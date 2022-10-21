Türkiye'nin yeni balistik füzesi "Tayfun" Yunan spikerde şaşkınlık yarattı: Türklerin balistik füze yapabilecek teknolojisi var mı? - Son Dakika
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Türkiye'nin yeni balistik füzesi "Tayfun" Yunan spikerde şaşkınlık yarattı: Türklerin balistik füze yapabilecek teknolojisi var mı?

21.10.2022 10:06

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği balistik füzesi "Tayfun" dünya gündemine bomba gibi düştü. Rize'den fırlatılması sonrası alarma geçen Yunan basını "Derin endişe duyuyoruz" manşetleri atarken, Tayfun roketinin Roketsan tarafından tamamen yerli üretim olduğunu öğrenen bir haber spikeri ise canlı yayında "Türklerin balistik füze yapabilecek teknolojisi var mı?" sorusunu yöneltti.

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.

Rize'den fırlatılan 'Tayfun' Yunan spikeri hayrete düşürdü: Türklerin balistik füze yapabilecek teknolojisi var mı?

ABD BASINI DETAYLARI GEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen test dış basında geniş yer buldu. ABD merkezli Bloomberg füze denemesinin detaylarını okurları ile paylaştı. İki kaynağa dayandırılan haberde füzenin Sinop kıyılarında düştüğü bilgisine yer verildi.

Rize'den fırlatılan 'Tayfun' Yunan spikeri hayrete düşürdü: Türklerin balistik füze yapabilecek teknolojisi var mı?

"ASKERİ ÇEVRELERDE DERİN ENDİŞEYE NEDEN OLDU"

Yaşanan gelişme Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. "Türkiye tehdidi nasıl yükseltiyor" sorusunu soran Ta Nea haberinde şu ifadeye yer verdi; "Füzenin kat ettiği mesafe İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı." Kathimerini gazetesi Türk yetkililerin projeyle ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamayı reddettiğinin altını çizdi ve projenin büyük bir gizlilikle yürütüldüğünün altını çizerken Eleftherostypos ise füze denemesi için "Tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden oldu" yorumunda bulundu.

Rize'den fırlatılan 'Tayfun' Yunan spikeri hayrete düşürdü: Türklerin balistik füze yapabilecek teknolojisi var mı?

SPİKER "TAYFUN" ŞAŞKINLIĞI CANLI YAYINA YANSIDI

Öte yandan Rize'de gerçekleştirilen füze testi Yunan haber spikerini de hayrete düşürdü. Haber bülteninde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir spiker Tayfun roketinin tamamen yerli üretim olduğunu öğrenince "Türklerin balistik füze yapabilecek teknolojisi var mı?" ifadesini kullandı.

Rize'den fırlatılan 'Tayfun' Yunan spikeri hayrete düşürdü: Türklerin balistik füze yapabilecek teknolojisi var mı?

"TÜRKİYE BU TÜR SİSTEMLERİ ÜRETEBİLECEK KAPASİTEDE"

Spikerin bu sorusuna uzman ismin yanıtı ise "Tabi bu teknolojide çok ilerlediler, bu tür sistemleri üretebilecek kapasitedeler" oldu.

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Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar Bakan Soylu: Biz, kimsenin göçmen deposu değiliz Bakan Soylu: Biz, kimsenin göçmen deposu değiliz

Yunanistan, Türkiye, Atina, Sinop, Rize, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'nin yeni balistik füzesi 'Tayfun' Yunan spikerde şaşkınlık yarattı: Türklerin balistik füze yapabilecek teknolojisi var mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin yeni balistik füzesi "Tayfun" Yunan spikerde şaşkınlık yarattı: Türklerin balistik füze yapabilecek teknolojisi var mı? - Son Dakika
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