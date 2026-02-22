ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Duncannon'da 11 yaşındaki Clayton Dietz, 13 Ocak gecesi evlat edinen babası 42 yaşındaki Douglas Dietz'i silahla vurarak öldürdü. Olay, Clayton'ın doğum günü gecesi meydana geldi ve mahkeme belgelerine göre babasının oyun konsolu Nintendo Switch'i elinden almasıyla başlayan tartışmanın ardından yaşandı.
Soruşturma kayıtlarına göre Douglas ve eşi, Clayton'a doğum günü kutlamasının ardından "yatma zamanı" dedi ve Nintendo Switch'i alarak kilitledi. Clayton, babasının eşyalarını ararken silah kasasının anahtarını buldu, kasayı açtı ve devreye aldığı tabancayla babasını uyurken başından vurdu.
Polis, saat sabah 03.20 sıralarında ihbar üzerine eve gittiğinde Douglas Dietz'i yatağında başına isabet eden kurşunla ölü buldu. Olay yerinde Clayton'ın "Baba öldü" diye bağırdığı, annesine de "Babamı öldürdüm" dediği ifade edildi.
Mahkeme belgeleri, Clayton'ın sinirli olduğunu ve tetiklediği anda sonuçları düşünmediğini söylediğini aktarıyor. Çocuk, "adam öldürme (criminal homicide)" suçlamasıyla yetişkin olarak yargılanacak ve kefalet reddedildi; Perry County Hapishanesi'nde tutuluyor.
Son Dakika › Dünya › 11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?