88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in son sözleri - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in son sözleri

Geniş Video İzle

88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in son Paskalya töreni, Katolik dünyasında duygusal anlara sahne oldu. Sağlık sorunları nedeniyle töreni yönetemeyen Papa, son mesajında dünya barışına vurgu yaparak, çatışmaların sona ermesi için çağrıda bulundu. Hastaneden taburcu olduktan sonra Paskalya törenine katılması büyük sürpriz olan Papa Francis, tören sonrası halkı selamladı. Bu, Francis'in hayattayken halkın karşısına çıktığı son an oldu.

21.04.2025 13:40  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün 88 yaşında hayata veda eden Papa Francis'in, ölümünden kısa süre önce gerçekleştirdiği son Paskalya töreni, Katolik dünyasında duygusal anlara sahne oldu.

Geçtiğimiz Pazar günü Aziz Petrus Meydanı'ndaki 35 bin kişilik kalabalığı selamlayan Papa Francis, sağlık sorunları nedeniyle töreni yönetemedi. Paskalya ayinini Kardinal Angelo Comastri yönetirken, Papa balkonda oturdu ve kutsama sözlerini bir başka kardinalin okumasını dinledi.

Zatürre nedeniyle 23 Mart'ta hastaneden taburcu olan Francis, yorgun ve bitkin görünüyordu. Balkonda otururken yardımcılarının sık sık cübbesini düzelttiği ve pipet yardımıyla su içmesine destek olduğu görüldü.

Papa, vefatından sadece 20 saat önce sosyal medya hesabından "Mesih dirildi! Bu sözler varlığımızın tüm anlamını kapsıyor, çünkü biz ölüm için değil, yaşam için yaratıldık" mesajını paylaştı.

Son mesajında dünya barışına vurgu yapan Papa Francis, "Dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmaların sona ermesi" için çağrıda bulundu. Özellikle Ukrayna, İsrail-Gazze gerginliği ve Afrika'daki savaşlara değinen Francis, "Barışın mümkün olduğuna dair umudumuzun yenilenmesini istiyorum" dedi.

Katolik lider ayrıca göçmenlere yönelik ayrımcılığı eleştirerek, "Hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız" mesajını verdi ve "Bizden farklı olanlara, uzak diyarlardan gelenlere güvenimizi yenilememiz gerekiyor" dedi.

Hastaneden taburcu olduktan sonra Paskalya törenine katılması büyük sürpriz olan Papa Francis, tören sonrası Papa Mobili ile meydanı dolaşarak halkı selamladı. Bu, Francis'in hayattayken halkın karşısına çıktığı son an oldu.RetryClaude can make mistakes. Please double-check responses.

88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in son sözleri
88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in son sözleri
88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in son sözleri
88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in son sözleri
88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis\'in son sözleri
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

İtalya, Yaşam, Dünya, Dini, Roma, Papa, Son Dakika

Son Dakika Dünya 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in son sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Enver Atabey:
    Ateşin bol olsun 61 25 Yanıtla
  • null:
    habere bak son sözü son nefesi kelime-i şehadet olmaliydi... ayıp etmiş.... 10 15 Yanıtla
  • 205622:
    bizim bas calana da kısmet olur ins 8 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
Elazığ’da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı
Üniversiteli Havva’dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi
Fenerbahçe’nin ilk 11’ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti Fenerbahçe'nin ilk 11'ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti!
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı

15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alınıyor Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alınıyor! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
13:59 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
12:11 Francis’in ardından Papa kim olacak İşte öne çıkan 5 aday Francis'in ardından Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
22:13 Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
21:46 İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 16:03:21. #7.13#
SON DAKİKA: 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in son sözleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement