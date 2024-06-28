AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi Yayınlandı - Son Dakika
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AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

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Brüksel'de gerçekleşen AB liderler zirvesinin sonuç bildirgesinde, Ukrayna'ya askeri yardım kapasitesinin artırılacağı ve Hizbullah-İsrail gerginliğinden duyulan endişenin ifade edildiği belirtildi. Ayrıca, AB'nin göç konusunda üçüncü ülkeler tarafından göçmenlerin araçsallaştırılmasını kınadığı ve AB Liderleri'nin Ukrayna'ya askeri destek için finansman sağlama kararı aldığı ifade edildi. İsrail-Gazze çatışmasıyla ilgili olarak ise AB liderleri acil ateşkes çağrısını yineledi ve iki devletli çözümden yana olduklarını vurguladılar. Ayrıca, Lübnan-İsrail hattında tırmanan gerilimle ilgili endişelerini dile getiren AB liderleri, Hizbullah'ın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni hedef alma tehdidine karşı AB üye devletleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Gürcistan'a ise yabancı etki ajanlığı yasasından dönme çağrısı yapıldı.

28.06.2024 14:30
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(ANKARA) - Brüksel'de perşembe günü başlayan iki günlük AB liderler zirvesinin sonuç bildirgesi yayınlandı. AB'nin gelecek beş yıl için benimsediği stratejinin yer aldığı bildirgede, Ukrayna'ya askeri yardım kapasitesinin artırılacağı belirtilirken Hizbullah ve İsrail arasında tırmanan gerginlikten AB'nin "endişe duyduğu" ifade edildi.

"Üçüncü ülkeler tarafından göçmenlerin araçsallaştırılması dahil" AB'yi hedef alan girişimleri kınadığını ifade eden Konsey, zirvede göç konusunun 'stratejik bir bağlamda' da ele alınğını belirtti.

Zirvede AB Liderleri, eski Portekiz Başbakanı António Costa'yı, Avrupa Konseyi'nin yeni başkanı olarak seçerken, AB Komisyonu başkanlığı için yeniden Ursula von der Leyen'i önerdi. Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı da Avrupa Birliği Dış İlişkiler Şefliğine uygun bir aday olarak belirledi.

Ukrayna'ya askeri destek kapasitemizi artırmaya hazırız

Liderler, AB askeri yardım misyonunun kapasitesini, Ukrayna'yı desteklemek amacıyla artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna'nın yararına, askeri destek, savunma sanayi kapasitesi ve yeniden yapılanma için kullanılması kararına yönelik olarak, finansmanın dondurulmuş varlıklardan elde edilen gelirle desteklenen ve geri ödenen krediler şeklinde olacağı belirtildi. Bu bağlamda, G7 ortaklarıyla birlikte toplamda yaklaşık 50 milyar Euro'ya ulaşma hedefleri olduğunu söyleyen AB Liderleri, "Rusya'nın varlıkları, Rusya Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirene ve bu savaşın yol açtığı zararı tazmin edene kadar dondurulmuş kalmalıdır" dedi.

AB liderleri Gazze için acil ateşkes çağrısını yineledi

İsrail'in, "öz savunma hakkını" kullandığını ileir süren AB liderleri, "'7 Ekim 2023'te Hamas ve diğer terörist gruplar tarafından gerçekleştirilen vahşi terör saldırısını şiddetle kınayarak, İsrail ve halkıyla tam dayanışma içinde olduklarını ve desteklerini"' ifade ettiler.

Liderler Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Refah'a yönelik saldırıların sonlandırması kararını hatırlatarak, "Yasal olarak bağlayıcı kararlarına saygı gösterilmesinin ve uygulanmasının önemini" vurguladılar. Rafah'taki devam eden kara operasyonunun sivil nüfus üzerindeki etkileri konusunda derin endişelerini dile getirdiler.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararının kabul edilmesine yönelik olarak teklifin gecikmeden veya ön koşul olmadan tam olarak uygulanması çağrısında bulundular.

AB iki devletli çözümden yana

Sonuç bildirgesinde "'AB, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda ve İsrail ile bağımsız ve demokratik bir Filistin arasında iki devletli çözüme dayalı olarak kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa bağlıdır" denildi.

Lübnan-İsrail hattında gerilim

Lübnan ve İsrail sınır hattı boyunca Hizbullah ve İsrail arasında tırmanan gerilimle ilgili olarak AB liderleri endişelerini dile getirdi.

Bu bağlamda, tüm aktörleri itidali davranmaya, gerilimi önlemeye ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda uluslararası diplomatik çabalara katılmaya çağırdılar.

Avrupa Konseyi, Hizbullah'ın Güney Kıbrıs Rum Kesimini hedef alma tehditine yönelik olarak, "AB üye devletlerine yönelik her türlü tehdidi kınadığını ve üye devletlerle dayanışma içerisinde olduğunu" ifade etti.

Liderler, AB Komisyonunu Lübnan'a ve Lübnan'daki BM geçici güçlerine AB desteğinin güçlendirilmesi konusunda çalışmaları ileriye taşımaya davet etti.

Gürcistan'a yabancı etki ajanlığı yasasından dönme çağrısı

Gürcistan'ın AB'ye adaylık statüsü bağlamında AB Konseyi, birliğe uyum şartları noktasında "bir gerileme teşkil eden yabancı etki ajanlığı yasasının kabul edilmesi konusunda endişelerini" dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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