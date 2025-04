88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis\'in son sözleri

Dün 88 yaşında hayata veda eden Papa Francis'in, ölümünden kısa süre önce gerçekleştirdiği son Paskalya töreni, Katolik dünyasında duygusal anlara sahne oldu.

Geçtiğimiz Pazar günü Aziz Petrus Meydanı'ndaki 35 bin kişilik kalabalığı selamlayan Papa Francis, sağlık sorunları nedeniyle töreni yönetemedi. Paskalya ayinini Kardinal Angelo Comastri yönetirken, Papa balkonda oturdu ve kutsama sözlerini bir başka kardinalin okumasını dinledi.

Zatürre nedeniyle 23 Mart'ta hastaneden taburcu olan Francis, yorgun ve bitkin görünüyordu. Balkonda otururken yardımcılarının sık sık cübbesini düzelttiği ve pipet yardımıyla su içmesine destek olduğu görüldü.

Papa, vefatından sadece 20 saat önce sosyal medya hesabından "Mesih dirildi! Bu sözler varlığımızın tüm anlamını kapsıyor, çünkü biz ölüm için değil, yaşam için yaratıldık" mesajını paylaştı.

Son mesajında dünya barışına vurgu yapan Papa Francis, "Dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmaların sona ermesi" için çağrıda bulundu. Özellikle Ukrayna, İsrail-Gazze gerginliği ve Afrika'daki savaşlara değinen Francis, "Barışın mümkün olduğuna dair umudumuzun yenilenmesini istiyorum" dedi.

Katolik lider ayrıca göçmenlere yönelik ayrımcılığı eleştirerek, "Hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız" mesajını verdi ve "Bizden farklı olanlara, uzak diyarlardan gelenlere güvenimizi yenilememiz gerekiyor" dedi.

Hastaneden taburcu olduktan sonra Paskalya törenine katılması büyük sürpriz olan Papa Francis, tören sonrası Papa Mobili ile meydanı dolaşarak halkı selamladı. Bu, Francis'in hayattayken halkın karşısına çıktığı son an oldu.RetryClaude can make mistakes. Please double-check responses.