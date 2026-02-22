11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

Haberin Videosunu İzleyin
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
22.02.2026 09:01  Güncelleme: 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Haber Videosu

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 11 yaşındaki Clayton Dietz, doğum günü gecesi oyun konsolunun elinden alınmasının ardından evlat edinen babasını uyurken silahla vurarak öldürdü; çocuk yetişkin olarak yargılanacak.

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Duncannon'da 11 yaşındaki Clayton Dietz, 13 Ocak gecesi evlat edinen babası 42 yaşındaki Douglas Dietz'i silahla vurarak öldürdü. Olay, Clayton'ın doğum günü gecesi meydana geldi ve mahkeme belgelerine göre babasının oyun konsolu Nintendo Switch'i elinden almasıyla başlayan tartışmanın ardından yaşandı.

UYURKEN BAŞINDAN VURDU

Soruşturma kayıtlarına göre Douglas ve eşi, Clayton'a doğum günü kutlamasının ardından "yatma zamanı" dedi ve Nintendo Switch'i alarak kilitledi. Clayton, babasının eşyalarını ararken silah kasasının anahtarını buldu, kasayı açtı ve devreye aldığı tabancayla babasını uyurken başından vurdu.

11 yaşındaki çocuk oyun konsolunu elinden alan babasını silahla öldürdü

"BABAMI ÖLDÜRDÜM"

Polis, saat sabah 03.20 sıralarında ihbar üzerine eve gittiğinde Douglas Dietz'i yatağında başına isabet eden kurşunla ölü buldu. Olay yerinde Clayton'ın "Baba öldü" diye bağırdığı, annesine de "Babamı öldürdüm" dediği ifade edildi.

11 yaşındaki çocuk oyun konsolunu elinden alan babasını silahla öldürdü

YETİŞKİN OLARAK YARGILANACAK

Mahkeme belgeleri, Clayton'ın sinirli olduğunu ve tetiklediği anda sonuçları düşünmediğini söylediğini aktarıyor. Çocuk, "adam öldürme (criminal homicide)" suçlamasıyla yetişkin olarak yargılanacak ve kefalet reddedildi; Perry County Hapishanesi'nde tutuluyor.

Pennsylvania, Doğum Günü, Çocuk, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı
Yürekleri yakan olay 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Yürekleri yakan olay! 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
3 gün sonra başlıyor Trump dünyaya savaş açan imzayı attı 3 gün sonra başlıyor! Trump dünyaya savaş açan imzayı attı
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İngilizler duyurdu: ABD, İran’a tek başına saldırmayacak İngilizler duyurdu: ABD, İran'a tek başına saldırmayacak
Malatya’da korkutan deprem AFAD’tan ilk açıklama geldi Malatya'da korkutan deprem! AFAD'tan ilk açıklama geldi
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Uzun süredir sessizdi Abdullah Gül’den dikkat çeken sözler Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
08:58
“Mavi poşet“ detayı vahşeti aydınlattı
"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
08:38
Komşuda film gibi operasyon Dünyanın başına bela olacaklardı
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
08:10
Tarih netleşti Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
07:44
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
07:29
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 148’e yükseldi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
07:12
Erdoğan’dan kurmaylarına talimat Umut hakkı iddiasına noktayı koydu
Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Umut hakkı iddiasına noktayı koydu
23:11
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:29
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 10:18:59. #.0.4#
SON DAKİKA: 11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.