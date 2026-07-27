Tarihi mezar çakıl taşlarıyla kapatıldı - Son Dakika
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Tarihi mezar çakıl taşlarıyla kapatıldı

Tarihi mezar çakıl taşlarıyla kapatıldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uzun süre açık halde bulunan tarihi bir mezar, çakıl taşlarıyla kapatılarak otopark görünümüne büründü. Gönüllü Çevre Müfettişi Ali Turan, alanın vakıf amacı dışında kullanıldığını öne sürerek, yetkililerden inceleme yapılmasını talep etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uzun süre açık halde bulunan tarihi mezarın üzerinin çakıl taşlarıyla kapatıldı, Bursalı Gönüllü Çevre Müfettişi Ali Turan, alanın vakıf amacı dışında kullanıldığını öne sürerek inceleme yapılması gerektiğini belirtti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi 1. Okul Sokak'ta bulunan tarihi bir mezarın üzerinin çakıl taşlarıyla kapatıldığı iddiası gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gönüllü Çevre Müfettişi Ali Turan, tarihi mezarın korunması ve incelenmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 11 ay önce mahalle sakinlerinden gelen ihbar üzerine bölgeye geldiklerini belirten Turan, "Mezarın taşlarıyla birlikte burada olduğunu biliyordum. Buraya geldiğimizde mezarlar açıktı. Bu durum kamuoyuna da çok yansımadı. Mahalle sakinleri bu mezarların şehit mezarı olduğunu da söylüyor" dedi.

Tarihi mezarlar otopark görünümüne bürünmüş

Yaklaşık 2-3 hafta önce bölgede düzenleme yapıldığını ifade eden Turan, "Mezarların üzeri çakıl taşlarıyla örtülmüş. Adeta otopark görünümüne bürünmüş. Vakıf amacı dışında bir kullanım söz konusu. Sayın Valimiz Erol Ayyıldız'ın konuya el atmasını, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün de burada inceleme yapmasını istiyoruz. Ecdadımıza sahip çıkılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Vakıf taşınmazlarının kullanımına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Turan, "Vakıf Kanunu'na göre vakıf malları amacı dışında kullanılamaz. 1940'lı yıllardan sonra ecdada yönelik birçok yanlış uygulama başladı. Vakıf taşınmazlarının bazıları kiraya verilebiliyor ancak mezarlar kiraya verilemez. Buranın geçmişi araştırılırsa çok önemli parçalar ortaya çıkabilir. 2012-2016 yılları arasında buranın ikinci derece korunması gerektiğine yönelik değerlendirmeler de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Tarihi mezarın bulunduğu alanla ilgili inceleme yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.

Kaynak: İHA

Osmangazi, İnceleme, Kültür, Vakıf, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tarihi mezar çakıl taşlarıyla kapatıldı - Son Dakika

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