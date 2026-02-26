2 ülke arasında dev şehit asker takası! İstanbul detayı dikkat çekti - Son Dakika
2 ülke arasında dev şehit asker takası! İstanbul detayı dikkat çekti

2 ülke arasında dev şehit asker takası! İstanbul detayı dikkat çekti
26.02.2026 13:28
Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul merkezli müzakereler kapsamında gerçekleştirilen son cenaze takasında Moskova, 1.000'den fazla Ukraynalı askerin naaşını Kiev'e teslim ederken, Ukrayna da yaklaşık 30–35 Rus askerinin cenazesini iade etti. Kremlin müzakere heyeti başkanı Vladimir Medinsky değişimi doğrularken, taraflar kimlik tespit ve ailelere teslim süreçlerinin başlatıldığını açıkladı, bu adım savaş tüm şiddetiyle sürse de insani temas kanallarının tamamen kopmadığını gösterdi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta şimdiye kadar nadiren görülen çapta bir insanî iş birliği daha gerçekleştirildi. Kremlin'in müzakere heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky, Rusya'nın Ukrayna'ya 1.000'den fazla şehit askerin cenazesini teslim ettiğini, Kiev'in ise karşılığında 30'a yakın Rus askeri cenazesini verdiğini duyurdu. Bu değişim, iki taraf arasındaki İstanbul görüşmeleri çerçevesinde yürütülen cenaze takaslarının en büyük organizasyonlarından biri oldu.

RUSYA 1000'DEN FAZLA NAAŞ TESLİM ETTİ

Medinsky'nin Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rus tarafının 1.000'den fazla Ukrayna askerinin naaşını teslim ettiğini, Ukrayna tarafının ise 26–30 civarında Rus cenazesini Moskova'ya ilettiğini belirtti. Bu adım, taraflar arasında savaşın insan boyutunu azaltmaya yönelik sınırlı da olsa devam eden diplomasinin bir yansıması olarak gösteriliyor.

UKRAYNA DOĞRULADI

Ukrayna Esirlerle İlgili Koordinasyon Merkezi de alışverişi doğruladı ve teslim edilen cenazelerin ailelere geri verilmesi için kimlik tespit süreçlerinin başlatıldığını aktardı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi tarafsız kuruluşların, bu tür cenaze ve esir değişimlerinin gerçekleştirilmesinde aracı rol üstlendiği belirtiliyor.

İSTANBUL'DAKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN BİR PARÇASI

Bu tür cenaze takasları, İstanbul'da 2025'te yeniden başlatılan barış görüşmelerinin bir parçası olarak sürüyor. Haziran ve Temmuz aylarında yapılan müzakerelerde iki taraf, savaşta hayatını kaybeden askerlerin naaşlarının karşılıklı olarak iade edilmesi, ciddi hasta ve yaralı savaş esirlerinin değiştirilmesi gibi insanî adımlar üzerinde anlaşmıştı. Ancak bu ilerlemeler, kapsamlı bir ateşkes ya da barış anlaşmasına ulaşılmasından uzak kaldı.

SAVAŞ KANLI SEYRİNİ KORURKEN

Dört yılı aşkın süredir süren savaş kanlı seyrini korurken, bu tür cenaze takasları ülkeler arasındaki en çarpıcı insanî iş birliği örnekleri arasında yer alıyor. Bu takaslar, cephelerdeki şiddetin yoğun devam ettiği bir dönemde bile, kayıpların ailelerine geri verilmesi konusunda ortak çabaların sürdüğünü gösteriyor.

13:18
