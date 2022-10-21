Türkiye'nin yeni balistik füzesi "Tayfun" Yunan spikerde şaşkınlık yarattı: Türklerin balistik füze yapabilecek teknolojisi var mı?

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.

ABD BASINI DETAYLARI GEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen test dış basında geniş yer buldu. ABD merkezli Bloomberg füze denemesinin detaylarını okurları ile paylaştı. İki kaynağa dayandırılan haberde füzenin Sinop kıyılarında düştüğü bilgisine yer verildi.

"ASKERİ ÇEVRELERDE DERİN ENDİŞEYE NEDEN OLDU"

Yaşanan gelişme Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. "Türkiye tehdidi nasıl yükseltiyor" sorusunu soran Ta Nea haberinde şu ifadeye yer verdi; "Füzenin kat ettiği mesafe İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı." Kathimerini gazetesi Türk yetkililerin projeyle ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamayı reddettiğinin altını çizdi ve projenin büyük bir gizlilikle yürütüldüğünün altını çizerken Eleftherostypos ise füze denemesi için "Tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden oldu" yorumunda bulundu.

SPİKER "TAYFUN" ŞAŞKINLIĞI CANLI YAYINA YANSIDI

Öte yandan Rize'de gerçekleştirilen füze testi Yunan haber spikerini de hayrete düşürdü. Haber bülteninde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir spiker Tayfun roketinin tamamen yerli üretim olduğunu öğrenince "Türklerin balistik füze yapabilecek teknolojisi var mı?" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE BU TÜR SİSTEMLERİ ÜRETEBİLECEK KAPASİTEDE"

Spikerin bu sorusuna uzman ismin yanıtı ise "Tabi bu teknolojide çok ilerlediler, bu tür sistemleri üretebilecek kapasitedeler" oldu.