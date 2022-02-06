Rusya ve Ukrayna'nın savaşın eşiğine geldiği Donbas bölgesindeki gerginlik devam ediyor. Türkiye gibi arabulucu ülkelerin gerginliği düşük seviyelerde tutmaya çalıştığı bölgedeki bir savaşın sürpriz olmayacağı değerlendirmeleri yapılıyor.
Donbas bölgesinde keskin nişancı olarak görev yapan ve Ruslarla girilen çatışmalarda gösterdiği başarılarla tanınan Ukraynalı kadın keskin nişancı Olena Bilozerska, bugüne kadar ülkesini korumak için eline silah almaktan kormadığını, aynısını yine yapacağını dile getirdi.
Kriz bölgesinde tek gecede 3 Rus askerini öldürmesiyle tanınan ve ismi 'Ölümcül kadın'a çıkan Olena Bilozerska, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de meydan okudu. Bilozerska, Putin'in işgal emri vermesi durumunda gözünü kırpmadan tüm Rus askerlerini tek tek indireceğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu - Son Dakika Dünya