Paraguay'dan Türkiye maçı öncesi açıklama: Bizim için de Türkiye için de hayati - Son Dakika
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Paraguay'dan Türkiye maçı öncesi açıklama: Bizim için de Türkiye için de hayati

19.06.2026 17:21
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Paraguay Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, Türkiye maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avustralya'dan farklı olduklarını belirten Alfaro, ''Biz Avustralya'dan daha farklı bir oyun oynayacağız. Savunmamız her zaman güçlüdür ama birdenbire geçen maçta ortaya farklı durumlar çıktı. DNA'mıza uygun bir oyun oynayacağız. Kendinize acımakla vakit kaybedemezsiniz. Yeni sayfaya geçmeliyiz, bunu sonlandırmalıyız. Hem Türkiye hem bizim için hayati bir maç'' dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'yla karşılaşacak Paraguay'ın teknik direktör Gustavo Alfaro, Türkiye'yle zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Karşılaşmanın oynanacağı San Francisco Bay Area Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Alfaro, duygularının yüksek olduğunun altını çizdi.

''TÜRKİYE İÇİN DE HAYATİ''

4-1 kaybedilen ABD maçında çok üzüldüklerini dile getiren Alfaro, "Maçı analiz ettik, bu sonucun pek çok sebebi vardı. Tek bir saniye bile duramıyorsunuz, böyle bir turnuvada moralinizi kaybedemezsiniz, kendinize acıyamazsınız, önünüzde aşmanız gereken sorunlar var. Her zaman futbolculara şunu söylüyorum; endişeli olmak yerine meşgul olun. Birçok şey yolunda gitmedi, duygular çok yükseldi. Verilere baktığınız zaman sebeplerini görebiliyorsunuz. Onun için yarınki maçın farklı olacağını düşünüyorum. Hem Türkiye hem bizim için hayati bir maç. Çünkü Dünya Kupası'ndayız. Kendinize acımakla vakit kaybedemezsiniz. Yeni sayfaya geçmeliyiz, bunu sonlandırmalıyız. Gözlem yapabileceğimiz çok konu var, hızdan, kondisyondan bahsediyoruz. Her bir maç için anahtar konular var.'' dedi.

''TÜRKİYE'DE ÇOK GENÇ YETENEKLER VAR''

Sözlerine devam eden Alfaro, ''Çok sıkı çalıştık, futbolcularımı iki gün önce tebrik ettim. Bu antrenmanların yarın çok iyi sonuç vereceğini düşünüyorum. Çok zor bir maç olacak. Türkiye, İspanya ile aynı gruptaydı. Türkiye'nin 13, İspanya'nın 16 puanı vardı. Son maçta İspanya'yla berabere kaldılar. Türkiye'de çok genç yetenekler var. Martin'in mücadele etmesi gereken zorlu oyuncular var ama gücümüzü her zaman gösterdiğimiz gibi yine göstereceğiz. Milli Takımımız gruptan çıkabilmek için tüm gücünü ortaya koyacak." ifadelerini kullandı.

Paraguay'dan Türkiye maçı öncesi açıklama: Bizim için de Türkiye için de hayati

"FARKLI BİR MAÇ OLACAK!"

Alfaro, Türkiye maçının hiçbir şeyi etkilememesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Farklı bir maç olacak. Avustralya mükemmel bir maç oynadı, biz de rakibimiz karşısına mükemmel olarak çıkacağız. Türkiye orta sahasında rakamları çok artırdı ama iki uzun pas sonrasında durum değişti ve farklı bir denge ortaya çıktı. Bu nedenle futbol çok güzel, bazen sonucu sahip olduğunuz kaynaklarla açıklayabiliyorsunuz. Türkiye hakimiyeti elde etti ama Avustralya bütün alanları kapattı. İşin hücum ve defans kısmında bir önceki maçtaki durum bir sonraki maçta hayata geçmeyebilir. Bu nedenle futbol çok dinamik ve öngörülmesi çok zor bir spor. Bir maçı oynamadan asla kazanacağınızı bilemezsiniz, bu yarınki maç için de geçerli. Biz Avustralya'dan daha farklı bir oyun oynayacağız. Savunmamız her zaman güçlüdür ama birdenbire geçen maçta ortaya farklı durumlar çıktı. DNA'mıza uygun bir oyun oynayacağız. Anları yönetemezseniz, rakip takım bunun bedelini ödetiyor. İnce bir ayar yapmamız gerekiyor. Kaybettik ama ondan sonra yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor. Aksi halde sürekli yas halinde olursunuz."

"YENİLİRSEK ELENEBİLİRİZ AMA KARARLAR VERMEK ZORUNDAYIZ"

Türkiye karşısında hakimiyeti ve koordinasyonu artırmak zorunda olduklarını dile getiren Alfaro, Avustralya-Türkiye mücadelesini takım halinde izlediklerini söyledi. Alfaro, maçı seyrederken analiz yaptıklarını belirterek, "Yenilirsek elenebiliriz ama kararlar vermek zorundayız. Elimizdekilerin en iyisi olduğunu düşünüyorsak onları yine ilk 11'de sahaya çıkaracağız. Karar vermek için burada bulunuyorum. Bir strateji belirledim ve bunu oluşturdum. Sorumluluğu üstleniyorum. 23 yıllık profesyonel kariyerimde en iyi takımı bir araya getirerek kararlar verdim ve oyunculara güven vermeye çalıştım. Onlara zarar vermemeye çalışıyorum, en kötü yenilgiden bile bir şeyler öğrenebiliriz. Sonuçta her şey bir gurur meselesi. ABD maçı gururumuzu incitti, oyuncularıma yüzde 100 güveniyorum. Onların ne şekilde tepki verdiğini görüyorum. Çok zor zamanlardan geçtik. 16 yıl sonra Dünya Kupası'na geldik, sonuç elde etmek için buradayız. Eğer elde edemezsek buradan öğrendiklerimizle bir sonraki Dünya Kupası'na gelmeye çalışacağız."

Dünya Kupası, Avustralya, Paraguay, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Paraguay'dan Türkiye maçı öncesi açıklama: Bizim için de Türkiye için de hayati - Son Dakika

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