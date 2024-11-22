4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu

Dünya

7 Ekim 2023'te İsrail ile Hamas arasında başlayan çatışmalar sürüyor, bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda ateşkes görüşmeleri halen sonuç vermedi. İsrail'in saldırılarında Gazze'de 44 bini aşkın sivil, kadın, çocuk öldürüldü. Başta ABD'nin desteğini alan İsrail'e, Batılı ülkelerden kınamalar yeni yeni gelmeye başlarken dün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çok önemli bir karar geldi. UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu. UCM ayrıca Hamas liderlerinden Muhammed Deif için de tutuklama emri çıkardı.

124 ÜLKEDEN BİRİNE SEYAHAT EDERSE TUTUKLANABİLİR

Bu kararla birlikte Netanyahu ve Gallant, Roma Statüsü'nü imzalayan 124 ülkeden herhangi birine seyahat ederse tutuklanma riskiyle karşı karşıya. Kanada, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç gibi ülkelerin yer aldığı ve çoğunluğu Avrupa Birliği, Afrika ve Asya ülkelerinden oluşan UCM'ye üye 124 ülkeye seyahat etmekten kaçınmak zorunda kalacağı belirtiliyor.

NETANYAHU: KARARI TANIMAYACAĞIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UCM'nin kararının ardından yaptığı açıklamada tutuklama emri kararını tanımayacaklarını söyledi. UCM'nin "taraflı" olduğunu ileri süren Netanyahu, Mahkemenin kendisi ve Gallant'a "hayali suçlar yönelttiğini" iddia etti. Netanyahu, UCM'nin kararının "antisemitik olduğunu" öne sürerek "baskılara boyun eğmeyeceklerini" savundu.

ABD KARARI REDDETTİ

UCM'nin Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama emri kararının ardından gözler İsrail'in en büyük müttefiki ABD'den gelecek açıklamaya çevrildi. ABD yönetimi kararı reddetti. Beyaz Saray'dan ve Pentagon'dan gelen açıklamalarda ABD'nin Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama emrine karşı çıktığı vurgulandı.

PUTİN'E YÖNELİK KARAR MEMNUNİYETLE KARŞILANMIŞTI

Diğer yandan, ABD yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için de aynı karar çıktığında farklı tutum takınmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş suçları nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında alınan yakalama kararından memnuniyet duyduğunu ifade etmişti. ABD yönetimi o günlerde tüm ülkelerin bu karar uyması gerektiğini dile getirmişti, ancak bu kez İsrail için tersi bir tavır gösterdi.

KONGRENİN FİLİSTİN KÖKENLİ TEK ÜYESİ KARARDAN MEMNUN

ABD Kongresinin Filistin kökenli tek üyesi Rashida Tlaib ise UCM kararını memnuniyetle karşıladı ve "Netanyahu ve Gallant tutuklanıp UCM huzuruna çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.

BORRELL: KARARA UYULMASI GEREKİYOR

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine saygı duyulması ve bunun uygulanması gerektiğini söyledi.

FİDAN: ADALETİN TECELLİSİ BAKIMINDAN UMUT VERİCİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir" dedi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir. Bu karar, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sadece katledilen Filistinlilere değil, bütün ezilen milletlere ve gelecek nesillere karşı olan bir yükümlülüğümüzdür" dedi.

HANGİ ÜLKELER KARARI UYGULAYACAK?

İsrail merkezli haber kanalı i24news'ün haberine göre, Fransa ve Hollanda Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacaklarını duyurdu. İtalya kararı yanlış bulsa da her ikisinin de ülkeye gelmeleri durumunda tutuklanacağını söyledi, Belçika da kararı desteklediklerini açıkladı.

İTALYA: TUTUKLAMAK ZORUNDA KALIRIZ

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkartılmasının "yanlış" olduğuna inandığını, ancak her ikisinin de İtalya'ya gelmeleri durumunda uluslararası hukuk gereği onları tutuklamak zorunda kalacaklarını söyledi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Crosetto, bir kanalda yaptığı konuşmada, UCM'nin bugün Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkartmasının "yanlış" olduğuna inandığını belirterek, "UCM'ye taraf olduğumuz için, Netanyahu ve Gallant İtalya'ya gelirlerse onları tutuklamak zorunda kalırız. Bu siyasi bir karar değil, uluslararası bir mevzuatın uygulanmasıdır." dedi.

BELÇİKA DESTEK VERDİ

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Avrupa Birliği'nin (AB) Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine uyması ve İsrail ile ortaklığı durdurması gerektiğini belirtti.

De Sutter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa, (karara) uymalı, ekonomik yaptırımlar uygulamalı, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı ve bu tutuklama emirlerini desteklemeli. Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar cezasız kalamaz" ifadelerini kullandı.