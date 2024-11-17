2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı - Son Dakika
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Dünya

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı

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Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanan isim 21 yaşındaki Danimarkalı Victoria Theilvig oldu. Theilvig Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı olurken, Malta'dan Beatrice Njoya büyük finale ulaşan 40'lı yaşlardaki ilk ve tek kadın oldu. Yarışmada Türkiye'yi ise 20 yaşındaki Ayliz Duman temsil etti.

17.11.2024 10:25
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2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi. Bu yıl, 73'üncüsü düzenlenen güzellik yarışmasının finalinde ABD'li şarkıcı Robin Thicke sahne aldı. Yarışmanın sunuculuğunu ise "Saved by the Bell" yıldızı Mario Lopez ve eski Kainat Güzeli Olivia Culpo üstlendi.

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı

126 güzellik kraliçesinin yarıştığı 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda kazanan isim belli oldu. 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanarak, Miss Universe 2024 ünvanını alan Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo ldu. Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu.

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı

Dansçı, girişimci ve aynı zamanda bir avukat olan 21 yaşındaki yarışmacı, güzellik yarışması da 126 yarışmacıyı geride bıraktı. 2023 yılında Kainat Güzeli seçilen isim Nikaragua Güzeli Sheynnis Palacios olmuştu. 21 yaşındaki Theilvig, tacını Palacios'tan aldı.

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı

Finale kalan 5 yarışmacı, çeşitli konularda sorularla karşı karşıya kaldı. Eğer kimse onu yargılamasaydı nasıl farklı yaşayacağı sorulan Theilvig, jüriye hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi ve "Ben anı yaşıyorum" diye ekledi. Daha sonra kendisini ekran başında izleyenlere bir şey söylemesi istenen yarışmacı, "Nereden gelirseniz gelin mücadeleye devam edin. Bugün burada duruyorum çünkü bir değişiklik istiyorum, tarih yazmak istiyorum ve bu gece bunu yapıyorum" dedi.

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı

Yarışmada birinci olan Theilvig'i sırasıyla Nijeryalı Chidimma Adetshina, Meksikalı Maria Fernanda Beltran, Taylandlı Suchata Chuangsri ve Venezuelalı Ileana Marquez Pedroza takip etti. Bu yıl, Miss Universe'ün 72 yıllık tarihinde ilk kez 28 yaş üstü kadınların yarışmaya katılmasına izin verildi. Malta'dan Beatrice Njoya, büyük finale ulaşan 40'lı yaşlardaki ilk ve tek kadın oldu.

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı

"Miss Universe Türkiye"de birincilik tacının sahibi, Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman olmuştu. 20 yaşındaki Ayliz Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Duman sosyal medya hesabında "Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. yine de bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu" diyerek kendisine destek verenlere teşekkür etti.

2024 Kainat Güzellik Yarışması\'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı

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Son Dakika Dünya 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • ÇAĞRI NURSAL:
    KUŞLAR AVRUPADAKİ BAŞARISIZLIKLARINI GALATASARAYA ÇAMUR ATARAK ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR ?? CİVCİVLER AVRUPADA KAÇINCI SIRADASINIZ? DÜRÜST HAKEMLER İLE 97 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Hayat böyle işte kimi kainat güzeli kimide şikenin Kralı 5saray pişmanlıktır 5saray beka sorunudur 16 60 Yanıtla
  • ferhat:
    ATşikk eeecisii kulüp koctassagı yal llıyor yine ahahahahha beslemesi yaptı küçük zavallı 8likleri :D:DDD 51 0 Yanıtla
  • ferhat:
    sallıncakspor trftarı da kendi içinde parrababbbalarının kyonunagirme yal lama yarışında :D 43 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ BEKAA SORUNUDUR. UEFA BILE EV SAHIBI OL.ASI GEREKEN MACI KUSLARIN YUVASIDAN ALIP ADETA DEPLASMAN TAKIMI YAPAR GIBI MACARİSTAN A VERMISTIR 33 2 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Ferhat senin bir seyden gurur duyabilmene ve sokaga cikabilmene ben anlam veremiyorum, veren varsa soylesin. Kendini rezil etmedigin hareket kalmadi bir ekepeli trll olarak demek sizin kafa yapiniz boyleymis 32 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ UEFA DA TESCİLLİ ŞİKECİ DİR 33 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ BEKAA SORUNUDUR 21 0 Yanıtla
  • mustafa dilek:
    Bejiktaşlıları severim gariban takım.asıl tehlike febebahçedir. Futbolun içine ettiler. Sürekli ittiriliyorlar. Bizim yapıya falan ihtiyacımız yok takımımız iyidir. Yapı febeyi ittiriyor gariban bejiktajın suçu ne ona da ittirsin 16 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    mustafa Beşiktaşlı olduğum için kendimle gurur duyuyorum sokağa çıkmaya utanacağınız yerde gurursuzluk yapıp gese diyosan nediyim benim mide kaldırmıyor artık kardeşim 2 14 Yanıtla
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