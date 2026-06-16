Dün kimse tanımıyordu, şimdi herkes adını aratıyor - Son Dakika
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Dün kimse tanımıyordu, şimdi herkes adını aratıyor

16.06.2026 10:52
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İspanya karşısında yaptığı 7 kritik kurtarışla takımına tarihi bir puan kazandıran Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nın takipçi sayısı maç öncesindeki 100 bin seviyesinden 5,8 milyonun üzerine çıktı.

Dünya Kupası'nda İspanya karşısında yaptığı kurtarışlarla takımına tarihi puan kazandıran Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, maçın ardından büyük ilgi gördü. Tecrübeli file bekçisinin takipçi sayısı saatler içinde milyonlarca arttı.

Dün kimse tanımıyordu, şimdi herkes adını aratıyor

DÜNYA KUPASI'NIN SÜRPRİZİNE DAMGA VURDU

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda turnuvanın favorilerinden İspanya ile ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ererken, gecenin kahramanı Yeşil Burun Adaları'nın deneyimli kalecisi Vozinha oldu.

Dün kimse tanımıyordu, şimdi herkes adını aratıyor

İSPANYA'YA GEÇİT VERMEDİ

40 yaşındaki file bekçisi, İspanyol yıldızlara karşı sergilediği performansla dikkat çekti. Maç boyunca yaptığı 7 kritik kurtarışla takımını ayakta tutan Vozinha, rakibine gol izni vermedi ve ülkesine Dünya Kupası tarihindeki en önemli sonuçlardan birini kazandırdı. Başarılı performansının ardından tecrübeli kaleci "Maçın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Dün kimse tanımıyordu, şimdi herkes adını aratıyor

TAKİPÇİ SAYISI PATLADI

Saha içindeki performansı kısa sürede dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Karşılaşma öncesinde yaklaşık 100 bin takipçiye sahip olan Vozinha'nın sosyal medya hesabı, maçın ardından yoğun ilgi gördü. Tecrübeli kalecinin takipçi sayısının kısa süre içinde 5,8 milyondan fazla arttığı öğrenildi.

Dün kimse tanımıyordu, şimdi herkes adını aratıyor

BİR GECEDE DÜNYA YILDIZI OLDU

İspanya gibi güçlü bir rakibe karşı gösterdiği performansla adından söz ettiren Vozinha, Dünya Kupası'nın ilk haftasına damga vuran isimlerden biri oldu.

Yeşil Burun Adaları'nın tarihi puanında başrolü oynayan deneyimli kaleci, sahadaki başarısını sosyal medyaya da taşıyarak turnuvanın en çok konuşulan futbolcuları arasına girdi.

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dün kimse tanımıyordu, şimdi herkes adını aratıyor - Son Dakika

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