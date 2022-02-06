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3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu - Son Dakika

3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu

06.02.2022 10:31
3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu

Ukrayna'da Rusya ile sorunların yaşandığı Donbas bölgesinde görev yapan ve bir gecede 3 Rus'u öldürmesiyle bilinen 42 yaşındaki Olena Bilozerska, olası bir savaş durumunda aynısını yapacağını açıkça belirtti. Bilozerska ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'e de meydan okudu.

Rusya ve Ukrayna'nın savaşın eşiğine geldiği Donbas bölgesindeki gerginlik devam ediyor. Türkiye gibi arabulucu ülkelerin gerginliği düşük seviyelerde tutmaya çalıştığı bölgedeki bir savaşın sürpriz olmayacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

"ÜLKEMİ KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM"

Donbas bölgesinde keskin nişancı olarak görev yapan ve Ruslarla girilen çatışmalarda gösterdiği başarılarla tanınan Ukraynalı kadın keskin nişancı Olena Bilozerska, bugüne kadar ülkesini korumak için eline silah almaktan kormadığını, aynısını yine yapacağını dile getirdi.

PUTİN'E MEYDAN OKUDU

Kriz bölgesinde tek gecede 3 Rus askerini öldürmesiyle tanınan ve ismi 'Ölümcül kadın'a çıkan Olena Bilozerska, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de meydan okudu. Bilozerska, Putin'in işgal emri vermesi durumunda gözünü kırpmadan tüm Rus askerlerini tek tek indireceğini söyledi.

Bir gecede 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
Bir gecede 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
Bir gecede 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
Bir gecede 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
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Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu - Son Dakika
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