Uçakta Dünya Kupası şakası! 10 saniyelik sevinç yerini büyük şaşkınlığa bıraktı - Son Dakika
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Uçakta Dünya Kupası şakası! 10 saniyelik sevinç yerini büyük şaşkınlığa bıraktı

21.07.2026 11:53
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İspanyol pilot, Arjantinli taraftarlara şaka yaparak Dünya Kupası'nı kazandıklarını söyledi. Ancak gerçek ortaya çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı.

Dünya Kupası finalinin ardından kaydedilen bir görüntü sosyal medyada hızla viral oldu. Bir İspanyol pilot, uçakta bulunan çok sayıda Arjantinli taraftarı, takımlarının Dünya Kupası'nı kazandığına inandırdıktan sonra gerçeği açıklayarak hem şaşkınlığa hem de tartışmalara neden oldu.

İspanya, uzatma dakikalarında Ferran Torres'in attığı golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanırken, Lionel Messi ve takım arkadaşları büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Karşılaşmanın hemen ardından çekilen ve kısa sürede milyonlarca kez izlenen görüntülerde, gece uçuşu yapan bir uçakta bulunan Arjantin forması giymiş yolcuların, pilotun yaptığı anonsla büyük bir sevinç yaşadığı görülüyor.

Pilot, uçak içi anons sisteminden yaptığı konuşmada önce heyecanı artırdı.

"Maç, uzatma dakikaları da dahil olmak üzere son ana kadar büyük bir mücadeleye sahne oldu. Her iki takım da elinden gelenin en iyisini yaptı ancak ne yazık ki Dünya Kupası finalini yalnızca bir takım kazanabilir." dedi.

Ardından ise, "Arjantinli dostlarımızı tebrik etmek istiyoruz." sözleriyle uçaktaki yolcuların Arjantin'in şampiyon olduğuna inanmasına neden oldu.

Bu sözlerin ardından Arjantinli taraftarlar büyük bir coşkuyla ayağa kalktı, alkışladı ve tezahüratlar yapmaya başladı.

Ancak videonun devamında pilot gerçeği açıkladı.

"Şampiyon olan takım İspanya." diyen pilotun anonsuyla uçakta bir anda sessizlik hakim oldu. Birkaç saniye önce büyük sevinç yaşayan yolcuların yüz ifadeleri tamamen değişti.

Arjantin basınından sert tepki

Olay sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından esprili bulunsa da Arjantin basını aynı görüşü paylaşmadı.

La Voz del Interior gazetesi, olayı "acımasız bir şaka" olarak nitelendirerek, "Dünya Kupası finali devam ederken İspanyol pilot yanlış sonucu açıklayarak yolcuların kutlama yapmasına neden oldu. Daha sonra ise İspanya'nın şampiyon olduğunu söyleyerek büyük bir hayal kırıklığı yarattı." ifadelerini kullandı.

Bir başka Arjantin haber sitesi ise pilotun davranışını "korkunç" olarak değerlendirerek şu yorumda bulundu:

"Pilot yalnızca tartışmalı bir mizah anlayışı sergilemekle kalmadı, aynı zamanda gerçeğin ortaya çıkmasının ardından uçakta ciddi güvenlik sorunları yaşanmasına da zemin hazırladı. Yolcular pilota tepki gösterebilir, hatta kokpite gitmeye çalışabilirdi. Bu büyük bir hataydı."

Olayın yaşandığı havayolu şirketi ile uçağın hangi rotada uçtuğu ise henüz açıklanmadı.

Finalde tansiyon yüksekti

Dünya Kupası finalinde Arjantin, uzatma dakikalarının tamamını 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernández, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İspanya'nın uzatmalarda bulduğu golle kupayı kaybeden Arjantinli futbolcular ise maç sonunda öfkelerine hakim olamadı.

Son düdüğün ardından iki takım futbolcuları arasında büyük bir kavga çıktı. Arjantinli Leandro Paredes yaşanan arbede nedeniyle kırmızı kart görürken, olayların Nahuel Molina'nın İspanya kaptanı Rodri'ye yumruk attığı iddiasıyla başladığı öne sürüldü.

Karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar nedeniyle FIFA'nın da resmi soruşturma başlattığı bildirildi.

Uçakta Dünya Kupası şakası! 10 saniyelik sevinç yerini büyük şaşkınlığa bıraktıUçakta Dünya Kupası şakası! 10 saniyelik sevinç yerini büyük şaşkınlığa bıraktı
Uçakta Dünya Kupası şakası! 10 saniyelik sevinç yerini büyük şaşkınlığa bıraktı
Uçakta Dünya Kupası şakası! 10 saniyelik sevinç yerini büyük şaşkınlığa bıraktı

Dünya Kupası, Arjantin, İspanya, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Uçakta Dünya Kupası şakası! 10 saniyelik sevinç yerini büyük şaşkınlığa bıraktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    helal olsun. ezilenlerin gerçek dostları. 0 0 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Bravo İspanya. Türkiye şampiyon olmuş gibi sevindim 0 0 Yanıtla
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