bu mekanizmanın amacı, uluslararası finans kuruluşlarıyla, bankalarla yerel yönetimleri, belediyeleri buluşturmak, belediyelerin bu finans kuruluşlarına erişimini kolaylaştırmak. Çok değerli bir girişim bu. Biz de bu kapsamdaki çalışmaları daha yakından takip edeceğiz. İzmir için hangi kazanımları elde edebileceğimize bakacağız. Ama şimdiden şunu söyleyebilirim. Fransız Kalkınma Bankası ile yapılan protokol ile İzmir Körfezi'nin temizlenmesi açısından önemli bir finans desteği sağlandı. İzmir Körfezi'nin temizliği bizim için en hayati konu, en önemli işlerimizden birisi. Bir buçuk yıl içerisinde 1,5 milyon tondan fazla dip çamuru temizliği yapıldı. Bunun faydası oldu. Geçtiğimiz yaz körfezde koku ve balık ölümü hiç olmadı. Bu bizim için çok mutluluk verici oldu. Önümüzdeki yıllarda körfezin temizlenme süreci devam edecek. Uzun yıllardır birikmiş olan dip çamurunun mutlaka temizlenmesi gerekiyor ve biz bu çalışma için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gücünden daha fazlası gerektiğini de biliyoruz. Bu durumu Bakanımızla ve Cumhurbaşkanımızla konuşma fırsatım oldu. Onların da İzmir Körfezi'nin temizliği için daha fazla katkı sağlayacaklarına dair sözlerini aldım" dedi.

"ÇOK HIZLI BİR DÜZELME BEKLİYORUZ"

Çok yakın zamanda İzmir Körfezi'nde yeni tarama gemileri olacağını belirten Başkan Tugay, sözlerine şöyle devam etti: "Dip taraması konusunda çok daha büyük bir hedefle çok daha hızlı ilerleyen bir çalışma yapılacak. Bunun sonuçlarını çok kısa zamanda göreceğiz. Ben şuna inanıyorum. Birkaç sene içerisinde Körfez'de gerçekten inanılmaz fark hissedilecek. Şu anda kötüye gitmiyoruz. Son 1,5 yıldır sürekli iyiye gidiyoruz. Ama sonrasında çok daha hızlı düzelme olacağını düşünüyorum. Körfez bizim İzmir'imizi İzmir yapan özelliklerinden biri. Hiçbir zaman Körfez'in kötü olmasını kabullenemeyiz. O nedenle bu çalışmalar layıkıyla ve en hızlı şekilde yapılacak. Nihayetinde bütün bunları tertemiz bir körfezin çevresinde yemyeşil bir şehir, temiz bir şehir, aynı zamanda insanların huzur içerisinde yaşadığı, çocukların, gençlerin orada büyümekten mutlu olduğu bir İzmir için yapıyoruz. Bundan sonra yapacağımız her türlü çalışma da öyle olacak. İzmir sadece İzmirliler için değil, Türkiye için çok değerli bir şehirdir. Dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Bunun bilincinde olan İzmirlileriz. Ben belediye başkanlığı görevini yapıyorum ama benim için İzmirlilik kimliği, İzmir'e değer veren bir İzmir evladı olma kimliği çok daha değerli. O gözle çalışıyorum ve inanıyorum ki tüm İzmir halkı bu duyarlılığı aynı şekilde gösterecek. İzmir'in çocukları, gençleri İzmir dışında bir yerde asla yaşamak istemeyecek. Öyle bir geleceğin İzmir'i beklediğine inanıyorum."

Kaynak: İHA
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